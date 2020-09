Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora ainda com escopo limitado, as redes 5G estão aqui. O único problema, além de morar em um local compatível e estar em uma rede compatível, é que você também precisa de um telefone habilitado para 5G .

A maioria dos fabricantes de telefones já lançou dispositivos 5G, mas ainda estamos aguardando o primeiro iPhone habilitado para 5G.

Muitas cidades dos EUA já têm redes 5G mmWave (ondas milimétricas), mas em áreas limitadas, com outras cidades dos EUA usando 5G de banda inferior. As redes 5G do Reino Unido estão usando bandas sub-6 (banda média) no momento, mas planejam lançar mmWave nas cidades para cobertura de maior capacidade em 2020 ou, mais provavelmente agora, 2021.

Vale lembrar que, embora o iPhone 5G possa parecer tarde para a festa para alguns, ainda é muito cedo para o 5G e a Apple está se preparando para adotar atualizações de rede - lembra do primeiro iPhone habilitado para 2G vivendo em um mundo 3G?

Isso é tudo que sabemos até agora sobre um iPhone habilitado para 5G, incluindo quando ele chegará e o que dizem os rumores.

A última sugestão é que todos os novos iPhones sejam 5G, com quatro novos modelos de iPhone 12 esperados. Um cenário é que o iPhone 12 Pro e Pro Max serão 5G, com os modelos padrão do iPhone 12 com 4G. Outra possibilidade é que haja uma versão separada para 5G, embora pensemos que isso seja improvável.

Evento de lançamento setembro / outubro de 2020

A data de lançamento pode ser outubro

Um evento da Apple foi confirmado para 15 de setembro de 2020 às 10h PDT, mas é claro, não é oficial o que será anunciado e muitos acreditam que o evento será para iPad e Apple Watch, com iPhone em outubro.

A atual situação global está causando estragos na produção - portanto, as coisas que foram resolvidas anteriormente podem mudar. Durante a primeira metade de 2020, surgiram rumores de que a disponibilidade do iPhone 12 poderia ser um problema devido a desligamentos e bloqueios.

A Qualcomm está fazendo o hardware do iPhone 5G e sua orientação para o último trimestre do ano parece sugerir que há um pequeno atraso, com uma data de lançamento em outubro em vez de setembro.

A própria Apple emitiu orientações sobre seus ganhos trimestrais em fevereiro de 2020 que refletem isso e afirmam que "o trabalho está começando a ser retomado em todo o país, mas estamos experimentando um retorno mais lento às condições normais do que havíamos previsto.

“Como resultado, não esperamos cumprir a orientação de receita que fornecemos para o trimestre de março devido a dois fatores principais. O primeiro é que o fornecimento mundial do iPhone será temporariamente restrito.

"Embora nossos sites parceiros de fabricação do iPhone estejam localizados fora da província de Hubei - e embora todas essas instalações tenham sido reabertas - eles estão crescendo mais lentamente do que havíamos previsto."

A implicação era e é clara para nós que haveria alguns efeitos indiretos para o resto de 2020.

Isso é tudo que ouvimos até agora sobre o iPhone 5G.

Mark Gurman da Bloomberg tuitou sugerindo que o iPhone 12 - e, portanto, provavelmente o iPhone 5G - será anunciado em um evento em outubro, ao invés do evento de 15 de setembro.

A Apple anunciou um evento para 15 de setembro de 2020 às 10h PDT. Espera-se que o Apple Watch Series 6 seja o foco, junto com um novo iPad. Pensa-se que o iPhone será anunciado em outubro de 2020 em vez disso.

Mark Gurman da Bloomberg sugere que ouviremos sobre o briefing do iPhone 12 em breve.

A Bloomberg informou que a Apple está planejando enviar entre 75 e 80 milhões de iPhones 5G este ano, o que corrobora relatórios anteriores sobre o planejamento da Apple para adotar o 5G.

A EE se uniu à Apple para lançar um novo plano antes do lançamento do iPhone 12 - chamado Plano de Trabalho Completo para iPhone. Embora o plano funcione com 4G, ele é compatível com 5G.

