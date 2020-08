Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iPhone da Apple é conhecido por oferecer uma ótima câmera . Esses smartphones emblemáticos são capazes de tirar fotos incríveis, tanto que muitos fotógrafos modernos costumam abandonar suas câmeras DSLR em favor do iPhone ultra-portátil.

Os resultados também costumam ser espetaculares. Para homenagear os esforços, o iPhone Photography Awards nasceu em 2007 e tem escolhido fotos premiadas todos os anos desde então. A Apple também incentivou os fotógrafos do iPhone a compartilharem seus melhores trabalhos para o Desafio Shot on iPhone .

Como você pode imaginar, as imagens enviadas para ambas as competições são simplesmente fantásticas. Nós as vasculhamos para apresentar a você uma coleção de nossas fotos favoritas tiradas nos últimos anos. Imagens incríveis que você nem vai acreditar foram tiradas em um smartphone.

Se você acha que tem o que é preciso, você também pode enviar suas fotos para o iPhone Photography Awards para ver se consegue ganhar um prêmio em uma das 16 categorias. A página de inscrição do IPPA 2021 já está aberta e o prazo final é 31 de março de 2021.

Yellowstone

Matt Charlton tirou esta foto em seu iPhone chamado Yellowstone. É uma foto tão bonita e há muitas outras em seu Instagram - @mattsee.

Sem ttulo

Esta foto incrível foi tirada por Sarah M Lee em seu iPhone. Amamos tudo nele - especialmente as cores. Você pode ver mais fotos tiradas por Sarah em seu site - www.sarahmlee.com.

West Thumb Basin

Outra foto fabulosa tirada por Matt Charlton em seu iPhone. Nós absolutamente adoramos este. O Instagram de Matt tem muito mais fotos excelentes para dar uma olhada.

Livre do passado

Esta bela foto foi tirada em Varanasi, Índia, em um iPhone X por Kristian Cruz dos Estados Unidos.

Amamos as cores, os detalhes e tudo o que está acontecendo na imagem. Não nos surpreendemos com o fato de ter conquistado o primeiro lugar na categoria de viagens do iPhone Photography Awards 2020.

Cadeira de praia

Tirada em Westhampton Beach, Nova York, com um iPhone 6, esta foto de uma cadeira de praia é uma das nossas favoritas dos vencedores de 2020 do iPhone Photography Awards.

A imagem atmosférica foi feita por Danielle Moir, dos Estados Unidos, que conquistou o primeiro lugar na outra categoria.

Meninos voadores

Esta fabulosa imagem tirada por Dimpy Bhalotia do Reino Unido em Banaras, Índia, rendeu a ela o grande prêmio de Fotógrafo do Ano no iPhone Photography Awards 2020.

Bhalotia disse: "Eu vejo o mundo monocromático e encontro arte nos detalhes extraordinários da vida aparentemente comum nas ruas. Eu acredito que o universo é uma obra de arte, assim como cada alma e cada rua."

Esta imagem foi tirada em um iPhone X.

Beleza no dia a dia

Ganhando o segundo lugar na categoria abstrata do iPhone Photography Awards 2020 é esta foto lindamente simétrica tirada em Irvine, Califórnia.

A beleza do dia a dia foi tirada em um iPhone 8 Plus por Veronica Yoo dos Estados Unidos.

Cascata

A vencedora do primeiro lugar na categoria natureza do iPhone Photography Awards 2020 é esta linda foto de uma cachoeira.

A foto foi tirada em um iPhone 7 Plus por Lisi Li da China.

Sem paredes

Vencedor do primeiro lugar para fotógrafo do ano no iPhone Photography Awards 2020, esta imagem mostra uma parede pintada de um brilho irritantemente inacabado, mas brilhante.

Tirada por Artyom Baryshau da Rússia na Índia, a imagem intitulada No walls foi tirada em um iPhone 6.

Imerso

Agora, isso é o que chamamos de foto panorâmica. Que bela foto de Meteora, Grécia.

Tirada por Garrine Tsang do Canadá em um iPhone XS, esta imagem intitulada Immersion ganhou o primeiro lugar na categoria panaroma do iPjhoen Photography Awards 2020.

Kea no Monte Luxmore

Avishai Futerman de Isreal tirou esta bela imagem no Parque Nacional de Fiordland, Nova Zelândia, em um iPhone XR.

