Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O iPhone da Apple sempre foi conhecido por ter uma boa câmera . Esses smartphones são capazes de tirar fotos incríveis, tanto que muitos fotógrafos modernos costumam abandonar suas câmeras DSLR em favor do iPhone ultra-portátil.

Os resultados também costumam ser espetaculares. Para homenagear os esforços, o iPhone Photography Awards nasceu em 2008 e vem escolhendo fotos premiadas todos os anos desde então.

"Comecei os prêmios como um hobby quando recebi meu primeiro iPhone. Trabalho há muito tempo na fotografia e no campo de design da experiência do usuário. Fiquei fascinado por mudar o comportamento do usuário com a introdução do iPhone. Quase todo iPhone o usuário que observei estava usando a câmera para capturar momentos. Eles não estavam necessariamente pensando em fotografia, mas tirando fotos dos momentos que significavam algo para eles. Minha idéia era criar uma plataforma para celebrar a criatividade dos usuários do iPhone ", explica o fundador do IPPA Kenan Aktulun.

Recentemente, a Apple também incentivou os fotógrafos do iPhone a compartilhar seus melhores trabalhos para o Desafio Shot on iPhone .

Como você pode imaginar, as imagens enviadas para ambas as competições são fantásticas. Combinamos ambos para oferecer uma coleção das nossas fotos favoritas tiradas dos últimos anos. Imagens incríveis que você não acredita que foram filmadas em um smartphone.

Se você sente que tem o que é preciso, também pode enviar suas fotos ao iPhone Photography Awards para ver se pode ganhar um prêmio. A página de inscrição do IPPA 2020 já está aberta e o prazo termina em 31 de março de 2020.

Esta imagem foi tirada na Rússia por Konstantin Chalabov e mostra uma dramática cena noturna da paisagem fria e agourenta, ainda que inteiramente bonita. A foto foi selecionada como uma das vencedoras do desafio de fotos no modo noturno da Apple e é fácil entender por que.

A vencedora do Grande Prêmio de 2019 é Gabriella Cigliano, da Itália, com sua foto Big Sister. Filmado em Zanzibar, Tanzânia, no iPhone X. Capturar esse momento perfeito pode acontecer a qualquer momento, de acordo com Cigliano, que tirou a foto vencedora enquanto estava na Tanzânia por um mês ensinando.

"Antes de voltar para a Itália, paramos em Zanzibar, onde essa foto foi tirada. Ainda me pergunto como poderia capturar esse momento exato em toda a sua beleza. Eu estava apenas observando, a poucos metros deles, mas provavelmente estavam mais curiosos sobre eu do que eu era sobre eles, e é provavelmente por isso que a garota estava olhando para mim.Não podíamos conversar muito, exceto por algumas palavras em suaíli que eu havia aprendido nas semanas anteriores, mas essas crianças definitivamente podiam conversar com os olhos. Foi uma das coisas mais bonitas que já vi na minha vida, e guardarei em minhas memórias para sempre.A melhor parte foi mostrar a eles e suas mães as fotos, para alguns foi a primeira vez que viram seus filhos. rostos e sua emoção era inexplicável, infelizmente meu iPhone estava em suas mãos e eu não pude capturar isso! "

Outra brilhante cena noturna, desta vez mostrando a beleza das ilhas Lofoten na Noruega. Esta fotografia de Rustam Shagimordanov destaca uma vista maravilhosamente cativante das ilhas, com pequenas casas vermelhas como pano de fundo pela magnífica superfície rochosa.

Kaiann Drance comentou esta imagem dizendo: "Uma foto cativante de uma vila de inverno à beira-mar, que deve sentir frio, mas parece quente com o brilho contra as rochas e luzes dentro das cabines vermelhas, convidando uma história sobre as pessoas lá dentro".

O Sea Stripes foi tirado na praia de Santa Rita, Portugal, onde as barracas de praia listradas são muito típicas e dão o tom das aldeias bem organizadas e de verão. Jogando junto com esse clima de praia, um banhista à distância encarna o espírito em uma camisa listrada. Incrivelmente filmado no iPhone SE, mostrando que você não precisa do mais recente iPhone da Apple para fazer o bem, foi tirada por Diogo Lage.

