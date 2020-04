Por que não havia iPhone 9? Além disso, o que aconteceu com o iPhone 10

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O iPhone 11 foi anunciado no ano passado. Mas se você chegou a este artigo, provavelmente está se perguntando - o que aconteceu com o iPhone 9 e / ou iPhone 10?

Se você quer apenas ir direto ao ponto , o iPhone XR é a coisa mais próxima de um iPhone 9 que jamais conseguiremos. Confira nossas ofertas mais recentes para iPhone XR . O iPhone X (que na verdade foi pronunciado como iPhone 10) agora está completamente descontinuado.

Vamos responder à pergunta do iPhone 10 primeiro, pois é fácil. Na verdade, havia um iPhone 10 lançado no final de 2017, mas era conhecido como iPhone X. O X era na verdade pronunciado 10, não "iPhone EX", como a maioria das pessoas diria. Ninguém o chamava de "iPhone 10" (a menos que trabalhasse em uma loja de telefones ou Apple e precisasse).

Aqui está ilustrado abaixo, mas se você quiser comprar um, está sem sorte, pois foi completamente descontinuado. Seu sucessor foi o iPhone XS muito semelhante, que por sua vez foi substituído pelo iPhone 11 Pro - agora com uma câmera tripla em vez de dupla.

O iPhone X ou iPhone 10 foi introduzido juntamente com o iPhone 8 e 8 Plus por um motivo muito bom - 2017 foi o 10º aniversário do lançamento original do iPhone por Steve Jobs em janeiro de 2007.

Como mencionamos, em 2017 a Apple lançou o iPhone 8 e 8 Plus. Se formos honestos, eles provavelmente deveriam ter sido chamados de iPhone 7S e 7S Plus, pois, embora tenham introduzido vários novos recursos, como carregamento sem fio, foram essencialmente aprimoramentos do iPhone 7 existente.

Como vimos no iPhone XS de 2018, a Apple geralmente usa o sufixo S para indicar uma atualização em vez de um redesenho completo.

E, como dissemos, a Apple também lançou o iPhone X ou iPhone 10. Não apenas esse nome marcou uma década desde o primeiro iPhone da Apple, mas também representou um novo começo para o iPhone, anunciando um novo design usando o Face ID e impedindo o uso do iPhone. Botão Home. Foi-se o botão home tradicional. Enquanto o iPhone 8 permanece disponível e os rumores persistem sobre um iPhone mais barato com o Touch ID retornando , a mensagem é clara: os telefones com Face ID são o caminho a seguir para os aparelhos premium da Apple.

E é por isso que não há iPhone 9; esses dias se foram. E se você quiser saber o que deve comprar se planeja adquirir o sucessor do iPhone 8, um iPhone 9, precisará verificar o iPhone XR (ou 10-R, conforme a Apple deseja que seja pronunciado) ou o novo iPhone 11 .

Uma nota final; não é incomum as empresas perderem um número seqüencial nos nomes dos produtos. Às vezes, isso é feito porque um número é considerado azarado em alguns países.

Mas muitas vezes é pelo mesmo motivo que a Apple pulou o 9 - porque a empresa quer significar um novo começo para um produto, assim como a Microsoft fez quando pulou o Windows 9 e foi direto para o Windows 10 a partir do Windows 8 (OK, do Windows 8.1 para Windows). os pedantes por aí).