Alternativas ao Apple Card UK: Monzo, Starling, Revolut

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Apple Card é um cartão de crédito digital da Apple que funciona perfeitamente com o seu iPhone . A triste notícia é que ele só está disponível nos EUA (até agora), mas não há necessidade de entrar em pânico se você estiver no Reino Unido.

Existem algumas alternativas que fornecerão alguns dos recursos mais atraentes do Apple Card no Reino Unido, evitando algumas das deficiências do Apple Card.

Conversamos em detalhes sobre o que é o Apple Card , por isso seremos muito breves. O Apple Card é um cartão de crédito, é administrado pela Goldman Sachs e funciona na plataforma Mastercard, com taxas de juros entre 12,99% e 23,99%.

Ele está integrado à Apple Wallet e, assim, funciona como outros cartões no Apple Pay , seja para pagamentos sem contato, pagamentos de aplicativos ou navegadores.

Ele vem com um cartão físico, embora não tenha números, nem tira de assinatura nem tira magnética. É titânio e parece legal, mas tem a desvantagem óbvia de oferecer apenas o chip do cartão - portanto, não funcionará em situações em que você precise de um golpe magnético ou assinatura (o que pode ou não ser um problema).

Os elementos atraentes se resumem a coisas como nenhuma taxa para pagamentos internacionais, devolução de dinheiro, transações em tempo real e informações de juros na Carteira virtual. E é aqui que existem muitos serviços existentes a serem considerados para aqueles no Reino Unido.

Monzo é um dos grandes nomes de uma nova onda de bancos projetados para serem móveis primeiro. Em vez de ser um cartão de crédito, é uma conta atual, oferecendo pagamentos através do Apple Pay no seu iPhone e emitindo um cartão físico para você - suportando todos os padrões de pagamento.

Portanto, é pelo dinheiro que você já possui, e não pelo crédito que não possui - o que alguns podem ver como um benefício.

Mas a grande venda está no gerenciamento da conta e na falta de taxas associadas. Muitos dos benefícios oferecidos pelo Apple Card estão disponíveis com o Monzo - categorização de seus gastos, detalhes de transações instantâneas, notificações no telefone quando o cartão físico é usado e assim por diante.

Se você perder seu cartão, poderá congelá-lo instantaneamente por meio do aplicativo e efetuar pagamentos instantâneos a amigos.

Também não há taxas de viagem, você obtém as taxas de câmbio Mastercard sem taxas ao gastar no exterior e pode facilmente fazer pagamentos internacionais muito mais baratos do que um banco de rua. Você pode sacar até £ 200 por mês em dinheiro - em qualquer lugar do mundo - sem incorrer em taxas, mas isso é uma limitação - mais de £ 200 por mês você recebe uma taxa de 3%.

Você pode descobrir mais sobre o Monzo em seu site .

Starling é outro banco baseado em aplicativos, oferecendo uma conta atual que é moderna e dinâmica, com feedback instantâneo e o que você gasta e onde. Ele categorizará, enviará notificações e possui poucos recursos, como a possibilidade de arredondar as transações com os extras que entram no seu pote de poupança - todos esses centavos que você não perceberia.

Há um Mastercard físico sem contato para acompanhá-lo, bem como a integração ao Apple Pay - assim como outros serviços como o Fitbit Pay . Também é muito fácil fazer pequenos pagamentos a amigos sem mexer em códigos de classificação e outras coisas.

Novamente, você não tem taxas ao usar seu cartão no exterior, obtém a taxa de câmbio Mastercard. Você também pode solicitar um cheque especial e providenciar empréstimos - além de podermos pagar em dinheiro usando os Correios.

Starling é um banco premiado e você pode descobrir mais sobre isso em seu site .

Revolut é outro ator no cenário bancário digital. Ele se integra ao Apple Pay e oferece uma variedade de outros recursos atraentes. Você obtém o aplicativo para gerenciar sua conta e um cartão Visa físico.

O Revolut não possui taxas quando usado no exterior, oferecendo a liberdade de gastar com taxas de câmbio interbancárias. Essas taxas podem ser rastreadas ao vivo e você pode facilmente mover as moedas da sua conta Revolut - incluindo a possibilidade de transferir automaticamente se determinadas taxas mudarem a seu favor. Ele também pode lidar com criptomoedas.

Você pode enviar ou solicitar dinheiro facilmente a partir de contatos, congelar o cartão se o perder e receber notificações instantâneas no telefone quando gastar dinheiro. Todos os pagamentos são categorizados e a localização registrada.

Os saques em dinheiro estão limitados a £ 200 por mês, o que pode ser uma limitação. Mas você pode obter o Revolut Metal, com 1% de reembolso e serviços de concierge, e um aumento para £ 600 por mês em saques em dinheiro - mas custa 12,99 libras por mês para essa versão.

Você pode descobrir mais sobre o Revolut no site .