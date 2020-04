Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A atualização anual do iPhone é um dos maiores eventos da tecnologia: é o telefone que muitos aspiram a possuir, aquele que define tendências e o telefone que todos os outros estão procurando melhor.

Embora vazamentos e rumores não sejam nada de novo para o mundo tecnológico, obter informações sobre novos dispositivos Apple é bastante raro. Eles não tendem a vazar tão abrangente quanto um telefone Samsung ou Google - mas estamos reunindo tudo o que ouvimos sobre o novo iPhone aqui.

Também temos um round-up separado para o iPhone 5G falando sobre quando um iPhone totalmente 5G pode ou não aparecer. Acreditamos que o iPhone 12 terá 5G, mas há uma chance de que ele possa ser restrito, digamos, ao iPhone 12 Pro e Pro Max em vez de estar disponível em todos os dispositivos.

Setembro 2020

Normalmente, a Apple realiza seu evento iPhone na segunda semana de setembro e normalmente em uma terça-feira. A empresa seguiu o mesmo padrão para os iPhones 2019 - anunciando-os em 10 setembro 2019.

Se a empresa seguir o exemplo novamente em 2020, esperaríamos que o 8 setembro 2020 fosse uma boa aposta para o evento de lançamento do iPhone 2020.

Um desconhecido está em torno da disseminação do coronavírus e do efeito que poderia ter nos lançamentos de novas tecnologias no final do ano - incluindo o iPhone 12.

Devido às restrições de viagem e à redução da capacidade de produção, não está claro como o coronavírus afetará as coisas no momento. Acreditamos que a produção de uma nova série de iPhonecomeçaria por volta de junhoa tempo para a revelação de setembro. Tem havido alguns rumores sugerindo um atraso, mas a verdade é que é um completo desconhecido no momento.

iPhone 12

iPhone 12 Máx.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Pré-2017, era muito fácil prever o que o próximo iPhone seria chamado. Seguindo o iPhone 3G até o iPhone 8, a Apple usou números sequenciais e foi isso.

Com o iPhone 11, 11 Proe 11 Pro Maxtendo lançado em 2019, é muito provável que os iPhones 2020 ser chamado de iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Se haverá nomes separados para modelos 5G, é difícil dizer, mas suspeitamos que não. Pode haver um modelo adicional adicionado, levando a um iPhone 12 Max também.

Isso está em cima dos rumores de um iPhone menor e mais barato, o iPhone SE 2 ou iPhone 9 como alguns estão chamando.

Todo novo design

Bordas quadradas?

Os modelos Apple iPhone 12 são relatados para estar vindo com um novo design, de acordo com rumores. Ainda não está claro o que o design pode ser - embora alguns renderizações mostram bordas quadradas em comparação com as bordas arredondadas que temos sido usados desde o iPhone 6. Fontes da cadeia de suprimentos sugeriram que os telefones serão um pouco maiores, devido a telas maiores, mas mais finos em geral do que os modelos 2019.

Esperamos ver um entalhe reduzido para os modelos 2020 - ou nenhum entalhe - e esperamos que a parte traseira de vidro fosco fosco dos modelos 11 Pro volte como é bonito em carne e osso. Houve uma patente registrada para um telefone sem entalhes, mas como Face ID seria acomodado continua sendo um quebra-cabeça.

Rumores estão realmente dizendo que haverá quatro modelos de iPhone - dois tamanhos para o Pro e dois tamanhos para o modelo regular - o que significa uma gama mais ampla de pontos de preço, e potencialmente um ponto de entrada mais barato.

Todos OLED

Taxa de atualização de 120 Hz

Tamanhos diferentes

Rumores sugerem que todos os iPhones 2020 terão uma tela OLED. Atualmente, o iPhone 11 tem uma tela LCD, enquanto os modelos Pro têm OLED. Há também relatos de uma taxa de atualização variável e uma alteração de tamanhos, com taxa de atualização de 120 Hz relatada.