A imagem conquistou o segundo lugar na categoria natureza do iPhone Photography Awards 2020.

Duomo Di Milano

Fotografada em um iPhone X, esta imagem da magnífica catedral Duomo Di Milano em Milão, Itália, ganhou o primeiro lugar na categoria de arquitetura do iPhone Photography Awards 2020.

Ela foi tirada por Haiyin Lin da China.

Flamingos

Nós absolutamente amamos esta imagem de dois lindos flamingos rosa fotografados em um iPhone 6S. As folhas verdes escuras e a adorável água espelhada fazem os animais realmente se destacarem.

Ganhando o segundo lugar na categoria de animais para o iPhone Photography Awards 2020, Flamingos foi conquistado por Ji Li, da China.

Algodo doce

Esta imagem de uma criança sentada em um banco com algodão doce na frente do rosto nos traz um sorriso.

Tirada no Parque Vorontsovsky, em Moscou, por Ekaterina Varzar dos Estados Unidos em um iPhone 6, a Cotton Candy conquistou o primeiro lugar na categoria infantil do iPhone Photography Awards 2020.

Marble Canyon

Esta imagem impressionante do Marble Canyon no Arizona foi tirada por Kaiwen Jiang da China e ganhou o primeiro lugar na categoria de paisagem do iPhone Photography Awards 2020.

Jiang tirou a imagem em um XS Max.

Anoitecer nas Dolomitas

Nada se compara a um pôr do sol e essa foto tem muita beleza para admirar. Tirada por Leo Chan de Hong Kong em um iPhone 11 Pro, Nightfall at the Dolomites foi capturado em Auronzo di Cadore, Itália.

Esta foto impressionante ganhou o primeiro lugar na categoria pôr do sol do iPhone Photography Awards 2020.

A nuvem

Esta imagem apropriadamente nomeada e perfeitamente enquadrada foi tirada por Dominic Dähncke da Espanha em Tenerife, Ilhas Canárias.

A nuvem conquistou o terceiro lugar na categoria paisagem do iPhone Photography Awards 2020. Foi tirada em um iPhone 8 Plus.

Sonhos na cesta

Um pequeno bebê tira uma soneca casual e relaxante no meio de um campo na China. Ao fundo, os trabalhadores podem ser vistos ocupando-se com a rotina diária. Só esperamos que os pais desta criança estejam por perto.

Uma foto incrível da vida tirada em um iPhone 5S. Esta imagem foi escolhida como a segunda vencedora na categoria de estilo de vida do iPhone Photography Awards em 2018 .

Jasper the Raptor

Dos vencedores de 2019 do iPhone Photography Awards (categoria infantil), vem esta imagem tirada usando um iPhone XS. Uma foto simples de um menino com uma máscara de raptor parece mostrar uma criança de dinossauro na sombra.

O vacilante

Às vezes, ótimas fotos são apenas uma questão de perspectiva. Outras vezes, são apenas fotos fantásticas de locais estranhos e maravilhosos.

Esta foto foi capturada por Cocu Liu nas ruas maravilhosamente inclinadas de São Francisco. O prédio não é realmente instável, é a câmera.

eu quero jogar

Apenas uma foto simples de meninos fazendo o que os meninos fazem de melhor - ficando enlameado e se divertindo muito. Esta imagem foi tirada em um iPhone 7 Plus em Yangon, Mianmar, e recebeu o terceiro lugar como Fotógrafo do Ano 2018 no iPhone Photography Awards.

"Um menino que perdeu a perna estava vendo seus amigos jogarem futebol e disse que queria jogar futebol, se pudesse."

Aquele com o pescoo comprido

Esta foto incrivelmente temperamental, atmosférica e perfeitamente sincronizada foi tirada por Shuo Li usando um iPhone 7 Plus.

Esta imagem foi selecionada para o terceiro lugar na categoria de animais no iPhone Photography Awards 2017 .

"Foi tirada na Reserva Nacional Maasai Mara, em 6 de outubro de 2016. Foi o último safári daquele dia, meu amigo e eu estávamos saindo de Maasai Mara. O céu estava azul puro com lindas nuvens, notei que uma girafa estava comendo Kigelia Africana folhas. Nós dirigimos nosso SUV ao redor da girafa, e então eu encontrei o melhor ângulo para tirar esta foto. "

Lilly Pad Lake

Uma bela vista da natureza filmada em um iPhone 6S. Uma árvore solitária fica no centro da moldura, cercada por águas paradas e massas de blocos de Lilly.

