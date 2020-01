As impressionantes renderizações do iPhone 12 mostram um lindo design de borda plana

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Novos renderizadores 3D detalhados foram produzidos, dando-nos uma visão de alta resolução do que a Apple pode estar trabalhando para sua próxima série de iPhones premium.

Há um tempo que há rumores de que os próximos iPhones da Apple terão bordas planas semelhantes ao iPad Pro, afastando-se das bordas arredondadas adotadas no iPhone 6.

Se a especulação for precisa, será uma nova direção para a Apple. Ou - tecnicamente - um retorno a uma direção antiga.

Antes do iPhone 6 e de todos os telefones que se seguiram, a Apple usou essa abordagem para o design de quadros / chassis em seus iPhones, desde o iPhone 4 até o iPhone 5s (retornando novamente com o iPhone SE ).

Pode-se dizer que as bordas planas tornam o telefone um pouco menos ergonômico do que um quadro arredondado, mas não há como negar que existe um certo apelo visual por ter essas linhas claras e definidas.

Outra coisa que vale a pena notar é quão pequeno é o entalhe e quão fina é a moldura ao redor da tela: é praticamente inexistente.

Não temos certeza se a Apple tem a capacidade de produzir uma borda tão fina na tela, mas gostaríamos de ver tudo da mesma forma.

É seguro dizer que, como essas são apenas renderizações produzidas com base em rumores de que as cores mostradas nelas não são necessariamente indicativas do que a Apple eventualmente escolherá, então não coloque suas esperanças em um azul profundo ou em um verde pinho. ainda.

Apesar de estar no início do ano, já existem muitos rumores sobre a série iPhone 12, além do design do telefone.

Há rumores de que as versões Pro do telefone podem oferecer suporte à rede 5G para downloads super rápidos e baixa latência, além de um novo processador A14 de 5nm.

Ainda temos tempo de sobra até descobrirmos o quanto essa especulação inicial é precisa, mas se os telefones forem parecidos com os renderizados em 3D da LetsGoDigital , eles serão lindos.