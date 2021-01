Como encontrar meu iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ou Mac

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os aplicativos Find My Friends e Find My iPhone da Apple foram consolidados em um aplicativo chamado Find My no iOS 13 e macOS Catalina, em 2019. O aplicativo Find My permite aos usuários da Apple rastrear amigos com quem você compartilha dados de localização, bem como localizar seus dispositivos , estejam eles online ou offline.

Veja como encontrar um iPhone, Apple Watch, AirPods, iPad ou Mac perdido usando o aplicativo Find My.

Enquanto Find My iPhone permitia que você rastreasse qualquer dispositivo conectado ao seu ID Apple - seja um iPhone , iPad, Apple Watch , Mac ou AirPods - você só conseguia ver a localização de um dispositivo se ele estivesse online.

O Find My app da Apple oferece suporte de localização offline. Isso explica como funciona e o que você precisa.

Cada dispositivo Apple emite uma chave que muda constantemente. Esta chave pode ser obtida por outros dispositivos Apple próximos a pedido e, em seguida, usada para fazer upload da localização criptografada do seu dispositivo perdido, permitindo subsequentemente rastreá-lo.

A Apple explica: "[Você pode] localizar um dispositivo perdido, mesmo que ele não esteja conectado a uma rede Wi-Fi ou celular usando a localização de crowdsourcing. Quando você marca seu dispositivo como ausente e o dispositivo de outro usuário da Apple está por perto, ele pode detectar o Bluetooth do seu dispositivo sinalizar e relatar sua localização para você. É totalmente anônimo e criptografado de ponta a ponta, para que a privacidade de todos esteja protegida. "

No entanto, para descriptografar a localização e rastrear seu dispositivo perdido, você precisará ter um dispositivo Apple secundário.

Siga as etapas abaixo para usar o Find My app para rastrear ou localizar um dispositivo Apple perdido ou perdido:

Abra o Find My app em um dispositivo Apple Clique na guia Dispositivos na parte inferior da tela Procure seu dispositivo na lista (um dispositivo precisará ser vinculado ao seu ID Apple para aparecer) Depois de encontrar o dispositivo que deseja localizar, toque nele Você obterá então uma série de opções: Tocar som, direções, notificar quando encontrado, marcar como perdido ou apagar este dispositivo.

Se você usar o recurso Compartilhamento de família da Apple , também poderá ver os dispositivos de qualquer membro da família em sua lista de dispositivos. As etapas acima funcionarão para localizar qualquer dispositivo conectado ao seu ID Apple, seja um iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ou Mac.

O aplicativo Find My permitirá que você encontre AirPods perdidos como qualquer outro dispositivo Apple que você vinculou ao seu ID Apple, mas se você perdeu um AirPod - acontece muito conosco - há uma etapa ligeiramente diferente a ser realizada para encontrar o faltando um.

Abra o Find My app em um dispositivo Apple Clique na guia Dispositivos na parte inferior Clique nos seus AirPods na lista Coloque o AirPod que você tem de volta em sua caixa Atualize o mapa para encontrar o outro AirPod

Conforme mencionado, o aplicativo Find My iPhone (o que você terá se não estiver no iOS 13 ou posterior) ainda permite que você rastreie ou localize um dispositivo Apple, mas eles precisam estar online para você localizá-los.

Se um dispositivo estiver offline, ele ainda aparecerá na sua lista de dispositivos e há várias opções. Você pode obter o aplicativo Find My iPhone para notificar quando encontrado, reproduzir um som, entrar no modo perdido / bloquear (dependente do dispositivo) ou apagar. Todas as opções acontecerão quando o dispositivo perdido se conectar à internet.

Se um dispositivo estiver online, você poderá tocar nele na lista de dispositivos e vê-lo no mapa. Para rastrear ou localizar um dispositivo Apple usando o aplicativo Find My iPhone:

Abra o aplicativo Find My iPhone Faça login em seu ID Apple Seus dispositivos aparecerão em uma lista abaixo de um mapa Role para baixo até o dispositivo que deseja rastrear ou localizar e toque nele Se estiver online, observe a localização no mapa Se estiver off-line, selecione Reproduzir som, Bloquear / marcar como perdido ou Apagar.

Há rumores de que a Apple está lançando seu próprio dispositivo semelhante a um Tile, chamado AirTags, que os usuários poderão vincular a itens como chaves para acompanhar no Find My app em uma seção Items.

De acordo com relatos , os usuários do iPhone receberão uma notificação quando forem separados do rastreador da Apple e do item ao qual ele está anexado. Afirma-se que os usuários também serão capazes de ativar um alarme ou ruído do dispositivo para ajudá-los a encontrá-lo em caso de perda.

Rumores também dizem que os usuários serão capazes de definir locais seguros para os itens para que você não receba um alerta sempre que se afastar do item e esses locais poderão ser compartilhados com amigos e familiares.

Se um item anexado ao suposto rastreador da Apple for perdido, os usuários supostamente serão capazes de ativar um modo perdido dedicado, de modo que se outro usuário do iPhone encontrar o item, eles serão capazes de ver as informações de contato do proprietário, permitindo-lhes ligar / mensagem ao proprietário.

Escrito por Britta O'Boyle.