"Tirei esta foto no final de junho de 2016 enquanto estava em Sigtuna, Suécia. Usei meu velho iPhone 6s (câmera nativa) e fiz um pós-processamento leve com Snapseed, Photoshop Fix e VSCO. Esta foto não precisava de muito edição, ao contrário de algumas das minhas outras - a natureza fez a maior parte do trabalho aqui. Esta foi a melhor foto de uma dúzia ou mais de capturas. "

Uma viso virtual de outro planeta?

Vamos ser honestos, não temos certeza se sabemos o que está acontecendo com esta foto, mas adoramos. Um homem com equipamento de astronauta quase cheio está sentado perto de um biodome usando o que parece ser um fone de ouvido Oculus VR. Talvez ele esteja experimentando uma visão virtual do espaço sideral e tentando torná-la o mais convincente possível.

Um punhado de raposas

A fotografia vencedora do iPhone Photography Awards 2016 na categoria de animais mostra um punhado de raposas reunindo-se ao redor do fotógrafo. O ângulo da imagem quase dá a impressão de que o pargo foi preso em uma árvore.

O que est acontecendo aqui?

Bruno Militelli tirou esta foto brilhante de seu cachorro em seu iPhone. Nós amamos uma foto hilária de cachorro e esta também é ótima. Nós nos perguntamos o que foi tão interessante.

Um gato legal

Esse cara, que cara. Estamos impressionados que este pargo conseguiu fazer seu gato ficar parado por tempo suficiente para tirar uma foto. Não se preocupe em fazer isso enquanto usa acessórios.

Alguem vai precisar de um banho

As alegrias da paternidade e da infância se resumiram em uma foto maravilhosamente bagunçada. Uma criança pequena pega no iPhone no meio de uma queda em uma massa de lama e loucura.

Um floral close up

Esta brilhante visão de perto de algumas papoulas rendeu a Lone Bjørn o prêmio de primeiro lugar na categoria de flores do iPhone Photography Awards em 2016 .

Acorrentado gua

Xia Zhenkai capturou esta imagem na China usando um iPhone. A foto então ganhou o primeiro lugar na categoria de pessoas do iPhone Photography Awards em 2016 .

Apartamentos coloridos

Esta imagem de Alex Jiang foi tirada em um Apple iPhone XS Max e selecionada como uma das vencedoras do desafio do iPhone .

Tirado em Hong Kong, Alex Jiang ajustou levemente as cores usando o iOS Photos App e o Snapseed, mas por outro lado escolheu o local perfeito para uma fotografia com pose brilhante.

Um dos jurados, Chen Man disse: "Esta é uma foto repleta de cores adoráveis e um senso de história na composição. Aproximando o zoom, você pode ver os detalhes de cada família e seu toque único. A cesta de basquete está colocada bem no meio da foto, adicionando mais histórias por trás da imagem. "

Ela se curva com o vento

Esta incrível fotografia de Robin Robertis foi tirada e submetida ao IPP Awards em 2016. Os jurados ficaram tão impressionados que o escolheram como o segundo colocado na categoria Fotógrafo do Ano .

"Eu estava em um workshop do iPhone e me reencontrei com um amigo e professor em Cape Cod. Todos nós saímos para fotografar o pôr do sol perfeito. Costumo levar algumas coisas quando viajo, uma delas é este maravilhoso guarda-chuva vermelho. Quando outros fotografam o pores do sol e belas paisagens, gosto de fotografar alguns aspectos humanos nessas cenas. "

Campos dourados

Esta foto impressionante de campos dourados foi capturada por Robert Glaser da Alemanha usando seu iPhone 7 da Apple. Ela foi escolhida como uma das vencedoras do desafio Shot on iPhone e o juiz Kaiann Drance disse: "Gorgeous dynamic range. Há detalhes em toda a foto no prado, nas árvores e nas nuvens. Um lindo céu profundo e cores agradáveis em geral. "

Trabalhador porturio

Brendan O Se tirou esta foto de perto das mãos sujas de um estivador em um iPhone 6s em 2016. Em 2017, a imagem foi enviada ao IPPAwards e selecionada como o vencedor do primeiro lugar - vendo-o coroado Fotógrafo do Ano .

