Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Estudantes universitários nos Estados Unidos não podem sobreviver sem seus cartões de estudante.

Eles precisam deles para acessar seus dormitórios, salas de aula e edifícios como a biblioteca e até mesmo para pagar a lavanderia e jantares no campus. Isso significa que, se eles o perderem ou deixarem para trás, pode ser uma dor fazer até as tarefas mais simples. Felizmente, a Apple oferece uma maneira para alguns alunos adicionarem seus cartões de identificação à Carteira da Apple para que eles possam usar um iPhone ou Apple Watch no lugar de sua identificação física.

Infelizmente, esse recurso é limitado a mais de uma dúzia de universidades nos Estados Unidos. Mas a Apple tem planos de expansão. Para saber se sua escola oferece suporte para cartões de identificação de estudante na Apple Wallet - e, se houver, como configurá-lo - continue lendo.

Apple

Inicialmente, desde o outono passado, apenas três universidades ofereciam cartões de identificação de estudante no Apple Wallet. Aqui está a lista completa de universidades em outubro de 2021:

Arkansas State University

Auburn University

Biola University

Chowan University

Clemson University

College of Coastal Georgia

Universidade Duke

Georgetown University

Hamilton College

Hawaii Pacific University

Johns Hopkins University

Long Island University

Marshall University

Maryville University

Instituto de Tecnologia de Massachusetts

Mercer Institute

Northern Arizona University

Norfolk State University

Roanoke College

Universidade de Santa Clara

South Dakota State University

St. Edwards University

Temple University

Universidade do Alabama

The University of Oklahoma

University of Central Arkansas

University of Colorado Colorado Springs

Universidade de New Brunswick

Universidade da Carolina do Norte em Charlotte

Escola de Artes da Universidade da Carolina do Norte

Universidade de Kentucky

Universidade de Dakota do Sul

Universidade de São Francisco

Universidade do Tennessee

Universidade de Vermont

Universidade Vanderbilt

Yavapai College

Aqui está o que você precisa para usar seu cartão de estudante na Carteira da Apple:

Um dispositivo Apple: iPhone 6 e posterior (executando a versão mais recente do iOS) ou Apple Watch Series 1 e posterior (executando a versão mais recente do watchOS). Aplicativo eAccounts: disponível na App Store, este aplicativo é usado por sua escola para confirmar sua identidade e gerar senhas seguras.

Você precisará entrar no iCloud com seu ID Apple. Você pode usar sua ID de aluno em até dois dispositivos com a mesma ID Apple.

Faça login no aplicativo eAccounts com seu ID de escola e senha. Toque em Adicionar à Apple Wallet e siga as instruções na tela.

As credenciais da escola em dispositivos Apple são protegidas por autenticação de dois fatores.

Em seu iPhone: abra a Carteira, toque em sua carteira de estudante, toque no ícone de três pontos e toque em Remover Cartão. Ou abra Configurações, toque em Apple Wallet e Apple Pay, toque em sua carteira de estudante e toque em Remover cartão. No Apple Watch: Abra a Apple Wallet e toque e segure sua carteira de estudante. Quando o ícone de remoção aparecer, toque em Remover cartão. Ou, no aplicativo Apple Watch em seu iPhone, toque em Wallet e Apple Pay, toque em sua carteira de estudante e toque em Remover cartão.

Apple

É fácil: segure seu iPhone ou Apple Watch próximo a um leitor em qualquer lugar onde cartões físicos de estudante sejam aceitos. Você pode fazer isso onde quer que use sua carteira de estudante - seu dormitório ou biblioteca, o ônibus do campus, o refeitório, etc. E, sim, você pode deixar sua carteira de estudante física em casa.

O Modo Expresso está ativado por padrão quando você adiciona sua carteira de estudante para que possa segurar a parte superior do seu iPhone ou a tela do seu Apple Watch a alguns centímetros do meio do leitor de cartão até sentir uma vibração. Você verá Concluído e uma marca de seleção no visor. Você não precisa validar com Face ID, Touch ID ou sua senha, ou mesmo ativar ou desbloquear seu dispositivo para abrir um aplicativo.

No entanto, se você desativar o modo expresso, será necessário autenticar no iPhone via Face ID, Touch ID - e então você pode segurar a parte superior do seu iPhone a alguns centímetros do leitor sem contato até ver Concluído e uma marca de seleção o display. No Apple Watch, clique duas vezes no botão lateral para acessar seus cartões e deslize para selecionar seu cartão de identificação. Em seguida, segure a tela contra o leitor de cartão.

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 6 Outubro 2021

Para desligar o Modo Expresso : Abra a Carteira, toque em seu cartão de identificação, toque no ícone de três pontos e toque no botão Ligar / Desligar Modo Expresso.

Você pode adicionar dinheiro à sua conta de cartão de estudante com o Apple Pay ou um cartão de crédito ou débito - contanto que você tenha configurado no aplicativo eAccounts ou adicionado dinheiro através das máquinas de autoatendimento da sua escola.

Abra o aplicativo Apple Wallet. Escolha o seu cartão. Você verá até três saldos de conta na frente do seu cartão de identificação. Se você quiser ver mais saldos, toque no ícone de três pontos.

Se você adicionou seu cartão ao Apple Watch, pode ver os saldos das contas nos aplicativos Wallet e Apple Pay no Apple Watch.

Confira o anúncio de notícias da Apple e a página de suporte aqui.