(Pocket-lint) - A atualização anual do iPhone é um dos maiores eventos da tecnologia: é o telefone que muitos aspiram ter, que define as tendências e o telefone que todos os outros procuram melhorar.

Embora vazamentos e rumores não sejam novidade para o mundo da tecnologia, obter informações sobre novos dispositivos da Apple é bastante raro. Eles não tendem a vazar de forma tão abrangente quanto um telefone Samsung ou Google - mas estamos reunindo tudo o que ouvimos sobre o novo iPhone aqui.

Também temos um resumo separado para o iPhone 5G, falando sobre quando um iPhone totalmente 5G aparecerá. Acreditamos que todos os modelos do iPhone 12 terão 5G, mas há uma chance de que seja restrito, digamos, ao iPhone 12 Pro e Pro Max, em vez de estar disponível em todos os dispositivos. Também pode ser um dispositivo separado.

Evento do iPhone previsto para outubro de 2020

De $ 699

Normalmente, a Apple realiza seu evento do iPhone na segunda semana de setembro e normalmente na terça-feira. A empresa seguiu o mesmo padrão para os iPhones de 2019 - anunciando-os em 10 de setembro de 2019 - e se 2020 fosse um ano padrão, o iPhone 12 provavelmente teria sido lançado em 8 de setembro de 2020.

Claro, 2020 não é um ano normal graças à situação global. A Apple confirmou que o iPhone terá um atraso de algumas semanas neste ano e, embora um evento tenha ocorrido em 15 de setembro , não era para o iPhone.

Em vez disso, o evento de 15 de setembro revelou um novo iPad básico, novo iPad Air, o Apple Watch Series 6 e o Apple Watch SE, entre vários serviços, com o evento do iPhone previsto para ocorrer em outubro. Nada está confirmado para esse evento ainda.

Em termos de preço, rumores sugerem que os modelos do iPhone 12 custarão entre US $ 699 e US $ 1449.

iPhone 12

iPhone 12 Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Antes de 2017, era muito fácil prever como o próximo iPhone se chamaria. Seguindo o iPhone 3G até o iPhone 8, a Apple usou números sequenciais e pronto.

Com os iPhone 11 , 11 Pro e 11 Pro Max lançados em 2019, é muito provável que os iPhones 2020 sejam chamados de iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Pode haver um modelo não-Pro maior adicional adicionado, levando a um iPhone 12 Max também.

Se haverá nomenclatura separada para os modelos 5G, é difícil dizer, mas suspeitamos que não. Juntando todos os rumores, parece que vamos conseguir quatro telefones.

Design totalmente novo

Bordas quadradas?

Os modelos do Apple iPhone 12 estão chegando com um novo design - alguns renderizadores mostram bordas mais quadradas mais como o iPhone 4 ou 5 em comparação com as bordas arredondadas que estamos acostumados desde o iPhone 6 . Fontes da cadeia de suprimentos sugeriram que os telefones serão um pouco maiores, devido às telas maiores, mas mais finos no geral do que os modelos de 2019.

Esperamos ver um entalhe reduzido na parte superior da tela dos modelos 2020 - ou nenhum entalhe - e esperamos que o vidro fosco traseiro dos modelos 11 Pro volte, pois é lindo em carne e osso. Houve um pedido de patente para um telefone notch-less, mas como o Face ID seria acomodado permanece um enigma.

Todos OLED

Taxa de atualização de 120 Hz

Tamanhos diferentes

Rumores sugerem que todos os iPhones 2020 terão um display OLED. Atualmente, o iPhone 11 possui display LCD, enquanto os modelos Pro possuem OLED. Também há relatórios de uma taxa de atualização variável com uma taxa de atualização de 120 Hz relatada que pode cair para 60 Hz quando necessário. Alega-se que pelo menos alguns dos visores OLED virão da LG pela primeira vez.

Aparentemente, podemos obter um modelo de 5,4 polegadas, um modelo de 6,1 polegadas e um modelo de 6,7 polegadas no lugar dos modelos de 5,8 polegadas, 6,1 polegadas e 6,5 polegadas que temos no momento. Pode haver duas versões do aparelho de 6,1 polegadas, uma do iPhone 12 padrão e outra do iPhone 12 Pro.