De acordo com Yuliya Ibraeva, que tirou "Desculpe, hoje não há filme", era um dia quente de verão em Roma, na Itália, até o asfalto estava derretendo quando ele olhou para este telefone em seu iPhone 7 Plus. "Decidimos fugir do centro da cidade para ver as árvores antigas dos Jardins Borghese e assistir a um filme italiano, mas quando chegamos a chuva começou. Não vimos o filme, mas tirei fotos maravilhosas. Foi ótimo. momento de viagem que eu nunca vou querer esquecer.

Filmado em um iPhone X no festival Burning Man, o proprietário chinês do iPhone Peng Hao, olha a foto durante uma tempestade de areia. "Tirei esta foto no deserto de Nevada, EUA, no festival Burning Man. Fiquei em uma ponte e vi duas pessoas perdidas em uma tempestade de areia, mas depois de um tempo, algo muito especial apareceu, uma enorme bola de prata. "

Esta imagem de Alex Jiang foi tirada em um iPhone da Apple XS Max e selecionada como um dos vencedores da foto no desafio do iPhone . Tirada em Hong Kong, Alex Jiang ajustou as cores levemente usando o iOS Photos App e Snapseed, mas escolheu o local perfeito para uma fotografia posta de forma brilhante.

Um dos juízes, Chen Man, disse: "Esta é uma foto cheia de cores lindas e senso de história na composição. Aproximando o zoom, você pode ver os detalhes de cada família e seu toque único. A cesta de basquete é colocada exatamente na no meio da foto, adicionando mais histórias por trás da imagem ".

Esse deslumbrante cenário de campos dourados foi capturado por Robert Glaser, da Alemanha, usando seu Apple iPhone 7. Ele foi escolhido como um dos vencedores da disputa no desafio para iPhone e o juiz Kaiann Drance disse: "Faixa dinâmica maravilhosa. Há detalhes em toda a foto no prado, nas árvores e nas nuvens. Lindo céu profundo e cores agradáveis em geral. "

LieAdi Darmawan capturou esta foto usando um iPhone Xs e a submeteu ao desafio do iPhone apenas para ser escolhida como uma das vencedoras.

Ele explicou como aconteceu:

"Esta foto foi tirada da minha última viagem de mochila na floresta nacional de San Juan, no Colorado. Na minha segunda noite de mochila no deserto do Colorado, decidi caminhar até a cordilheira ao lado do pico Ulysses S. Grant para uma foto do pôr-do-sol ( logo após um cochilo.) O pico de Ulysses S. Grant em si tem cerca de 13.767 pés, então eu estava a poucos metros abaixo disso! Eu não tinha certeza do que esperar quando a temperatura começou a cair e a luz do sol começou Eu era o único que restava lá em cima, onde alguns outros haviam descido e saído por muito tempo. Rapaz, fiquei feliz em ficar lá o tempo suficiente para testemunhar as nuvens e os picos irregulares começaram a acender durante a hora de ouro. Era uma experiência espiritual! Descender no escuro, equipado apenas por um farol, não era uma tarefa fácil. Caí algumas vezes andando por terrenos arenosos íngremes. Até senti falta do meu acampamento a algumas centenas de metros. olhando para trás, tudo valeu a pena ".

Os juízes da competição também ficaram impressionados e não há como negar que é uma visão incrível.

Esta imagem de Bernard Antolin foi capturada no Apple iPhone Xs Max e mostra uma vista maravilhosamente sombria de Utah. As imagens deste fotógrafo são sempre em preto e branco e geralmente são impressionantes. Recomendamos dar uma olhada no feed do Instagram .

Os juízes da foto no iPhone foram certamente levados pela imagem. Kaiann Drance disse: "Parece uma cena simples, mas uma boa opção de usar preto e branco para elevá-la com um humor diferente. Ajuda a destacar o dramático contraste nas nuvens e na paisagem circundante".

