IPhone SE 2 da Apple terá Face ID e uma tela maior que o esperado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os planos da Apple para um novo smartphone menor na forma do iPhone SE 2 estão se tornando cada vez mais difíceis de analisar, com uma variedade de telefones espalhados por diferentes tamanhos e configurações, mas pelo menos um deles acabou de ter mais alguns detalhes vazados, segundo para relatórios.

Mac Otakara, com um bom histórico até agora, relatou que fontes da cadeia de suprimentos disseram a ele que pelo menos uma versão do iPhone SE 2 que todos esperamos estrear este ano, com ou sem esse nome, terá ID do rosto.

Anteriormente, esperávamos que a tecnologia de digitalização de rosto da Apple não chegasse ao telefone, economizasse custos e esperasse um scanner de impressões digitais muito parecido com o do iPhone 8, abaixo da tela.

Aparentemente, no entanto, não haverá espaço sob a tela para um scanner, uma vez que está sendo expandido para 5,4 polegadas, apesar do corpo do telefone ter aproximadamente as mesmas dimensões do iPhone 8.

A tela do iPhone 8 tinha 4,7 polegadas de tamanho, contribuindo para um salto decente no setor imobiliário deste novo modelo, e se o Face ID estiver chegando, é provável que você espere que o entalhe de tela testado e testado da Apple abrigue suas câmeras e sensores.

Aparentemente, a câmera na parte traseira do telefone também será uma atualização significativa nos iPhone 8, tanto em qualidade quanto no tamanho de sua unidade real, o que não é uma surpresa, considerando os anos que se passaram desde que o iPhone 8 estreou. .

Se esses relatórios indicarem que há pelo menos um iPhone menor chegando este ano com o Face ID no pacote, a imagem fica embaçada por relatórios repetidos de vários modelos no pipeline, e de fato a possibilidade de os telefones serem chamados de iPhone 9 . O tempo dirá, é claro, embora esperássemos que mais rumores circulassem nesse meio tempo.