Algumas especulações também sugerem sensores de impressão digital no display, embora pensemos que isso é impreciso - esperamos que todos esses novos modelos tenham identificação facial.

Câmeras 3D de profundidade

Prováveis melhorias no modo noturno

Também houve previsões de uma câmera quad no iPhone 12 Pro Max. Isso significaria uma câmera de lente tripla como no iPhone 11 Pro, mais um sensor ToF ou sensor Lidar como no iPad Pro 2020 . No entanto, o consenso geral é que haja uma câmera tripla novamente, mas sim, com um novo sensor. Além do modo retrato, o novo sensor também ajudará com aplicativos ARKit.

Também esperamos ver mais melhorias no Modo Noturno e prevê-se que a Apple possa adicionar um conjunto de laser de detecção 3D para tornar o modo Retrato ainda melhor. Para a câmera frontal, foi relatado que o ID Facial terá um campo de visão mais amplo.

5G

Chip A14

iOS 14

A maioria dos relatórios sugere que a Apple vai adotar a conectividade 5G para o iPhone 12, alegando que todos os modelos terão uma opção 5G e o CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, disse que colocar 5G no iPhone agora é uma prioridade. A Qualcomm anunciou o modem X60 e uma nova antena - mais sobre isso a seguir.

O cenário mais provável no momento - pensamos - é que o iPhone 12 Pro e o Pro Max serão 5G. Se o iPhone 12 padrão será é mais um debate e provavelmente ainda será uma incógnita até o anúncio.

Esperamos ver o chip A14 sob o capô dos modelos do iPhone 12, com todos oferecendo o mesmo hardware e esperamos vê-los todos lançados no iOS 14, sobre o qual aprendemos mais no evento de desenvolvedores da Apple em junho. Você pode ler sobre todos os novos recursos que chegam com o iOS 14 em nosso recurso de arredondamento separado , mas há Widgets, uma App Library, App Clips e avanços para Mensagens e Siri, entre muitos mais.

Também esperamos que todos os três modelos apresentem o chip U1 - que traz localização e compartilhamento de curto alcance aprimorados.

Em termos de armazenamento, os relatórios sugerem que os modelos do iPhone 12 Pro virão com opções de 128 GB, 256 GB e 512 GB, enquanto os modelos do iPhone 12 virão com opções de 64 GB, 128 GB e 256 GB.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre os modelos do iPhone 12 até agora.

Um vídeo interno vazado da rede móvel britânica EE sugere que uma versão 5G do iPhone está a apenas "dias de distância". O lançamento é classificado como "um grande impulso para 5G". A EE já anunciou um plano Full Works para o iPhone, que é uma tarifa compatível com 5G que também inclui Apple Music, TV + e Arcade. Essa tarifa também está disponível em uma versão apenas para SIM.

A Apple realizou seu Evento Especial Time Flies em 15 de setembro, mas a empresa não revelou os novos iPhones. Em vez disso, o evento contou com o Apple Watch Series 6, Watch SE, o novo iPad básico e o novo iPad Air, além de serviços que incluem Fitness +.

Mark Gurman da Bloomberg tweetou alegando que o evento de 15 de setembro é provável para iPad e Apple Watch e o iPhone 12 provavelmente não será anunciado até outubro de 2020.

A Apple anunciou que realizará um Evento Especial em 15 de setembro de 2020 às 10h PDT, embora se pense que os modelos do iPhone 12 não serão revelados e o evento terá como foco o Apple Watch Series 6 e o novo iPad.

Em vez disso, os modelos do iPhone 12 devem ser revelados em outubro.

A Apple deve finalmente fazer um anúncio sobre o evento de lançamento do iPhone 12 na semana de 7 de setembro. Mark Gurman da Bloomberg sugere que ouviremos sobre o briefing do iPhone 12 em breve.

Mark Gurman e Debby Wu, da Bloomberg, afirmaram que quatro novos iPhones com telas OLED - possivelmente nos tamanhos 5,4, 6,1 ou 6,7 polegadas - estão a caminho. Além disso, espere uma linha Pro com arestas de aço, além de variantes de alumínio. Diz-se que há uma nova cor azul escuro para substituir o verde também.