Aparentemente, podemos obter um modelo de 5,42 polegadas, um modelo de 6,06 polegadas e um de 6,67 polegadas no lugar dos modelos de 5,8 polegadas, 6,1 polegadas e 6,5 polegadas que temos no momento. Algumas especulações também sugerem sensores de impressão digital em exibição.

Câmeras de profundidade 3D

Provavelmente melhoramentos no modo noturno

Também houve previsões de uma câmera quad no iPhone 12 Pro Max, com um sensor ToF ou sensorLidar como no 2020 iPad Pro. No entanto, o consenso geral é que haja uma câmera tripla novamente, mas sim, com um novo sensor. Além do modo retrato, o novo sensor também ajudará com os aplicativos ARKit.

Também esperamos ver mais melhorias no Modo Noturno e prevê-se que a Apple possa estar adicionando uma matriz laser 3D para tornar o modo Portrait ainda melhor.

5G

Chip A14

iOS 14

A maioria dos relatórios sugere que a Apple adotará conectividade 5G para o iPhone 12. Relatórios sugerem que todos os modelos terão uma opção 5G e o CEO da Qualcomm Cristiano Amon disse que obter 5G no iPhone é agora uma prioridade. Qualcomm anunciou recentemente o modem X60 e uma nova antena - mais sobre isso abaixo.

O cenário mais provável no momento - pensamos - é que o iPhone 12 Pro e Pro Max serão 5G. Se o iPhone 12 padrão será é mais um debate e dificilmente ainda será um desconhecido à medida que nos aproximamos de setembro.

Esperamos ver o chip A14 sob o capô dos modelos iPhone 12, com todos oferecendo o mesmo hardware e esperamos vê-los todos serem lançados no iOS 14, que provavelmente ouviremos mais sobre no evento desenvolvedor da Apple em junho.

Também esperamos que todos os três modelos apresentem o chip U1 - que trará com localização e compartilhamento aprimorados de curto alcance.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre os modelos do iPhone 12 até agora.

Parece que o iPhone 12 terá uma câmera tripla, mas adicione um sensor LiDAR, assim como o novo iPad Pro. Isso irá melhorar os recursos de AR, bem como a fotografia. Juntamente com ele, haverá regular, ultra-amplo e telefoto como com o iPhone 11 Pro.

Aparentemente, a Apple tem explorado a possibilidade de colocar um sistema de sensores 3D em seus telefones por alguns anos, mas o iPhone 12 pode ser o único a realmente obtê-lo, de acordo com relatos . Se isto pareceria uma unidade de câmara quádrupla ou mais sutil não é claro, mas de qualquer forma poderia permitir um melhor desempenho do Modo Retrato e realidade aumentada.

Com o novo Samsung Galaxy S20 Ultra ostentando um sensor de 128 megapixels, as câmeras de 12 megapixels do iPhone 11 Pro estão agora parecendo um pouco insignificantes. Um sensor 64 megapixel será usado no iPhone 12 Pro e Pro Max parece, enquanto haverá atualizações para as outras duas lentes (sim, uma câmera tripla novamente). No entanto, um sensor de Tempo de Voo (Tof) também será adicionado.

A parceira da Apple Qualcomm estreou seu mais recente modem X60 5G. Embora seja destinado a pilhas de telefones emblemáticos em 2021, ele pode acabar sendo dentro do iPhone 12 Pro.

Depois de anos de questões legais, a Qualcomm e a Apple assinaram um acordo no início do ano passado, então sabemos que alguma tecnologia dentro do primeiro iPhone 5G será baseada na Qualcomm.

Fontes da cadeia de suprimentos estão sugerindo que o design do iPhone 2020 não mudará muito, mas os telefones estarão ficando mais finos do que o 2019 modelos, mas talvez um pouco maior, com telas maiores.

Os arquivos de patentes da Apple apareceram para um telefone sem entalhe, mas isso levanta a questão de como a Apple oferecerá Face ID se não houver espaço para o necessário hardware.

Um relatório do analista Ming-Chi Kuo afirma que haverá quatro modelos iPhone 12 (bem como um iPhone SE 2) em 2020. Do mesmo relatório vem o detalhe que em 2021, a Apple abandonará toda a conexão física ao telefone.

O CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, disse que uma das prioridades da Qualcomm em sua relação com a Apple será lançar um iPhone 5G o mais rápido possível.

Nikkei Asian Review afirmou que a Apple está em conversações com fornecedores de mobilização para produzir uma gama de três iPhones com conectividade de dados 5G em 2020.

Se for verdade, isso significaria que o iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max devem estar todos habilitados para 5G.

De acordo com fontes na China, a Apple usará a tecnologia de tela 120Hz em seus modelos 2020 iPhone 12, que é a mesma taxa de atualização que usa atualmente nos modelos iPad Pro.

Enquanto as telas de 90Hz estão se tornando mais populares em smartphones com OnePlus e Google ambos adotando - as taxas de atualização de 120Hz são mais raras, com apenas os dispositivos Razor 2 e Asus ROG II apresentando a taxa de atualização mais alta por enquanto.

Ben Geskin produziu mais algumas renderizações mostrando o que o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max poderia parecer se o entalhe desaparecer e Face ID é integrado na moldura acima da tela, bem como quadrado bordas, como o iPhone 4.

Ben Geskin - que produziu várias renderizações de iPhones no passado - tweetou para dizer “um dos protótipos de iPhone 2020 tem tela de 6,7 polegadas com Face ID e sistema de câmera TrueDepth alojado no painel superior.” Parece muito bom se for preciso, não é?

Exclusivo: Um dos protótipos do iPhone 2020 tem tela de 6,7 polegadas com Face ID e sistema de câmera TrueDepth alojado na tampa frontal superior. pic.twitter.com/saje7j12ty — Ben Geskin (@BenGeskin)

O

analista da Apple Ming-Chi Kuo publicou um relatório afirmando que o iPhone 12 terá uma nova estrutura de armação de metal, assim como o iPhone 4 introduzido há quase uma década. Ele disse: “A armação de metal e o vidro frontal e traseiro 2/2.5D ainda são usados, mas a superfície da armação metálica será alterada para um design semelhante ao iPhone 4, substituindo o design atual da superfície.”

As previsões correspondem renderizações de Ben Geskin, que foram então retweetadas após o relatório.

Então, talvez o meu conceito de iPhone 2020 está certo pic.twitter.com/grbcedcg4u — Ben Geskin (@BenGeskin)

O

analista Ming-Chi Kuo afirmou que o telefone do próximo ano apresentará um design totalmente novo.

Kuo disse que a linha 2020 iPhone contará com três grandes mudanças: um design totalmente novo de fator de forma; suporte para suporte 5G; e atualizações de câmera.

Bloomberg informou que a Apple pode usar um sensor de impressão digital no iPhone 2020 - algo que o analista Ming-Chi Kuo previu anteriormente.

De acordo com o site, a Apple está desenvolvendo uma tecnologia de autenticação de impressão digital em exibição que funciona muito parecido com as soluções que vimos implementadas pela Samsung, OnePlus, Huawei e outros. Presumivelmente, seria um recurso da marca Touch ID que funcionaria ao lado do Face ID, permitindo que os usuários ignorem de forma mais eficiente a tela de bloqueio do dispositivo e processem pagamentos.

Um relatório da Bloomberg ofereceu uma série de detalhes sobre os iPhones 2019, mas também disse que os iPhones 2020 ofereceriam conectividade 5G e um impulso de câmera na parte traseira para AR.

De acordo com o relatório: “Nenhum dos novos modelos incluirá 5G, mas a vontade do próximo ano. Eles também terão câmeras 3D voltadas para trás que aumentarão as capacidades de realidade aumentada.”

De acordo com a Nikkei Asian Review, avistada pela Apple Insider, alega-se que a Apple está testando monitores OLED de outros fornecedores que não a Samsung para o iPhone 2020.

Afirma-se que o último fornecedor a ser testado é a Tecnologia BOE e a Apple deve decidir até o final de 2019 se os painéis cumprem os seus padrões.