"Eu tirei esta foto em uma caminhada matinal pelas docas em Jacarta em abril de 2016. Estas eram as mãos de um estivador que estava fazendo uma pausa. Fiquei impressionado com a textura criada pela sujeira acumulada em suas mãos."

Floresta Nacional de San Juan

LieAdi Darmawan capturou esta foto usando um iPhone Xs e a enviou para o desafio Shot iPhone, apenas para ser escolhido como um dos vencedores.

Ele explicou como isso aconteceu:

"Esta foto foi tirada da minha última viagem de mochila às costas na Floresta Nacional de San Juan, no Colorado. Na minha segunda noite de mochila no deserto do Colorado, decidi caminhar até o cume ao lado do Pico Ulysses S. Grant para uma foto do pôr do sol ( logo após uma soneca, isto é). O próprio pico Ulysses S. Grant fica a cerca de 13.767 pés, então eu estava apenas alguns metros abaixo disso! Não sabia o que esperar porque a temperatura começou a cair e a luz do sol começou desaparecer. Fui o único que sobrou lá em cima, onde alguns outros haviam descido e ido embora. Rapaz, como fiquei contente de ficar lá o tempo suficiente para testemunhar as nuvens e os picos recortados começando a pegar fogo durante a hora de ouro - foi uma experiência tão espiritual! Descer no escuro, equipado apenas com um farol, não foi uma tarefa fácil. Eu caí algumas vezes caminhando por um terreno arenoso íngreme. Até perdi meu acampamento por algumas centenas de metros. Mas olhando para trás, tudo valeu a pena. "

Os juízes da competição também ficaram impressionados e não há como negar que é uma vista incrível.

O performer

O segundo colocado na categoria Fotógrafo do Ano no iPhone Photography Awards 2017 veio de Cingapura com esta imagem capturada usando um Apple iPhone 6 Plus. Um artista de rua é visto dando uma breve pausa na apresentação:

"A ópera de rua tradicional chinesa faz parte da cultura chinesa. Infelizmente, a geração jovem em Cingapura não está mais interessada. Portanto, a ópera de rua está desaparecendo rapidamente. Em vez de filmar sua performance, decidi voltar para o fundo do palco para capturar o atividade de preparação dos performers. Eu localizei este artista de experiência que está descansando um pouco e estava esperando sua vez de se apresentar. Fui atraído pela iluminação da velha cortina de plástico, ventilador elétrico e a atmosfera calma geral. "

Uma vista sombria de Utah

Esta imagem de Bernard Antolin foi capturada no Apple iPhone Xs Max e mostra uma vista maravilhosamente temperamental de Utah. As imagens deste fotógrafo são sempre em preto e branco e geralmente impressionantes, recomendamos dar uma olhada em seu feed do Instagram.

Os juízes da foto no desafio do iPhone certamente ficaram impressionados com a imagem. Kaiann Drance disse: "Parece uma cena simples, mas uma boa escolha de usar preto e branco para elevá-la com um clima diferente. Ajuda a realçar o contraste dramático nas nuvens e na paisagem circundante."

Olho por olho

Huapeng Zhao tirou esta imagem na província de YanTai ShanDong, China, usando seu iPhone 6. Um garotinho é visto segurando um pequeno peixe contra o olho. O acabamento em preto e branco desta imagem adiciona um ambiente temperamental que amamos. Os jurados também fizeram isso, pois esta foto foi escolhida como a segunda colocada para o Fotógrafo do Ano 2018 no iPhone Photography Awards.

"Eu conheci esse menino enquanto caminhava à beira-mar. Quando eu estava tentando tirar uma foto dele, ele colocou o peixe que pegou na frente do olho."

Inspirado no Livro Verde

O diretor de arte e fotógrafo do iPhone, Andrew Griswold tirou esta foto em seu iPhone XS dizendo que se inspirou no filme Green Book de 2018, estrelado por Viggo Mortensen e Mahershala Ali. A imagem foi selecionada como uma das vencedoras do desafio Shot on iPhone e apenas Sebastien Marineau-Mes comentou:

"Composição e paleta de cores muito exclusivas, jogando com os pontos fortes do iPhone XS. O que acho mais interessante é o padrão de fundo, exclusivamente ampliado e distorcido em cada uma das gotas de água. Tenho vontade de estudar e tentar elucidar o que isso padrão é. "

Uma raposa atrevida

Em 2014, Michael ONeal tirou esta foto brilhante de uma raposa bastante atrevida na paisagem nevada de San Francisco. A imagem foi escolhida como a primeira colocada na categoria de animais do iPhone Photography Awards. É fácil perceber porque é fantástico.