O Pro de 6,7 polegadas também pode ser o único modelo a receber a tecnologia de scanner LIDAR da Apple, que estreou no iPad Pro deste ano.

A EE se uniu à Apple para lançar um novo plano antes do lançamento do iPhone 12 - chamado Plano de Trabalho Completo para iPhone.

De acordo com o blog japonês Macotakara , a Apple deve anunciar suas tags concorrentes do Tile junto com o esperado iPhone 12.

Um vídeo que pretendia mostrar a tela do iPhone 12 Max vazou. O vídeo parece confirmar as configurações de alta taxa de atualização para o Pro e Pro Max.

Algumas belas renderizações apareceram online nos mostrando como o iPhone 12 padrão poderia ser baseado em um design mais plano.

A Apple confirmou que lançará a próxima série de telefones um pouco mais tarde neste ano, por meio de uma teleconferência sobre os lucros do terceiro trimestre com investidores na quinta-feira, 30 de julho.

"No ano passado, começamos a vender novos iPhones no final de setembro; este ano esperamos que o suprimento esteja disponível algumas semanas depois", disse o CFO da Apple, Luca Maestri, durante a teleconferência.

A Qualcomm está confirmada para fornecer o hardware 5G dentro do novo iPhone 12 e sua perspectiva do quarto trimestre disse que haverá "um impacto parcial do atraso do lançamento de um telefone carro-chefe global 5G".

Embora isso possa estar potencialmente falando sobre o Google Pixel 5, nosso dinheiro é sobre o iPhone 12.

Um relatório afirma que haverá opções de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB para os modelos do iPhone 12 Pro, enquanto o iPhone 12 e 12 Max padrão virá com opções de 64 GB, 128 GB e 256 GB.

As baterias serão maiores na linha Pro com baterias de 2775mAh e 3687mAh, respectivamente. Os modelos padrão do iPhone 12 terão baterias de 2227mAh e 2815mAh, afirma.

Os preços variam entre $ 699 e $ 1449.

O analista Ross Young disse que suas fontes ainda não confirmaram qualquer especulação sobre o iPhone 12 - especificamente, os rumores dos modelos Pro - com telas de 120Hz. Em vez disso, ele afirma que seus contatos acham que a tecnologia de 120 Hz pode chegar à série 2021 do iPhone.

Parece que o iPhone 5G sofreu com a atual situação global e foi adiado até o final do ano, tendo caído para 2021 em um ponto. Isso está de acordo com informações da cadeia de suprimentos relatadas pelo Nikkei. No entanto, a Apple está trabalhando muito para conseguir que os fornecedores entreguem o produto mais cedo.

De acordo com um novo boato do analista de telas Ross Young, a série do iPhone 12 não terá telas ProMotion porque primeiro precisa implementar uma tecnologia de tela de baixo consumo de energia, o que não acontecerá este ano.

Os novos iPhones terão aparentemente um aumento sério na capacidade de vídeo , com 4K até 120fps e o mesmo boato sugerindo que pode até ser uns gritantes 240fps, embora acreditemos que isso seja improvável. Os detalhes foram aparentemente descobertos devido a descobertas no software beta do desenvolvedor iOS 14. Embora os iPhones atuais possam gravar acima de 60 fps, você precisa diminuir de 4K.

De acordo com o analista da Apple, às vezes certo, às vezes errado, Ming-Chi Kuo, os novos modelos do iPhone não terão carregador ou fones de ouvido na caixa . Sim, você leu certo. Na verdade, faz sentido porque apostamos que o total de EarPods não usados está provavelmente na casa das dezenas de milhões. E, quanto aos carregadores, bem, a maioria das pessoas tem um plugue de alimentação USB. O iPhone ainda terá um cabo USB para Lightning, aparentemente. Claro, isso reduz os custos da Apple também ...

A Apple fez uma prévia de sua próxima grande atualização de software - iOS 14 - durante sua Conferência Mundial de Desenvolvedores em 22 de junho. Inúmeros recursos foram revelados, incluindo rotas de bicicleta no Maps, um novo aplicativo Translate e chaves digitais do carro.

