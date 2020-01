Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Embora a Apple diga que não pode ler ou compartilhar seus dados no dispositivo com agências como o Federal Bureau of Investigation dos EUA, pode fazê-lo com dados armazenados em backup no iCloud. Ele até descartou planos de proteger totalmente os backups com criptografia de ponta a ponta para apaziguar o FBI, de acordo com a Reuters .

Quando um produto é criptografado de ponta a ponta, significa que todos os seus dados armazenados nesse produto - como mensagens, fotos, vídeos, mensagens de voz, documentos, atualizações de status e chamadas - são totalmente protegidos. Por exemplo, o Signal, um aplicativo de mensagens, é criptografado de ponta a ponta. E, com o Signal, somente você e a pessoa com quem está se comunicando podem ver suas mensagens e mídia.

Ninguém no meio, nem mesmo o Sinal, pode vê-lo.

Seus dados são realmente protegidos por bloqueios e, idealmente, apenas você e seu destinatário possuem as chaves necessárias para desbloquear e ler seus dados.

A Apple oferece proteção de dados no dispositivo, mas não para backups do iCloud. Embora seus backups de dados pessoais no iCloud sejam protegidos o suficiente para impedir que agentes mal-intencionados os acessem, a Apple mantém as chaves especiais para descriptografar seus backups. E, quando legalmente obrigada, compartilha essas chaves com a polícia e os governos - para desgosto da Electronic Frontier Foundation e de outros defensores da privacidade.

O CEO Tim Cook disse que a Apple mantém as chaves especiais necessárias para descriptografar os backups do iCloud dos usuários, caso seus usuários sejam bloqueados em suas contas e precisem de ajuda para recuperar seus dados. No entanto, as agências policiais, incluindo o FBI, geralmente pedem à Apple que decodifique os backups do iCloud. No ano passado, eles solicitaram acesso a milhares de contas e a Apple atendeu à maioria dos pedidos .

Embora a Apple tenha começado a explorar maneiras de aplicar a mesma criptografia de ponta a ponta que usa nos dispositivos Apple para os backups do iCloud, ela diminuiu o esforço depois que o FBI reclamou, informou a Reuters . Um ex-funcionário da Apple disse à publicação: "Legal matou, por razões que você pode imaginar".

A fonte não identificada disse essencialmente que a Apple não queria incomodar o FBI: "Eles decidiram que não iriam mais cutucar o urso".

Lembre-se de que a Apple e o FBI foram a tribunal em 2016, quando a agência dos EUA exigiu que a Apple adicionasse um backdoor aos seus dispositivos para que pudesse acessar um iPhone que pertencia a um dos atiradores de San Bernardino. O FBI acabou acessando esse dispositivo específico por conta própria. Mas, em reuniões com a Apple, oficiais do FBI disseram à Apple que qualquer plano para proteger totalmente os backups do iCloud impediria suas investigações.

Um ex-funcionário do FBI disse à Reuters que a Apple "estava convencida" e que "a Apple se dá bem com o governo federal" agora.

O relatório da Reuters chega no momento em que o FBI solicita acesso a um telefone conectado a um tiroteio em uma base de Pensacola em dezembro . E no início deste mês, o presidente Donald J Trump atacou a Apple no Twitter sobre o assunto:

Estamos ajudando a Apple o tempo todo no comércio e em muitos outros problemas, e ainda assim eles se recusam a desbloquear telefones usados por assassinos, traficantes de drogas e outros elementos criminosos violentos. Eles terão que avançar e ajudar nosso grande país, AGORA! FAÇA A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de janeiro de 2020

O procurador-geral William Barr também disse que a Apple não prestou "assistência substantiva" ao FBI. A Apple negou essas acusações , e o novo relatório da Reuters sobre a Apple optar por não criptografar completamente os backups do iCloud sugere que a empresa está, de fato, ajudando o FBI quando solicitado.