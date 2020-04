Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os mais recentes iPhones da Apple, o iPhone 11 , 11 Pro e 11 Pro Max , têm muito a oferecer na frente de design, com todos eles com qualidades de construção premium. No entanto, isso traz algum risco - os três dispositivos têm uma frente e uma traseira de vidro, o que significa que protegê-los é uma boa idéia para manter a aparência impecável.

Existem inúmeras opções para capas para iPhone, algumas com foco na proteção definitiva, enquanto outras oferecem menos proteção, mas permitem que você ainda veja alguns dos designs adoráveis do dispositivo.

Reunimos as melhores capas para iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max que encontramos até agora para ajudar a garantir que seu novo iPhone fique com a mesma aparência que no primeiro dia em que você o tirou da caixa.

A Apple oferece vários estojos para o iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, incluindo um estojo transparente, um estojo de silicone e um estojo de couro, embora a opção de couro esteja disponível apenas para os modelos Pro. O Case Transparente mostra o design de todos os modelos, oferece recortes precisos para todos os dispositivos e é feito de policarbonato.

Greenwich tem algumas opções diferentes de capa para os modelos do iPhone 11 Pro, incluindo a capa da carteira Dogger. O Dogger vem em três opções de cores e possui um revestimento macio com uma cor contrastante na parte frontal e traseira do estojo. Uma placa de carbono oculta é incluída para proteção, enquanto os bolsos internos do cartão são encontrados no interior para armazenamento.

A Mous tem algumas opções de capas para os iPhones 2019, incluindo a Capa para telefone Limitless 3.0, que acompanha a tecnologia Airoshock da empresa, para ajudar a proteger contra quedas. O Limitless 3.0 também possui o sistema de montagem Mous AutoAlignPlus, fornecendo conexão magnética entre o estojo e acessórios adicionais disponíveis na Mous, como uma carteira de cartão. O 3.0 ilimitado vem em cinco acabamentos.

A Moshi possui algumas opções de capas diferentes para o iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. O gabinete do iGlaze possui proteção contra quedas graças aos materiais absorventes de choque e possui uma estrutura metálica para um acabamento premium. O iGlaze também é compatível com a série SnapTo da empresa de suportes magnéticos.

O estojo Otterbox Lumen Series está disponível para o iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max em quatro cores. Ele possui um fundo claro para mostrar o design dos novos iPhones, enquanto um toque de cor ao redor do quadro torna os estojos um pouco mais emocionantes. A parte traseira do gabinete da série Lumen é recuada para evitar arranhões e eles possuem pára-choques para proteger a tela e as câmeras.

O Razor possui duas opções de capas diferentes para o iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Max, incluindo o Arctech Slim, que possui uma camada de desempenho Thermaphene para melhor dissipação de calor. É compatível com carregamento sem fio e possui um design fino e ergonômico.

A fabricante britânica de cases Snakehive oferece sua Vintage Wallet Case para iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Feito a partir de couro nobuck de grão integral, este estojo protege a frente e a traseira do telefone e está disponível em seis opções de cores. A empresa também oferece personalização interna, permitindo que as iniciais sejam gravadas na frente em folhas de ouro, prata polida ou ouro rosa.

O Speck tem algumas opções de capa para o iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, incluindo a capa Presidio Pro, que vem em várias opções de cores e é testada em queda para 13 pés. O estojo Presidio Pro possui um painel frontal levantado para proteger a tela, enquanto a traseira possui proteção antimicrobiana Microban.

A Tech21 tem várias opções diferentes para proteger os três iPhones 2019, incluindo o Evo Check, disponível em três cores, incluindo Smokey Black, Indigo e Coral My World. O Evo Check é fino e leve e possui proteção antimicrobiana integrada.

Ted Baker oferece várias opções de capas para o iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max através da Proporta. Cada estojo Ted apresenta uma impressão da coleção outono / inverno 2019 da empresa e há uma opção de estojos snap-on e estojos de fólio. Os estojos Shell Anti-Shock Back são revestidos com AirWall com bordas em TPU e apresentam o logotipo Ted Baker em folha de ouro.

O Under Armour Gear tem algumas opções quando se trata de proteção para os modelos de iPhone de 2019, incluindo o estojo de plasma que vem em quatro opções de cores. O gabinete Plasma atende aos padrões de teste de queda MIL-STD-810G, é compatível com Apple Pay e carregamento sem fio e oferece skid pads resistentes a arranhões e uma tela surround.