A Apple confirmou que lançará a próxima série de telefones um pouco mais tarde neste ano, por meio de uma teleconferência sobre lucros do terceiro trimestre com investidores na quinta-feira, 30 de julho.

"No ano passado, começamos a vender novos iPhones no final de setembro; este ano esperamos que o suprimento esteja disponível algumas semanas depois", disse o CFO da Apple, Luca Maestri, durante a teleconferência.

Agora acreditamos que cada uma das quatro novas variantes do iPhone 12 será compatível com 5G. E a previsão do quarto trimestre da Qualcomm diz que haverá "um impacto parcial do atraso do lançamento do telefone 5G global". Achamos que é a linha do iPhone 12.

Há muito boatos, mas devem haver quatro novos iPhones e, além do mais, de acordo com as informações mais recentes , todos eles serão compatíveis com 5G - certamente isso é sugerido em todas as informações vazadas que vimos. Bem como as substituições para o iPhone 11 Series existente, há um tamanho maior de 6,1 polegadas do iPhone 12 padrão chamado iPhone 12 Max.

Devido à atual situação global, as novas datas de lançamento do iPhone têm sido um ponto de interrogação. Acreditamos que a versão 5G (em qualquer forma) foi adiada até outubro ou novembro, mas de acordo com o Nikkei ela até caiu para 2021 em um ponto durante 2020. A Apple está trabalhando para encorajar seus fornecedores a entregar mais cedo. Descobriremos se isso teve sucesso no final do ano

Afinal, a série do iPhone 12 não terá monitores ProMotion de 120 Hz. Isso é o que diz um novo boato do analista de exibição Ross Young. Por quê? Porque aparentemente a Apple precisa primeiro implementar uma tecnologia de tela de baixo consumo que garanta que a tela não comprometa a duração da bateria e aparentemente isso não acontecerá até 2021.

Em vez de diminuir a qualidade, os novos iPhones serão capazes de gravar 4K em 12fps com um rumor de que 240fps também é possível. O software beta do desenvolvedor iOS 14 já foi lançado e foi completamente analisado - daí este último desenvolvimento

Os novos iPhones não terão carregador ou fones de ouvido na caixa , não apenas economizando dinheiro da Apple, mas também reduzindo o desperdício ambiental. Afinal, existem provavelmente milhões de plugues USB e EarPods não utilizados no mundo. Esta informação é cortesia do analista Ming-Chi Kuo, que nem sempre está certo.

A Apple fez uma prévia de sua próxima grande atualização de software - iOS 14 - na WWDC em 22 de junho. O software trará uma série de recursos, incluindo rotas de bicicleta no Maps, Siri aprimorado, um novo aplicativo de tradução e Widgets na Tela Inicial, entre outros. Você pode ler tudo sobre os recursos do iOS 14 em nosso recurso separado.

Parece que haverá quatro modelos do iPhone 12 - isso pode acomodar uma versão 5G extra, mas não temos certeza. Certamente a partir dessas especificações de exibição vazadas , parece que haverá quatro versões. Uma de 5,4 polegadas, duas de 6,1 polegadas e uma de 6,7 polegadas. As versões duplas de 6,1 polegadas podem ser um iPhone 12 padrão e um iPhone 12 Pro.

Um vazamento no final de abril diz que haverá uma bateria de 4.400 mAh para manter o nível atual de vida útil da bateria - talvez isso possa ser para acomodar 5G. O ID de rosto também terá um campo de visão mais amplo e um zoom melhor na câmera traseira.

Podemos estar olhando para um lançamento bem tardio de 2019 para o iPhone 5G. O Wall Street Journal cita uma fonte sugerindo que o lançamento do iPhone 12 ocorrerá cerca de um mês depois do normal devido à atual situação global. Então, uma revelação no início de outubro, lançamento no final de outubro.

Parece que os novos iPhones com Face ID terão um entalhe menor , com o alto-falante movido para cima na moldura do telefone, como acontece em muitos dispositivos Android. A Apple também está caminhando para ter bordas de tela mais planas.