Uma criana na selva

Outro vencedor do desafio Shot on iPhone mostra a filha de Elizabeth Scarrott cercada pela beleza da natureza. Tirada no Parque Nacional de Yosemite e capturada no iPhone 8 Plus, esta imagem tem uma pose brilhante e adoramos o olhar curioso gravado no rosto da criança.

O juiz Brooks Kraft comentou: "Um retrato que captura as maravilhas da infância em um belo cenário. Ótima composição que mostra tanto a personalidade da criança quanto a experiência ao seu redor."

Um dia em famlia

Da costa da África do Sul vem esta fantástica foto de família de um homem e seus dois filhos vadeando as águas. Uma imagem brilhante da vida familiar filmada em um iPhone.

Mudana de perspectiva

A fotógrafa do iPhone, Dina Alfasi, de Israel, capturou essa foto estranhamente maravilhosa usando um iPhone X. Uma brilhante mudança de perspectiva que faz nossa cabeça doer, mas parece magnífica.

O juiz Brooks Kraft, do Desafio do iPhone, disse: "Uma perspectiva única e uma nova abordagem sobre o popular assunto de reflexos de filmagem. Gosto que o assunto seja evidente, mas você não tem certeza de como a foto foi tirada. A poça é a forma de um coração, com uma bela simetria do assunto. A profundidade de campo que o iPhone tem no modo regular tornou essa imagem possível, uma DSLR teria dificuldade em manter tudo em foco. "

Uma refeio saborosa

Todos nós amamos um estalo de uma refeição saborosa. Foodies não são os únicos que tiram uma boa foto de uma boa refeição e postam no Instagram. Sofija Strindlund tirou esta foto e a enviou para o IPPAAWARDS, onde foi selecionada para o terceiro lugar na categoria de alimentos em 2014 .

Uma viso colorida do nosso mundo

Dê uma olhada no perfil de Nikita Yarosh no Instagram e você rapidamente terá uma noção do estilo deste fotógrafo. Ele tira algumas imagens brilhantemente coloridas e atraentes de ângulos surpreendentes. Os resultados são freqüentemente impressionantes e impressionantes também. Esta imagem em particular foi selecionada como vencedora pelos juízes do desafio de foto no iPhone.

A juíza Luísa Dörr afirma “Gosto da simplicidade desta imagem, da composição, da luz, dos detalhes, tudo parece bem. Aí você vê uma pequena linha que parece errada e me faz pensar o que aconteceu, onde é esse lugar, quem esteve lá. Para mim, uma boa imagem não é apenas aquela que é forte ou bonita, mas faz você pensar a respeito - e continuar pensando. "

Pssaros em vo

Uma foto simples, mas maravilhosa, da natureza no seu melhor, enquanto os pássaros são capturados voando com o uso de um iPhone. Alguns filtros podem ter sido aplicados, mas não há como negar que os resultados são incríveis.

O f arquiteto

Darren Soh é um fotógrafo de arquitetura com olho para edifícios impressionantes e interessantes estruturas feitas pelo homem. Esta foto mostra o reflexo de um bloco habitacional de Cingapura que particularmente atraiu. Postando esta imagem no Instagram, ele disse:

"Concluído em 1984, o conjunto habitacional público HBD de Potong Pasir (Cingapura) tem vários quarteirões com um telhado de #skislope distinto que se tornou icônico e sinônimo da cidade. Aqui está um # reflexo de um dos quarteirões da quadra de basquete de o clube da comunidade que acabara de ser lavado. O pássaro, como sempre, é um bônus. "

Esta imagem também foi escolhida como uma das vencedoras do desafio Shot on iPhone, com Phil Schiller dizendo: "Um reflexo que parece uma pintura, dois mundos colidiram. Você é compelido a pensar sobre onde e como esta foto foi tirada, o pássaro voando no canto fornece o único sinal de vida em uma composição surrealista. "

Um dia ruim

Alguém está tendo um dia ruim. Esta imagem brilhantemente posada mostra um homem sendo levado pela polícia em uma atmosfera de mau presságio enquanto os transeuntes olham. Esta foto de Gerard Collett foi eleita a primeira colocada em 2014 na categoria notícias e eventos.