Vazamentos no design do iPhone 12 sugerem um aparelho com arestas mais angulares, o que nos lembra um pouco as laterais do iPhone 4. O vazamento vem de alguns moldes que foram fotografados (provavelmente de um fabricante de gabinetes). No entanto, o entalhe nos moldes parece maior do que esperávamos.

A LG já fornece painéis de LED para alguns iPhones, mas agora parece que também fornecerá alguns visores OLED, potencialmente para o iPhone 12 Pro Max.

A cadeia de suprimentos com vazamento revelou todas as especificações de tela do iPhone 12. O iPhone 12 de 5,4 polegadas básico terá uma tela LCD de resolução de 2.340 x 1.080 e, em seguida, haverá uma versão de 2.532 x 1.170 pixels de 6,1 polegadas com OLED também.

O iPhone 12 Pro terá o mesmo tamanho e resolução de tela do aparelho de 6,1 polegadas que mencionamos acima, embora seja um painel de 10 bits para suportar HDR. O iPhone 12 Pro Max de 6,7 polegadas terá uma resolução de 2.778 x 1.284.

Um vazamento no final de abril sugere que as telas do iPhone 12 Pro terão uma taxa de atualização de 120 Hz, com a capacidade de mudar para 60 Hz dinamicamente para conservar a bateria. Diz-se que haverá uma bateria de 4.400mAh para manter o nível atual de vida da bateria. Finalmente, é dito que o Face ID terá um campo de visão mais amplo e a câmera traseira terá um zoom aprimorado.

O Wall Street Journal citou uma fonte que sugeriu que o lançamento do iPhone 12 ocorrerá cerca de um mês mais tarde do que o normal por causa dos atrasos na cadeia de suprimentos causados pela situação global atual. Isso significaria um lançamento no final de outubro para o próprio telefone.

Vários relatórios recentemente sugeriram que o iPhone 12 terá um entalhe menor , mas todos os sensores de ID facial estarão presentes. Basicamente, isso significaria apenas que o alto-falante é movido para cima no painel do telefone, como tem acontecido em muitos dispositivos Android.

De acordo com a Bloomberg , a Apple está trabalhando em quatro novos iPhones - poderia haver um iPhone 5G específico? A empresa está redesenhando os modelos do iPhone Pro da série para que tenham bordas de tela mais planas, apesar de outros analistas afirmarem que as bordas da tela permaneceriam curvas.

Parece que o iPhone 12 terá uma câmera tripla, mas adicionará um sensor LiDAR, assim como o novo iPad Pro. Isso melhorará os recursos de RA, bem como a fotografia. Paralelamente, haverá regular, ultra-wide e telefoto como no iPhone 11 Pro.

Aparentemente, a Apple está explorando a possibilidade de colocar um sistema de sensor 3D em seus telefones por alguns anos, mas o iPhone 12 pode ser o único a realmente obtê-lo, de acordo com relatórios. Se isso pareceria uma unidade de câmera quádrupla ou se seria mais sutil, não está claro, mas de qualquer forma poderia permitir um melhor desempenho do Modo Retrato e realidade aumentada.

Com o novo Samsung Galaxy S20 Ultra ostentando um sensor de 108 megapixels, a câmera do iPhone 11 Pro câmeras de 12 megapixels agora parecem um pouco insignificantes. Um sensor de 64 megapixels será usado no iPhone 12 Pro e Pro Max, ao que parece, enquanto haverá atualizações para as outras duas lentes (sim, uma câmera tripla novamente). No entanto, um sensor de tempo de voo (ToF) também será adicionado.

A parceira da Apple, Qualcomm, lançou seu mais recente modem X60 5G . Embora seja destinado a pilhas de telefones principais em 2021, ele pode acabar ficando dentro do iPhone 12 Pro.

Após anos de questões legais, a Qualcomm e a Apple fecharam um acordo no início do ano passado, então sabemos que algumas tecnologias dentro do primeiro iPhone 5G serão baseadas na Qualcomm.

Fontes da cadeia de suprimentos estão sugerindo que o design do iPhone de 2020 não mudará muito, mas os telefones ficarão mais finos do que os modelos de 2019, mas talvez um pouco maiores, com telas maiores.

Os arquivos de patentes da Apple apareceram para um telefone sem notch , mas levanta a questão de como a Apple oferecerá o Face ID se não houver espaço para o hardware necessário.

