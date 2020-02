cores do iPhone 11: todas as cores do iPhone 11 e 11 Pro disponíveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple se tornou um pouco mais aventureira com cores nos últimos anos - percorremos um longo caminho desde o preto e o cinza do iPhone X em 2017.

A Apple decidiu voltar a produzir um telefone colorido (após sua incursão anterior em cores com o iPhone 5C) com o iPhone XR mais vendido de 2018 e está claramente satisfeito com os resultados.

Para as cores do iPhone 2019, agora é produzido o iPhone 11 Pro com tons extras e o iPhone 11 é, como o iPhone XR que encaixa acima, um dispositivo mais colorido.

Mas primeiro vamos ver o iPhone 11 Pro, especialmente a nova cor verde da meia-noite. É totalmente novo, então aqui está um bom close disso.

O iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max são apresentados no verde da meia-noite acima mencionado, bem como nos acabamentos familiares em cinza, prata e ouro. Lembre-se, diremos que o iPhone XS Max cinza-espacial é mais parecido com o preto do que a cor da imagem abaixo, então definitivamente vale a pena ver essa cor na pele primeiro.

O iPhone 11 Pro começa em US $ 999 e £ 1.049 por 64 GB e substitui o iPhone XS. O iPhone 11 Pro Max começa em US $ 1.099 e £ 1.149 por 64 GB .

E aqui está a programação completa. É claro que o ouro, prata e cinza espacial foram vistos anteriormente na linha iPhone XS.

O iPhone 11 vem em seis cores, incluindo Produto (Vermelho), preto, branco, amarelo, verde e roxo. Caso você não saiba, o Product (Red) é uma organização de caridade que contribui para a luta contra a Aids e o HIV. Ao comprar um telefone vermelho, você está ajudando a causa.

O iPhone 11 custa entre US $ 699 e £ 729 para o modelo básico de 64GB .

Aqui está a programação então, com o verde menta sendo particularmente notável. O amarelo parece muito mais pálido que a versão do iPhone XR.

A Apple também produziu algumas imagens de roda de cores do iPhone 11 - aqui está a versão roxa na parte superior. Mais uma vez, é bastante pálida, mas lembre-se de que a parte traseira do telefone é de vidro para ajudar no carregamento sem fio e isso significa cores menos vibrantes.

E aqui está um com o telefone branco na parte superior. Não, não parece muito branco aqui - é mais um creme.

Por coincidência, o iPhone XR do ano passado ainda está disponível e vem em seis cores - preto, branco, azul, amarelo, vermelho e coral. Essas cores são mais fortes porque o telefone não possui carregamento sem fio e, portanto, a parte traseira do telefone não é de vidro.