O

analista Ming-Chi Kuo afirmou que a Apple provavelmente oferecerá um sensor de impressão digital ultrassônico no iPhone 2021. Kuo disse que o sistema funcionará ao lado do Face ID da Apple.

Ele também reiterou que o entalhe estaria ficando menor para o iPhone 2020 antes de ser abandonado completamente para o iPhone 2021.

De acordo com o vazamento Ice Universe, os iPhones 2020 poderiam oferecer uma taxa de atualização variável, permitindo-lhes alternar entre o modo 120hz de 60hz para uma ação mais suave na tela.

Suspeitamos que o iPhone ficasse com 60hz para a maioria dos propósitos, permitindo que ele economize no consumo de energia, mas mude para o modo 120hz para vídeo ou talvez o Apple Pencil trabalhar se a Apple adicionar compatibilidade no próximo ano.

Ben Geskin produziu algumas renderizações do que ele acredita que o iPhone XII Max será parecido em 2020. Ele também ofereceu alguns detalhes sobre especificações que ele espera que apareçam, todas elas plausíveis.

2020 iPhone XII Max Concept



- Novo design quadrado-off

- 6,7” OLED com entalhe menor

- Quad Camera com câmera Tof

- 5nm A14 Chip

- USB Tipo-C

- 5G Pic.twitter.com/IQQY4Y0Mx4 — Ben Geskin (@BenGeskin)

O

analista Ming-Chi Kuo afirma que o grande entalhe do iPhone desaparecerá completamente até 2021. Kuo afirma que o entalhe do iPhone ficará significativamente menor em 2020 antes de seu desaparecimento em 2021.

Kuo não explica como a Apple pode ter sucesso nisso, mas uma maneira seria mover o sistema de câmera True Depth - que é usado para Face ID - para trás do visor. Há grandes desafios com esta tecnologia no momento, embora então talvez haja outra solução?

Analista Samik Chatterjee na JP Morgan Chase afirmou que a Apple poderia lançar quatro novos iPhones em 2020, incluindo os próximos sucessores do iPhone XS e XS Max, o próximo sucessor do iPhone XR e um iPhone de gama média.

Chatterjee afirma que o iPhone de gama média poderia ter o mesmo tamanho de tela que o iPhone 8, mas não terá um display OLED ou capacidades 5G, como os outros três iPhones são esperados para oferecer.

O

analista da Apple Ming-Chi Kuo disse que a Apple anunciará iPhones high-end de 5,4 polegadas e 6,7 polegadas com monitores OLED que oferecem conectividade 5G, juntamente com um modelo OLED de 6,1 polegadas suportando até LTE.

Kuo também disse que a Apple oferecerá suporte 5G para todos os novos iPhones de 2021 e acredita-se que a empresa terá seu próprio chip 5G até 2023.

Digitimes informou que todos os três iPhones 2020 terão telas OLED e os tamanhos da tela mudarão em comparação com o iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR.

O site afirmou que haverá um modelo de 5,42 polegadas, um modelo de 6,06 polegadas e um modelo de 6,67 polegadas para iPhones do próximo ano.

Bloomberg informou que um novo sistema de câmera TrueDepth será adicionado ao iPhone 2020 e que contará com sensores Time of Flight 3D com lasers que saltam objetos em uma sala para criar um Imagem 3D do seu entorno.

O resultado deve ser uma experiência de AR detalhada, com percepção de profundidade precisa e colocação de objetos virtuais. Essas câmeras 3D digitalizarão áreas de até 15 pés do dispositivo, é reivindicado.

Bloomberg informou que “pessoas familiarizadas com o assunto” alegou que a Apple vai esperar até que a rede 5G amadureça e estabilize antes de lançar um produto compatível.

Presume-se, portanto, que a Apple não lançará um iPhone 5G em 2019, mas lançará em 2020.

A

CNBC informou que o analista Wamsi Mohan do Bank of America Merrill Lynch alegou que a Apple está trabalhando com parceiros asiáticos em um telefone dobrável e o iPhone 2020 será radicalmente diferente.