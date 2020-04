Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O toque tátil é usado no novo iPhone SE, mas o que é? Explicaremos tudo neste recurso.

A Apple introduziu uma tecnologia sensível à pressão em 2015 chamada 3D Touch . Mas em 2018 a tecnologia caiu em desuso e os modelos iPhone XR e iPhone 11 substituíram-na por Haptic Touch.

É tudo o que você precisa saber sobre o Haptic Touch, como ele funciona, o que permite fazer e como é diferente do 3D Touch.

Os dispositivos habilitados para toque em 3D do iPhone 6S em diante permitem aplicar pressão na tela e obter um menu de atalho, principalmente nos ícones de aplicativos.

A tecnologia Haptic Touch da Apple é semelhante ao 3D Touch, mas não depende de pressão. Em vez disso, o Haptic Touch entra em ação quando um usuário pressiona a tela por muito tempo, oferecendo uma pequena vibração como reconhecimento após a impressão; feedback tátil, daí o nome do toque tátil.

O Haptic Touch é baseado em software e não em hardware, enquanto o 3D Touch foi baseado em hardware, exigindo um tipo diferente de tecnologia de tela que dificultaria a exibição dos displays de ponta a ponta que agora esperamos.

Com o 3D Touch, resultados diferentes apareceram dependendo da força com que você pressiona - como Peek e Pop. Você pode ler tudo sobre o 3D Touch em nosso recurso separado, se tiver um dispositivo compatível com o 3D Touch.

Quando o 3D Touch foi lançado, apenas alguns aplicativos eram compatíveis - predominantemente os aplicativos nativos da Apple. Com o passar dos meses e anos, no entanto, mais aplicativos de terceiros incorporaram compatibilidade e, embora o 3D Touch nunca tenha sido um recurso que usamos tanto, houve alguns atalhos bastante interessantes.

Segundo a Apple, o Haptic Touch "permite que você faça as coisas mais rapidamente, como tirar selfies sem iniciar o aplicativo da câmera". O Haptic Touch agora oferece muitas funcionalidades muito semelhantes ao 3D Touch - é improvável que você perca o 3D Touch (se você o usou em primeiro lugar).

Com o Haptic Touch, quando você pressiona alguns aplicativos, os widgets aparecem junto com um menu de atalho; para outros aplicativos, apenas um menu de atalho é exibido e para outros que ainda não desenvolveram a compatibilidade com o Haptic Touch, uma opção para compartilhar ou reorganizar o aplicativo aplicativos é exibido.

A maioria dos aplicativos nativos da Apple funciona com o Haptic Touch - embora não todos - e também existem alguns aplicativos de terceiros. Aqui está uma lista de alguns dos nossos ícones favoritos para pressionar longamente para fornecer atalhos:

Tocha na parte inferior da tela de bloqueio para ativar ou desativar

Notificação na tela de bloqueio para ver mais detalhes

Aplicativo de câmera para ver um menu para tirar uma selfie, iniciar um vídeo ou tirar uma selfie em retrato

Aplicativo de calendário para adicionar um evento rapidamente e ver o que está por vir no seu dia

Aplicativo Fotos para ver suas fotos mais recentes, seus favoritos, pesquisar ou mostrar fotos de um ano atrás

Aplicativo de telefone para criar um novo contato, procurar um contato ou visualizar sua chamada mais recente

Aplicativo Google Maps para enviar sua localização, marcar sua localização ou pesquisar nas proximidades

Aplicativo de configurações para abrir as configurações de Bluetooth, Wi-Fi, dados móveis e bateria

Aplicativo de e-mail para abrir todas as caixas de entrada, criar um novo e-mail, pesquisar e-mails ou ver mensagens VIP

Safari para mostrar seus favoritos, iniciar uma nova guia privada, iniciar uma nova guia ou mostrar sua lista de leitura

Relógio para criar um alarme ou iniciar um cronômetro

Atalhos Siri para criar um novo atalho

Aplicativo de clima para ver rapidamente o clima em sua localização

Aplicativo de saúde para ver seu ID médico, um resumo ou todos os seus dados de saúde

WhatsApp para iniciar um novo bate-papo, pesquisar chats, abrir as câmeras ou ver mensagens com estrela

Folga para adiar notificações ou pesquisar seus DMs e canais

Instagram para abrir a câmera, criar uma nova postagem, visualizar atividades ou ver mensagens diretas

Sonos para retomar sua última reprodução, pesquise ou veja Meus Sonos

Waze para voltar para casa, ir para o trabalho, enviar sua localização ou procurar um endereço

Amazon para abrir a pesquisa, ver as ofertas de hoje ou digitalizar um produto

ASOS para ver novos itens salvos ou pesquisa aberta

A lista acima é apenas uma das que usamos regularmente, mas se você pressionar por algum tempo seus aplicativos favoritos, ficará surpreso ao ver um menu de atalho aparecer.

Existem duas opções de sensibilidade para o Haptic Touch - rápido ou lento. O Fast fornecerá menus de atalho mais rapidamente, para que você não precise pressionar um ícone por tanto tempo.

Para alterar a sensibilidade do Haptic Touch:

Abra Configurações> Acessibilidade> Toque> Toque táctil> Selecione Rápido ou Lento.