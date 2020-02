Apple iPhone 5G: Quando está chegando e o que sabemos até agora?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Embora ainda com escopo limitado, as redes 5G estão aqui. O único problema, além de morar em um local compatível e estar em uma rede compatível, é que você também precisa de um telefone habilitado para 5G .

A maioria dos fabricantes de telefones já lançou dispositivos 5G, mas ainda estamos aguardando o primeiro iPhone habilitado para 5G.

Muitas cidades dos EUA já possuem redes 5G mmWave (onda milimétrica), mas em áreas limitadas, com outras cidades e cidades dos EUA usando 5G de banda inferior. As redes 5G do Reino Unido estão usando bandas sub-6 (banda média) no momento, mas planejam lançar o mmWave nas cidades para cobertura de maior capacidade em 2020 ou 2021.

Vale lembrar que, embora o iPhone 5G possa parecer atrasado para alguns, ainda é muito cedo para o 5G, enquanto a Apple ainda está atrasada para adotar atualizações de rede - lembre-se do iPhone de estréia habilitado para 2G que vive em um mundo 3G?

Isso é tudo o que sabemos até agora sobre um iPhone compatível com 5G, incluindo quando ele poderá chegar e o que dizem os rumores.

Provavelmente setembro de 2020

Efeito de coronavírus desconhecido

A Apple não anunciou quando anunciará oficialmente um iPhone 5G, é claro, mas estamos esperando que os modelos que estream no final de 2020 suportem o 5G.

Os relatórios sugerem que a Apple suportará 5G em pelo menos um de seus modelos de iPhone 2020. Vale lembrar que o coronavírus está causando estragos na produção na China e uma enorme quantidade de lançamentos de tecnologia deve sofrer como resultado - para que as coisas previamente elaboradas possam mudar, especialmente para produtos de última geração como um iPhone 5G.

A própria Apple emitiu orientações sobre seus ganhos trimestrais em fevereiro de 2020, refletindo o surto de coronavírus e declarando que "o trabalho está começando a ser retomado em todo o país, mas estamos experimentando um retorno mais lento às condições normais do que havíamos previsto.

"Como resultado, não esperamos cumprir as diretrizes de receita fornecidas para o trimestre de março devido a dois fatores principais. O primeiro é que o fornecimento mundial de iPhone ficará temporariamente limitado.

"Enquanto nossos sites parceiros de fabricação de iPhone estão localizados fora da província de Hubei - e enquanto todas essas instalações foram reabertas -, eles estão aumentando mais lentamente do que havíamos previsto."

Embora isso pareça apontar especificamente para a situação atual, a implicação é clara para nós de que poderia haver alguns efeitos indiretos para o restante de 2020.

Isso é tudo o que ouvimos até agora sobre o iPhone 5G.

A Qualcomm lançou o seu mais recente modem X60 5G que achamos que pode acabar sendo o modem dentro do iPhone 5G. O novo modem permite que as redes agreguem (combinem) espectro tanto na banda 5G mmWave (onda milimétrica) mais rápida quanto na sub-6, proporcionando velocidades mais lentas, mas uma cobertura mais ampla.

A Qualcomm e a Apple inventaram no início de 2019, depois de anos de disputas legais, e estão cientes de que os modems Qualcomm 5G estarão dentro do primeiro iPhone 5G, embora saibamos - veja abaixo - que a Apple está determinada a desenvolver seu próprio hardware 5G.

Um relatório de 17 de fevereiro sugeriu que a Apple queria fabricar suas próprias antenas 5G para o primeiro iPhone 5G. O boato sugeria que a Apple não estava feliz com o tamanho da antena da Qualcomm, mas, como mágica, a Qualcomm anunciou uma antena menor, a QTM535.

O Nikkei Asian Review informou que fontes afirmaram que a Apple está em negociações com fornecedores de mobilização para produzir uma série de três iPhones com conectividade de dados 5G em 2020.

É claro que nenhum desses aparelhos era 5G como esperado, o que significa que o iPhone 5G certamente está sendo usado em 2020.

A Apple assinou oficialmente o acordo para comprar "a maioria" dos negócios de modem para smartphones da Intel por US $ 1 bilhão. O acordo inclui 2.200 funcionários da Intel, além de IP e equipamentos.

Espera-se que a transação seja concluída no final de 2019, e isso significa que a Apple poderá produzir seus próprios modems 5G para seus smartphones, em vez de obtê-los da Qualcomm. A Bloomberg está especulando que os modems internos da Apple poderiam estar prontos em três anos, provavelmente até 2022.

O Wall Street Journal disse que a Apple pode fazer um acordo com a Intel que comprará os negócios de modem para smartphones da Intel por US $ 1 bilhão.

O acordo seguiria o anúncio da Intel em abril de que planejava sair do negócio de modem móvel 5G.

O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, afirmou que todos os iPhones terão capacidades 5G até 2021 e a Apple provavelmente terá seu próprio chip 5G até 2023.

Após dois anos de disputas legais , Apple e Qualcomm se estabeleceram em abril de 2019, para grande surpresa de todos. O acordo resultou em que a Apple efetuou um pagamento à Qualcomm e as duas empresas também assinaram um contrato de licença de seis anos, a partir de 1 de abril de 2019.

Existe uma opção no acordo para estender o contrato por dois anos, além de um "contrato de fornecimento de chipset" de vários anos. Isso levou muitos a acreditar que a Apple poderá lançar um iPhone 5G antes de 2020, já que a Qualcomm já possui um modem 5G.

No mesmo dia do acordo com a Qualcomm e a Apple, a Intel anunciou que estava deixando o negócio de modem 5G, com seu CEO dizendo "ficou claro que não há caminho claro para a lucratividade e retornos positivos".

A Reuters informou que fontes familiarizadas com o assunto alegaram que a Apple transferiu seus esforços de engenharia de chips para a equipe interna de hardware.

A medida parece ser uma indicação de que a Apple está trabalhando em seus próprios chips, em vez de terceirizar.

A Fast Company informou em novembro de 2018 que a Apple usaria os modems 8161 5G da Intel em 2020 [o que acabou por ser falso, pois o trabalho naquele modem foi bloqueado] o que levou muitos a supor que o primeiro iPhone compatível com 5G seria o iPhone 12.

Na época desse relatório, a Apple e a Qualcomm ainda estavam em uma disputa legal, o que resultou na Apple mudar para os chips Intel para alguns de seus iPhones.