Um cara atrevido

Blake Marvin tirou essa imagem usando seu iPhone XS Max e a enviou para o desafio de foto no iPhone, apenas para ser escolhido como um dos vencedores pelos jurados.

Phil Schiller disse: "O olhar roubado entre este racoon / ladrão e o fotógrafo não tem preço, podemos imaginar que ele está dizendo se você recuar devagar, ninguém precisa se machucar. Um bom uso do preto e branco, o foco no guaxinim e no interior da tora oca proporciona um movimento orgânico congelado no tempo. "

Os jovens e os cansados

Uma foto fantástica tirada por Athena Tan que brilhante captura a juventude e a sabedoria da idade em uma imagem. Esta foto brilhante também foi capturada no iPhone e foi uma apresentação incrível para a categoria de pessoas do iPhone Photography Awards do iPhone Photography Awards em 2014 .

Deparar-se com

Filmado em um iPhone X no festival Burning Man, o proprietário chinês do iPhone, Peng Hao, olha a foto durante uma tempestade de areia. “Tirei essa foto no deserto de Nevada, EUA, no festival Burning Man. Eu estava em uma ponte e vi duas pessoas perdidas em uma tempestade de areia, mas depois de um tempo, algo muito especial apareceu, uma enorme bola de prata. "

Outro mundo

Esse tipo de foto demonstra como as câmeras de smartphone podem ser brilhantemente flexíveis. Eles não são apenas ótimos para tirar selfies e fotos do seu almoço, eles também podem ser usados para fotografias de paisagens, imagens de naturezas mortas e muito mais.

Irm mais velha

A vencedora do Grande Prêmio de 2019 do iPhone Photography Awards foi Gabriella Cigliano, da Itália, com seu filme Big Sister. Filmado em Zanzibar, na Tanzânia, em um iPhone X. Capturar aquele momento perfeito pode acontecer a qualquer momento, de acordo com Cigliano, que tirou a foto da vitória enquanto estava na Tanzânia por um mês ensinando. “Antes de voltarmos para a Itália paramos em Zanzibar, onde esta foto foi tirada. Ainda me pergunto como pude capturar aquele momento exato em toda a sua beleza. Eu estava apenas observando, a poucos metros deles, mas eles provavelmente estavam mais curiosos sobre eu do que eu era sobre eles, e provavelmente é por isso que a garota estava olhando para mim. Não podíamos falar muito, exceto por algumas palavras em suaíli que eu havia aprendido nas semanas anteriores, mas aquelas crianças definitivamente podiam falar com os olhos. Foi uma das coisas mais lindas que já vi na minha vida e vou guardá-la para sempre na minha memória. A melhor parte foi mostrar as fotos a eles e às suas mães, para alguns foi a primeira vez que viram os seus rostos, e sua empolgação era inexplicável, infelizmente meu iPhone estava em suas mãos e eu não consegui capturar isso! ”

Um olhar penetrante

Dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. Às vezes, essa beleza está apenas em seus olhos. Esta foto magnífica mostra que as fotos do iPhone são incríveis há anos. Esta imagem de Kim Hanskamp foi tirada em 2013 e selecionada como a vencedora na categoria de pessoas do iPhone Photography Awards.

Desculpe, nenhum filme hoje

De acordo com Yuliya Ibraeva que tirou "Desculpe, não tenho filme hoje", era um dia quente de verão em Roma, Itália, até o asfalto estava derretendo quando ele olhou este telefone em seu iPhone 7 Plus. “Decidimos fugir do centro da cidade para ver as árvores centenárias dos Jardins Borghese e assistir a um filme italiano, mas quando chegamos começou a chover torrencialmente. Não vimos o filme, mas tirei fotos maravilhosas. Foi ótimo momento de viagem que nunca vou querer esquecer.

Sombras e luz do sol

Tomas Stankiewicz capturou esta imagem de tirar o fôlego de uma rua vazia e pacífica usando apenas seu iPhone. Maravilhosas sombras e feixes de luz podem ser vistos estendendo-se pela superfície pavimentada à frente.

Sea Stripes

A Sea Stripes foi tirada na Praia de Santa Rita, Portugal onde as tendas de praia às riscas são muito típicas e dão o tom das pequenas aldeias bem organizadas e de verão. Jogando com esse clima praiano, uma banhista ao longe encarna o espírito em uma camisa listrada. Surpreendentemente filmado no iPhone SE mostrando que você não precisa do mais recente iPhone da Apple para se sair bem, foi tirada por Diogo Lage.