O diretor de arte e fotógrafo do iPhone, Andrew Griswold, tirou esta foto em seu iPhone XS dizendo que foi inspirado pelo filme Green Book de 2018, estrelado por Viggo Mortensen e Mahershala Ali. A imagem foi selecionada como uma das vencedoras da disputa no iPhone Challenge e apenas Sebastien Marineau-Mes comentou:

"Composição e paleta de cores muito únicas, de acordo com os pontos fortes do iPhone XS. O que acho mais interessante é o padrão de fundo, ampliado e distorcido de forma única em todas as gotículas de água. Estou interessado em estudar e tentar elucidar o que isso significa. padrão é ".

Outro vencedor da foto no iPhone mostra a filha de Elizabeth Scarrott cercada pela beleza da natureza. Tirada no Parque Nacional de Yosemite e capturada no iPhone 8 Plus, esta imagem é colocada de maneira brilhante e adoramos o olhar curioso gravado no rosto da criança.

O juiz Brooks Kraft comentou: "Um retrato que capta as maravilhas da infância em um belo cenário. Ótima composição que mostra a personalidade da criança e a experiência nos arredores".

A fotógrafa do iPhone, Dina Alfasi, de Israel, capturou esta foto estranhamente maravilhosa usando um iPhone X. Uma brilhante mudança de perspectiva que faz nossa cabeça doer, mas parece magnífica.

O juiz do desafio, filmado no iPhone, Brooks Kraft disse: "Uma perspectiva única e uma nova visão do popular tema das reflexões fotográficas. Gosto que o assunto seja evidente, mas você não tem certeza de como a foto foi tirada. A poça é a forma de coração, com boa simetria do assunto. A profundidade de campo que o iPhone possui no modo regular tornou essa imagem possível, uma DSLR teria dificuldade em manter tudo em foco ".

Dê uma olhada no perfil do Instagram de Nikita Yarosh e você rapidamente entenderá o estilo desse fotógrafo. Ele tira algumas imagens brilhantemente coloridas e atraentes de ângulos surpreendentes. Os resultados também são impressionantes e impressionantes. Esta imagem em particular foi selecionada como vencedora pelos juízes da foto no desafio do iPhone.

Juiz, Luísa Dörr diz: "Gosto da simplicidade dessa imagem, a composição, a luz, os detalhes, tudo fica bem. Então você vê uma pequena linha que parece errada e me faz pensar no que aconteceu, onde é esse lugar, quem estava lá. Para mim, uma boa imagem não é apenas forte ou bonita, mas faz você pensar sobre ela - e continuar pensando ".

Darren Soh é um fotógrafo de arquitetura de olho em edifícios impressionantes e estruturas artificiais interessantes. Esta foto mostra o reflexo de um bloco habitacional de Cingapura que apelou particularmente. Ao postar esta imagem no Instagram, ele disse:

"Concluído em 1984, o conjunto habitacional público HBD de Potong Pasir (Cingapura) possui vários quarteirões com um telhado #skislope que se tornou icônico e sinônimo da cidade. Aqui está uma # reflexão de um dos quarteirões da quadra de basquete de o clube da comunidade que acabara de ser lavado. O pássaro, como sempre, é um bônus ".

Essa imagem também foi escolhida como uma das vencedoras do desafio do iPhone, com Phil Schiller dizendo: "Uma reflexão que parece uma pintura, dois mundos colidiram. Você é obrigado a pensar sobre onde e como essa foto foi tirada, o pássaro voando no canto fornece o único sinal de vida em uma composição surreal ".

Blake Marvin tirou essa imagem usando o iPhone XS Max e a submeteu à foto no desafio do iPhone, apenas para ser escolhida como um dos vencedores pelos juízes.

