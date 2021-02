Como editar e personalizar o Control Center no seu iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple introduziu a capacidade de editar e personalizar o Centro de Controle no seu iPhone com iOS 11, em 2017. O Centro de Controle é onde você encontrará os modos Avião, Wi-Fi, Bluetooth e Dados Móveis quando você desliza para cima do parte inferior do seu iPhone ( modelos Touch ID ) ou quando você desliza para baixo a partir do canto superior direito ( modelos Face ID ).

É possível personalizar quais controles você deseja ver e quais não, bem como a ordem em que deseja vê-los. Veja como.

Abra Configurações> Role para baixo até Centro de controle.

A partir daqui, você verá uma lista de controles - não é uma lista infinita - ainda existem algumas restrições. Aqueles que estão listados, entretanto, terão um símbolo de mais verde ou um símbolo de menos vermelho próximo a eles à esquerda.

Aqueles com o sinal de menos vermelho já fazem parte do seu Centro de Controle e tocar no sinal de menos vermelho irá removê-los, enquanto aqueles com um sinal de menos verde ao lado deles podem ser adicionados.

Existem 25 controles na lista, todos os quais podem ser adicionados, embora tenha em mente que nem todos eles aparecerão imediatamente quando você deslizar de baixo para cima ou de cima para baixo em seu iPhone , dependendo do modelo que você possui.

Como exemplo, o iPhone 12 mostrará 16, com o restante visível com um pequeno deslizar para cima. O iPhone SE mostrará 12 com o restante aparecendo quando você deslizar para cima.

Você pode alterar a ordem em que os controles aparecem tocando e segurando as três linhas no lado direito do controle e movendo-o para cima ou para baixo na lista.

Os 25 controles disponíveis para adicionar ou excluir do Centro de Controle do seu iPhone são os seguintes:

Atalhos de acessibilidade

Alarme

Anuncie mensagens com Siri

Apple TV Remote

Calculadora

Câmera

Scanner de código

Modo escuro

Não perturbe enquanto dirige

Acesso guiado

Audição

Casa

Modo de baixo consumo

Lupa

Reconhecimento de música

Notas

Gravação de tela

Modo dormir

Reconhecimento de Som

Cronômetro

Tamanho do texto

Cronômetro

Tocha

Memorandos de voz

Carteira

Existem alguns controles no Centro de Controle que não podem ser editados ou reordenados. Eles permanecem na parte superior do Centro de Controle quando você desliza para cima ou para baixo, dependendo do seu iPhone.

Modo avião, Bluetooth, Wi-Fi e dados móveis

Controles de música

Bloqueio de rotação da tela

Não perturbe

O espelhamento de tela

Brilho da tela

Volume

Para obter mais dicas e truques sobre como usar o seu iPhone, acesse nossos recursos de dicas e truques.

