Surgiram vazamentos de alta qualidade do próximo Apple iPhone SE 2 (ou deveria ser o iPhone 9?), Dando-nos uma primeira visão do próximo orçamento do iPhone.

Como se suspeitava - e como já foi comentado antes - o acompanhamento do iPhone SE não será exatamente o mesmo.

A Apple ainda está ressuscitando um design mais antigo do iPhone, mas desta vez é o usado pelo iPhone 8 , em vez do iPhone 5 / 5S.

As imagens mostram o mesmo, exceto que as renderizações parecem indicar que a Apple - enquanto usa o formulário do iPhone 8 - talvez misture isso com o acabamento e as cores dos mais recentes iPhone X, XS e iPhone 11 Pro .

Ou seja, as bordas arredondadas têm um acabamento de aço inoxidável polido, enquanto a parte traseira - feita de vidro - é fosca.

Esse vidro fosco tem aparência semelhante à textura usada no iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, e também sugere que o telefone suporta o carregamento sem fio, assim como o iPhone 8.

De acordo com o post no iGeeksBlog , a tela será um painel LCD de 4,7 polegadas, enquanto é provável que encontremos um processador A13 Bionic dentro dele, mantendo tudo funcionando super bem.

Possui reconhecimento de impressões digitais via Touch ID na frente e uma única câmera na parte traseira, ao lado do flash LED de tom duplo.

Uma das grandes coisas que ainda não sabemos é qual será o nome. O SE 2 faz sentido, pois este é um dispositivo menor, mais antigo e renovado, com internos mais poderosos, assim como o SE original.

O iPhone 9 - por outro lado - pode fazer sentido no que segue do iPhone 8. Com isso dito, esse nome pode causar confusão com a Apple, que lançou recentemente a série iPhone 11.