Um relatório do analista Ming-Chi Kuo afirma que haverá quatro modelos do iPhone 12 em 2020. Do mesmo relatório vem o detalhe de que, em 2021, a Apple abandonará todas as conexões físicas com o telefone.

O CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, disse que uma das prioridades da Qualcomm em seu relacionamento com a Apple será lançar um iPhone 5G o mais rápido possível .

O Nikkei Asian Review afirmou que a Apple está em negociações com fornecedores de mobilização para produzir uma variedade de três iPhones com conectividade de dados 5G em 2020.

Se for verdade, isso significa que o iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max devem ser habilitados para 5G.

De acordo com fontes na China , a Apple usará a tecnologia de tela de 120 Hz em seus modelos 2020 do iPhone 12, que é a mesma taxa de atualização que usa atualmente nos modelos Pro iPad.

Enquanto as telas de 90 Hz estão se tornando mais populares em smartphones com OnePlus e Google os adotando - as taxas de atualização de 120 Hz são mais raras, com apenas os dispositivos Razor 2 e Asus ROG II apresentando a maior taxa de atualização por enquanto.

Ben Geskin produziu mais algumas renderizações mostrando como o iPhone 12 Pro e o 12 Pro Max poderiam ficar se o entalhe desaparecesse e o Face ID fosse integrado na moldura acima da tela, bem como bordas mais quadradas, como o iPhone 4.

Ben Geskin - que já produziu várias renderizações de iPhones no passado - twittou para dizer que "um dos protótipos do iPhone de 2020 tem tela de 6,7 polegadas com Face ID e sistema de câmera TrueDepth alojado na moldura superior." Parece muito bom se for preciso, hein?

Exclusivo: um dos protótipos do iPhone 2020 tem tela de 6,7 polegadas com ID facial e sistema de câmera TrueDepth alojado no painel superior. pic.twitter.com/sAJE7J12ty - Ben Geskin (@BenGeskin) 26 de setembro de 2019

O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, publicou um relatório afirmando que o iPhone 12 terá uma nova estrutura de metal, muito parecida com o iPhone 4 lançado há quase uma década. Ele disse: "A estrutura de metal e o vidro frontal e traseiro 2 / 2.5D ainda são usados, mas a superfície da estrutura de metal será alterada para um design semelhante ao do iPhone 4, substituindo o design de superfície atual."

A correspondência das previsões é feita por Ben Geskin, que foi retuitada após o relatório.

Então, talvez meu conceito de iPhone 2020 esteja certo pic.twitter.com/GrBcEDCG4u - Ben Geskin (@BenGeskin) 25 de setembro de 2019

O analista Ming-Chi Kuo afirmou que o telefone do próximo ano terá um design totalmente novo.

Kuo disse que a linha 2020 do iPhone apresentará três mudanças principais: Um design totalmente novo; suporte para suporte 5G; e atualizações de câmera.

A Bloomberg relatou que a Apple pode usar um sensor de impressão digital no display no iPhone 2020 - algo que o analista Ming-Chi Kuo previu anteriormente.

De acordo com o site, a Apple está desenvolvendo uma tecnologia de autenticação de impressão digital em display que funciona de forma muito semelhante às soluções que vimos implementadas pela Samsung, OnePlus, Huawei e outros. Presumivelmente, seria um recurso da marca Touch ID que funcionaria junto com o Face ID, permitindo aos usuários contornar com mais eficiência a tela de bloqueio do dispositivo e processar pagamentos.

Um relatório da Bloomberg ofereceu uma série de detalhes sobre os iPhones de 2019, mas também disse que os iPhones de 2020 ofereceriam conectividade 5G e um aumento de câmera na parte traseira para AR.

De acordo com o relatório: "Nenhum dos novos modelos incluirá 5G, mas o do próximo ano incluirá. Eles também terão câmeras 3D voltadas para trás que aumentarão as capacidades de realidade aumentada."

De acordo com o Nikkei Asian Review, descoberto pelo Apple Insider, a Apple está testando telas OLED de outros fornecedores além da Samsung para o iPhone 2020.