Garanho selvagem

Em uma estrada rural aberta, você costuma ver animais se cruzando e tentando chegar em segurança. No entanto, você não verá um cavalo disparando em seu caminho. Este fotógrafo do iPhone conseguiu fotografar exatamente isso, enquanto o que parece ser um garanhão selvagem cruza a estrada à frente. Esta imagem foi escolhida como a vencedora do primeiro lugar na categoria de animais do iPhone Photography Awards em 2013 .

Uma noite de neve em Moscou

Esta imagem foi tirada na Rússia por Konstantin Chalabov e mostra uma cena noturna dramática da paisagem fria e agourenta, mas totalmente bela. A foto foi selecionada como uma das vencedoras do desafio de fotos do modo Noite da Apple e é fácil perceber porquê.

Collapcity

Uma maravilhosa peça de fotografia abstrata que mostra o que parece, à primeira vista, ser uma pintura estranhamente maravilhosa de uma paisagem urbana. Porém, estes são edifícios reais da Polônia e uma foto genuína tirada em um iPhone .

"Esta foto é a fachada de um dos edifícios mais conhecidos em Pozna, o antigo Polonez Hotel (fechado e reaberto como

um centro dormitório estudantil). Considerado muito moderno e luxuoso nos anos 80, ficou em mau estado nos anos 2000. "

Vistas clssicas de Lofoten

Outra foto brilhante à noite, desta vez mostrando a beleza das ilhas Lofoten na Noruega. Esta fotografia de Rustam Shagimordanov destaca uma vista maravilhosamente cativante das ilhas com pequenas casas vermelhas ao fundo por uma rocha magnífica.

Kaiann Drance comentou sobre esta imagem dizendo: "Uma tomada cativante de uma vila de inverno à beira-mar, que deve estar fria, mas parece quente com o brilho contra as rochas e as luzes dentro das cabanas vermelhas, convidando a uma história sobre as pessoas dentro."

Mesquita Jameh de Isfahan

Uma vista maravilhosamente enquadrada de uma mesquita que mostra um reflexo incrível da vista à frente. Esta imagem foi tirada em um iPhone 7 e ganhou o segundo lugar na categoria de arquitetura do iPhone Photography Awards em 2018 .

"Esta é uma das mesquitas mais antigas do Irã e é o resultado de contínua construção, reconstrução, acréscimos e renovações no local desde cerca de 771 dC até o final do século 20."

Mercados noturnos em Pequim

Yu "Eric" Zhang usou seu iPhone para capturar esta foto incrível de Pequim, na China, em meio à agitação dos mercados noturnos. O snap faz um bom trabalho em destacar a diferença entre as sombras e a luz. Até mesmo pegando tênis laranja brilhante de um espectador.

Ar

Uma foto oportuna demonstra que os iPhones mais novos são capazes de algumas fotos de ação impressionantes. Um garotinho pega um pouco de ar em uma pista de skate enquanto seu amigo observa. Esta foto foi tirada em um iPhone X em uma pista de skate em Haifa, Israel. Foi premiado com o segundo lugar na categoria infantil no iPhone Photography Awards 2018 .

“Parte de uma série tirada no Skate park. Fui cativado por essas crianças, que passam horas treinando continuamente para melhorar e alcançar coisas maiores”.

Um show de luzes coloridas

Esta imagem é das inscrições para o 13º prêmio anual do iPhone Photography Award e parece mostrar um número infinito de luzes surgindo inexplicavelmente do solo à noite. Uma foto fabulosa.

O Kerid

Esta fotografia do iPhone X mostra uma visão brilhante das paisagens da Islândia. Deste ângulo, a fotógrafa Naian Feng conseguiu capturar uma foto de um vulcão congelado. O vulcão adormecido conhecido como Kerid agora é apenas uma cratera que abriga um lago vulcânico.

No auge do inverno, a superfície do lago congela e recebe turistas, embora daqui de cima pareça que as pessoas lá embaixo estão patinando no gelo.

Andaime Sky

Sari Sutton tirou esta imagem em seu iPhone X em Busan, Coreia do Sul e os juízes a escolheram como uma das vencedoras do IPPAWARDS em 2019. Uma imagem simples de um edifício pintado com cores azul celeste e adornado com nuvens brancas fofas.

Escrito por Adrian Willings. Edição por Britta O'Boyle.