Phil Schiller disse: "O olhar roubado entre esse guaxinim / ladrão e o fotógrafo não tem preço, podemos imaginar que ele está dizendo se você se afastar lentamente, ninguém terá que se machucar. Um bom uso do preto e branco, o foco no guaxinim e no interior do tronco oco fornece um movimento orgânico congelado no tempo. "

Esta incrível fotografia de Robin Robertis foi tirada e enviada ao IPPAwards em 2016. Os juízes ficaram tão impressionados que o escolheram como segundo vencedor da categoria Fotógrafo do Ano .

"Eu estava em uma oficina do iPhone e me reuni com um amigo e professor em Cape Cod. Todos nós fomos fotografar o pôr do sol perfeito. Costumo trazer algumas coisas quando viajo, uma sendo esse maravilhoso guarda-chuva vermelho. Quando outras pessoas fotografam o pôr do sol e belas paisagens, eu gosto de fotografar alguns aspectos humanos nessas cenas. "

Uma maravilhosa peça de fotografia abstrata que mostra o que parece, à primeira vista, uma pintura estranhamente maravilhosa de uma paisagem urbana. Estes são edifícios reais da Polônia e uma foto genuína foi tirada em um iPhone .

"Esta foto é uma fachada de um dos edifícios mais reconhecidos em Pozna, o antigo Polonez Hotel (fechado e reaberto como

um dormitório estudantil). Considerado muito moderno e luxuoso nos anos 80, caiu em desuso nos anos 2000 ".

Dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. Às vezes, essa beleza está apenas nos olhos deles. Esta foto magnífica mostra que as fotografias do iPhone são incríveis há anos. Esta imagem de Kim Hanskamp foi tirada em 2013 e selecionada como a vencedora na categoria pessoas.

Às vezes, ótimas fotos são apenas uma questão de perspectiva. Outras vezes, são apenas fotos fantásticas de locais estranhos e maravilhosos.

Este tiro foi capturado por Cocu Liu nas ruas maravilhosamente inclinadas de San Fransisco. O edifício não é realmente instável, é a câmera que é.

Seremos honestos, não temos certeza de que sabemos o que está acontecendo com esta foto, mas adoramos. Um homem em traje astronauta quase cheio está sentado perto de um bioma usando o que parece ser um fone de ouvido Oculus VR. Talvez ele esteja experimentando uma visão virtual do espaço sideral e tentando torná-lo o mais convincente possível.

Brendan O Se tirou esta foto de perto das mãos sujas de um trabalhador de doca em um iPhone 6s em 2016. Em 2017, a imagem foi submetida ao IPPAwards e selecionada como a vencedora do primeiro lugar - ao vê-lo coroado Fotógrafo do Ano .

"Tirei esta foto em uma caminhada matinal pelas docas de Jacarta em abril de 2016. Estas foram as mãos de um trabalhador portuário que estava dando um tempo. Fiquei impressionado com a textura criada pela sujeira acumulada em suas mãos."

A fotografia vencedora de 2016 da categoria animal mostra um punhado de raposas reunidas em torno do fotógrafo. O ângulo da imagem quase faz parecer que o pargo estava preso em uma árvore.

Tomas Stankiewicz capturou esta imagem de tirar o fôlego de uma rua vazia e pacífica usando apenas seu iPhone. Sombras maravilhosas e raios de luz podem ser vistos estendendo-se pela superfície pavimentada à frente.

Bruno Militelli tirou esta foto brilhante de seu cachorro em seu iPhone. Adoramos uma foto hilária de cachorro e essa também é ótima. Nós nos perguntamos o que era tão interessante.

Uma vista maravilhosamente emoldurada de uma mesquita que mostra um incrível reflexo da vista adiante. Esta imagem foi filmada em um iPhone 7 e conquistou o segundo lugar na categoria arquitetura em 2018 .

"Esta é uma das mais antigas mesquitas do Irã e é o resultado de contínuas construções, reconstruções, adições e reformas no local, de cerca de 771 dC até o final do século XX".