Afirma-se que o último fornecedor testado é a tecnologia BOE e a Apple deve decidir até o final de 2019 se os painéis atendem aos seus padrões.

O analista Ming-Chi Kuo afirmou que a Apple provavelmente oferecerá um sensor ultrassônico de impressão digital sob o display no iPhone 2021. Kuo disse que o sistema funcionará junto com o Face ID da Apple.

Ele também reiterou que o entalhe ficaria menor para o iPhone de 2020 antes de ser descartado completamente para o iPhone de 2021.

De acordo com o vazador Ice Universe , os iPhones 2020 podem oferecer uma taxa de atualização variável, permitindo que eles alternem entre o modo 120Hz de 60Hz para uma ação mais suave na tela.

Suspeitamos que o iPhone manteria os 60 Hz para a maioria dos propósitos, permitindo economizar no consumo de energia, mas alternar para o modo de 120 Hz para vídeo ou talvez o Apple Pencil funcione se a Apple adicionar compatibilidade no próximo ano.

Ben Geskin produziu algumas versões do que ele acredita que o iPhone XII Max será em 2020. Ele também ofereceu alguns detalhes sobre as especificações que espera que apareçam, todas plausíveis.

2020 iPhone XII Max Concept



- Novo design quadrado

- OLED de 6,7 "com entalhe menor

- Câmera Quad com câmera ToF

- Chip A14 5nm

- USB Tipo C

- 5G pic.twitter.com/iQQy4Y0mx4 - Ben Geskin (@BenGeskin) 19 de julho de 2019

O analista Ming-Chi Kuo afirma que o grande entalhe do iPhone desaparecerá completamente em 2021. Kuo afirma que o entalhe do iPhone ficará significativamente menor em 2020, antes de seu desaparecimento em 2021.

Kuo não explica como a Apple pode ter sucesso nisso, mas uma maneira seria mover o sistema de câmera True Depth - que é usado para Face ID - para trás da tela. Existem grandes desafios com essa tecnologia no momento, então talvez haja outra solução?

O analista Samik Chatterjee do JP Morgan Chase afirmou que a Apple pode lançar quatro novos iPhones em 2020, incluindo os próximos sucessores do iPhone XS e XS Max, o próximo sucessor do iPhone XR e um iPhone de gama média.

Chatterjee afirma que o iPhone de gama média pode ter o mesmo tamanho de tela do iPhone 8, mas não terá uma tela OLED ou recursos 5G, como os outros três iPhones devem oferecer.

O analista da Apple, Ming-Chi Kuo , disse que a Apple vai anunciar iPhones high-end de 5,4 e 6,7 polegadas com telas OLED que oferecem conectividade 5G, junto com um modelo OLED de 6,1 polegadas com suporte para LTE.

Kuo também disse que a Apple oferecerá suporte 5G para todos os novos iPhones a partir de 2021 e acredita-se que a empresa terá seu próprio chip 5G até 2023.

Digitimes relatou que todos os três iPhones 2020 terão telas OLED e os tamanhos da tela irão mudar em comparação com o iPhone XS, iPhone XS Max e o iPhone XR.

O site afirmou que haverá um modelo de 5,42 polegadas, um modelo de 6,06 polegadas e um modelo de 6,67 polegadas para os iPhones do próximo ano.

A Bloomberg informou que um novo sistema de câmera TrueDepth será adicionado ao iPhone 2020 e que contará com sensores 3D Time of Flight com lasers que ricocheteiam em objetos em uma sala para criar uma imagem 3D de seus arredores.

O resultado deve ser uma experiência de RA detalhada, com percepção de profundidade precisa e posicionamento de objetos virtuais. Essas câmeras 3D irão escanear áreas a até 15 pés do dispositivo, afirma.

A Bloomberg informou que "pessoas familiarizadas com o assunto" afirmaram que a Apple vai esperar até que a rede 5G amadureça e se estabilize antes de lançar um produto compatível.

Portanto, presume-se que a Apple não lançará um iPhone 5G em 2019, mas o fará em 2020.

A CNBC informou que o analista Wamsi Mohan do Bank of America Merrill Lynch afirmou que a Apple está trabalhando com parceiros asiáticos em um telefone dobrável e que o iPhone 2020 será radicalmente diferente.