De acordo com a Bloomberg , a Apple está trabalhando em quatro novos iPhones. Isso possivelmente justifica um iPhone 5G específico, em vez de todos os iPhone 12s serem habilitados para 5G.

A Qualcomm apresentou seu mais recente modem X60 5G que acreditamos que poderia acabar sendo o modem dentro do iPhone 5G. O novo modem permite que as redes agreguem (combinem) o espectro tanto na banda 5G mmWave (onda milimétrica) mais rápida, bem como sub-6, proporcionando velocidades mais lentas, mas uma cobertura mais ampla.

A Qualcomm e a Apple se reconciliaram no início de 2019, após anos de disputas legais, e concluiu-se que os modems 5G da Qualcomm estarão dentro do primeiro iPhone 5G, embora saibamos - veja abaixo - que a Apple está determinada a desenvolver seu próprio hardware 5G.

Um relatório de 17 de fevereiro sugeriu que a Apple queria fazer suas próprias antenas 5G para o primeiro iPhone 5G. O boato sugeria que a Apple não estava feliz com o tamanho da antena da Qualcomm, mas, como por mágica, a Qualcomm anunciou uma antena menor, a QTM535.

O Nikkei Asian Review informou que fontes afirmaram que a Apple está em negociações com fornecedores de mobilização para produzir uma variedade de três iPhones com conectividade de dados 5G em 2020.

Claro, nenhum desses aparelhos era 5G conforme o esperado, o que significa que o iPhone 5G certamente está acertado em 2020.

A Apple assinou oficialmente o acordo para comprar "a maioria" dos negócios de modems para smartphones da Intel por US $ 1 bilhão. O negócio inclui 2.200 funcionários da Intel, bem como IP e equipamentos.

A transação está prevista para fechar no final de 2019, e isso significa que a Apple será capaz de produzir seus próprios modems 5G para seus smartphones, em vez de obtê-los da Qualcomm. A Bloomberg está especulando que os modems internos da Apple podem estar prontos em três anos, provavelmente em 2022.

O Wall Street Journal disse que a Apple pode fazer um acordo com a Intel que a levará a comprar o negócio de modems para smartphones da Intel por US $ 1 bilhão.

O negócio seguiria o anúncio da Intel em abril de que planejava sair do negócio de modems móveis 5G.

O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, afirmou que todos os iPhones terão capacidade 5G em 2021 e a Apple provavelmente terá seu próprio chip 5G em 2023.

Após dois anos de disputas legais , a Apple e a Qualcomm se estabeleceram em abril de 2019, para surpresa de todos. O acordo resultou em um pagamento da Apple à Qualcomm e as duas empresas também assinaram um contrato de licença de seis anos, com vigência a partir de 1º de abril de 2019.

Há uma opção no acordo de estender o contrato por dois anos, além de um "contrato de fornecimento de chipset" plurianual. Isso levou muitos a acreditar que a Apple pode lançar um iPhone 5G antes de 2020, pois a Qualcomm já tem um modem 5G instalado.

No mesmo dia do acordo entre a Qualcomm e a Apple, a Intel anunciou que estava encerrando o negócio de modems 5G, com seu CEO dizendo "tornou-se evidente que não há um caminho claro para a lucratividade e retornos positivos".

A Reuters relatou que fontes familiarizadas com o assunto alegaram que a Apple transferiu seus esforços de engenharia de chip de modem para sua equipe interna de hardware.

A mudança parece ser uma indicação de que a Apple está trabalhando em seus próprios chips, ao invés de terceirizar.

A Fast Company relatou em novembro de 2018 que a Apple usaria os modems 8161 5G da Intel em 2020 [que se revelou falso porque o trabalho no modem foi descartado], o que levou muitos a supor que o primeiro iPhone compatível com 5G seria o iPhone 12.

Na época desse relatório, a Apple e a Qualcomm ainda estavam em uma disputa legal, o que resultou na mudança da Apple para chips Intel em alguns de seus iPhones.

Escrito por Britta O'Boyle e Dan Grabham.