O segundo lugar vencedor da categoria Fotógrafo do Ano veio de Cingapura com esta imagem capturada com o Apple iPhone 6 Plus. Um artista de rua é visto tendo uma breve pausa na execução:

"A ópera de rua tradicional chinesa faz parte da cultura chinesa. Infelizmente, a jovem geração de Cingapura não está mais interessada. Por isso, a ópera de rua está desaparecendo rapidamente. Em vez de filmar sua apresentação, decidi voltar ao palco para capturar o atividade de preparação dos artistas. Eu vi esse artista que está descansando um pouco e estava esperando a sua vez. Fiquei atraído pela iluminação da velha cortina de plástico, ventilador elétrico e pela atmosfera calma geral ".

Uma foto oportuna demonstra que os iPhones mais novos são capazes de algumas impressionantes fotos de ação. Um garotinho pega um ar em um parque de skate enquanto seu amigo olha. Esta foto foi filmada em um iPhone X em um parque de skate em Haifa, Israel. Foi premiado com o segundo lugar na categoria infantil em 2018 .

"Parte de uma série tirada no parque de skate. Fiquei cativado por essas crianças, que passam horas treinando continuamente para melhorar e alcançar coisas maiores".

Uma bela vista da natureza filmada em um iPhone 6S. Uma árvore solitária fica no centro da estrutura, cercada por águas tranquilas e massas de pastilhas da Lilly.

"Tirei esta foto no final de junho de 2016 enquanto estava em Sigtuna, na Suécia. Usei meu antigo iPhone 6s (câmera nativa) e fiz um pós-processamento leve com Snapseed, Photoshop Fix e VSCO. Essa foto não precisava de muito editando de maneira diferente de alguns dos meus outros - a natureza fez a maior parte do trabalho aqui. Esta foi a melhor cena dentre talvez uma dúzia de capturas ".

Huapeng Zhao capturou esta imagem na província de YanTai ShanDong, na China, usando o iPhone 6. Um menino pequeno é visto segurando um pequeno peixe no olho. O acabamento em preto e branco desta imagem adiciona um ambiente sombrio que amamos. Os juízes também o fizeram, pois esta foto foi selecionada como a segunda vencedora do prêmio Fotógrafo do Ano 2018 .

"Eu conheci esse garoto enquanto caminhava à beira-mar. Quando eu estava tentando tirar uma foto dele, ele colocou o peixe que pegou na frente do olho".

Esta fotografia do iPhone X mostra uma visão brilhante das paisagens da Islândia. Deste ângulo, o fotógrafo Naian Feng conseguiu capturar uma foto de um vulcão congelado. O vulcão adormecido conhecido como Kerid agora é apenas uma cratera que abriga um lago vulcânico. No coração do inverno, a superfície do lago congela e é palco de turistas, embora daqui de cima pareça que as pessoas abaixo estão desfrutando de um local de patinação no gelo.

Em uma estrada ampla e aberta, muitas vezes você vê animais cruzando e tentando chegar à segurança. Você não verá frequentemente um cavalo correndo pelo seu caminho. Este fotógrafo do iPhone conseguiu tirar exatamente isso, pois o que parece ser um garanhão selvagem corre pela estrada à frente. Esta imagem foi escolhida como a primeira vencedora da categoria animal em 2013 .

Esse cara, que cara. Estamos impressionados que esse pargo conseguiu fazer com que o gato ficasse parado por tempo suficiente para tirar uma foto. Não faça isso enquanto estiver usando acessórios.

Um bebê pequeno tira uma soneca casual e relaxante no meio de um campo na China. No fundo, os trabalhadores podem ser vistos se ocupando com a rotina diária. Só esperamos que os pais desta criança estejam por perto.

Uma foto incrível da vida filmada em um iPhone 5S. Esta imagem foi escolhida como a segunda colocada na categoria estilo de vida em 2018 .

Em 2014, Michael ONeal tirou esta foto brilhante de uma raposa de aparência bastante atrevida na paisagem montada de neve de São Francisco. A imagem foi escolhida como a primeira colocada na categoria animal . É fácil ver o porquê, pois é fantástico.

