A UE poderia forçar a Apple a abandonar finalmente os cabos Lightning

Apesar de aparentemente aceitar a ascensão do USB-C, ao usá-lo para carregar seus modelos mais recentes de Macbook e, de fato, o iPad Pro, a Apple ainda está segurando seu cabo Lightning proprietário como a principal porta para carregar dispositivos móveis.

No entanto, isso pode mudar, já que a União Europeia deve debater se deve ou não impor um padrão comum de carregador a empresas de tecnologia como a Apple, em prol dos consumidores.

A Apple já trocou os carregadores de seus celulares uma vez, em 2012, quando passou dos conectores antigos e mais largos para as portas Lightning muito menores que ainda usa. No entanto, com a maioria da indústria de smartphones migrando para USB-C como um padrão útil para carregadores e cabos de conexão, ela sai por conta própria ainda usando a porta Lightning.

Embora a União Européia obviamente não tenha o poder de impor suas regras em escala global, por definição, se a Apple for forçada a adotar o USB-C para todos os seus dispositivos na Europa, esperamos que ela faça essa alteração em todo o seu suprimento. em vez de dividir seus dispositivos em variantes regionais a um grande custo.

Uma maneira de contornar a questão pode ser apresentada por um plano que a Apple já está analisando, para abandonar completamente as portas de carregamento do iPhone principal em 2021, a favor do carregamento sem fio .

Dito isto, a posição pública da empresa californiana é que forçá-la a mudar dos conectores Lightning causaria interrupções para seus clientes, com mais de um bilhão de dispositivos já vendidos com conectores Lightning. Exatamente como a mudança causaria problemas para os clientes é outra questão, mas não é surpresa que a Apple não esteja interessada em se inscrever voluntariamente no novo sistema.

Em termos de cronogramas reais, a UE não estabeleceu uma data firme para o debate, com o ato ainda na fase de elaboração de acordo com seus próprios registros . Isso significa que isso está longe de ser uma mudança iminente, embora seja provável que a Apple ainda esteja se preparando.