Da costa da África do Sul vem esta fantástica foto de família de um homem e seus dois filhos passeando pelas águas. Uma imagem brilhante da vida familiar foi filmada em um iPhone.

Todos nós gostamos muito de uma refeição saborosa. Os foodies não são os únicos que tiram uma boa foto da refeição e a postam no Instagram. Sofija Strindlund capturou esta foto e a enviou ao IPPAAWARDS, onde foi selecionada para o terceiro lugar na categoria de alimentos em 2014 .

Uma foto simples e maravilhosa da natureza, no seu melhor, quando os pássaros são capturados voando com o uso de um iPhone. Alguns filtros podem ter sido aplicados, mas não há como negar que os resultados são incríveis.

Alguém está tendo um dia ruim. Esta imagem posta de forma brilhante mostra um homem sendo levado pela polícia com uma atmosfera agourenta enquanto os espectadores observam. Esta foto de Gerard Collett foi selecionada como a primeira vencedora em 2014 da categoria de notícias e eventos.

Uma foto fantástica tirada por Athena Tan que captura de forma brilhante a juventude e a sabedoria da idade em uma imagem. Este snap brilhante também foi capturado no iPhone e fez uma incrível submissão à categoria de pessoas em 2014 .

Esse tipo de foto demonstra o quão brilhantemente as câmeras dos smartphones podem ser. Eles não são apenas ótimos em tirar selfies e tirar fotos do seu almoço, também podem ser usados para fotografias de paisagens, imagens de natureza morta e muito mais.

Apenas uma foto simples de garotos fazendo o que os meninos fazem de melhor - ficando enlameados e se divertindo. Esta imagem foi filmada em um iPhone 7 Plus em Yangon, Mianmar e ficou em terceiro lugar como Fotógrafo do Ano 2018 .

"Um garoto que perdeu a perna estava assistindo seus amigos jogarem futebol, e ele disse que queria jogar futebol se pudesse".

As alegrias da paternidade e da infância resumiram-se em uma foto maravilhosamente bagunçada. Uma criança pequena pegou o iPhone no meio de uma confusão de lama e loucura.

Esta foto incrivelmente sombria, atmosférica e perfeitamente cronometrada foi tirada por Shuo Li usando um iPhone 7 Plus.

Esta imagem foi selecionada para o terceiro lugar na categoria de animais em 2017 .

"Foi tirada na Reserva Nacional Maasai Mara, em 6 de outubro de 2016. Foi o último safari naquele dia, meu amigo e eu estávamos saindo de Maasai Mara. O céu estava azul puro com nuvens bonitas, notei que uma girafa estava comendo Kigelia Africana Dirigimos nosso utilitário esportivo em torno da girafa e, em seguida, achei o melhor ângulo para tirar essa foto. "

Esta brilhante vista de perto de algumas papoulas ganhou o Lone Bjørn o primeiro lugar na categoria de flores em 2016 .

Xia Zhenkai capturou esta imagem na China usando um iPhone. A foto ganhou o primeiro lugar na categoria de pessoas em 2016 .

Yu "Eric" Zhang usou seu iPhone para capturar esta incrível cena de Pequim, na China, em meio à agitação dos mercados noturnos. O snap faz um bom trabalho ao destacar a diferença entre sombras e luz. Mesmo pegando tênis laranja brilhantes de um espectador.

Esta imagem das entradas no 13º prêmio anual de Fotografia do iPhone Awards e parece mostrar um número interminável de luzes brotando inexplicavelmente do chão à noite. Um chute fabuloso e, com sorte, que provavelmente vencerá.

Sari Sutton colocou essa imagem no iPhone X em Busan, Coréia do Sul, e os juízes a escolheram como uma das vencedoras do IPPAWARDS em 2019. Uma imagem simples de um prédio pintado com cores azul-céu e adornado com nuvens brancas e macias.

Dos vencedores de 2019 do iPhone Photography Awards (categoria infantil), essa imagem foi tirada usando um iPhone XS. Uma foto simples de um menino pequeno com uma máscara de raptor parece mostrar uma criança de dinossauro na sombra.