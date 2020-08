Por que agora é a melhor hora para trocar seu iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora é a melhor hora para trocar ou vender seu iPhone. Por quê? É porque os preços estão altos antes de chegarem antes de cair devido ao lançamento do iPhone 12 que está por vir.

A melhor coisa que você pode fazer é confirmar um preço de troca antes do anúncio para garantir um preço alto na troca.

Compare and Recycle sugere que os preços de troca do iPhone X quebraram recordes em julho. Os dados de rastreamento de preços da empresa revelaram um aumento de 15% nos preços de revenda pela primeira vez em 8 meses.

O reciclador diz que o iPhone 11 foi uma proposta diferente do iPhone X e XS porque foi lançado com um preço mais barato que o XS.

Enquanto o preço de troca do XS era quase 50% menor que o preço de varejo, o iPhone XR manteve seu valor melhor.

CompareMyMobile reconhece que você tem quatro dias de carência após o lançamento de um novo iPhone para vender ou atualizar a fim de obter o melhor valor.

O site de troca diz que na semana que antecedeu a um evento da Apple e nos quatro dias seguintes ao evento, o valor dos iPhones não se desvalorizou, mas subsequentemente os preços caíram significativamente.

A maioria dos sites de troca garante a oferta que oferecem por uma ou duas semanas - CompareMyMobile, por exemplo, garantirá o preço de troca do seu iPhone por 14 dias.

A MusicMagpie diz que os aparelhos podem perder até 30% de seu valor nas 24 horas após o anúncio da Apple. Compare and Recycle acredita que a depreciação é menor em modelos com capacidades menores. Portanto, capacidades menores fazem mais sentido se você pretende vender e atualizar ano após ano.

Curiosamente, os modelos de capacidade mais alta são a melhor aposta se você pretende manter seu telefone por muito tempo - especialmente se você estiver optando por um iPhone Pro.

Em termos de aparelhos iPhone recentes, vamos dar uma olhada no iPhone X e XS. A MusicMagpie avalia que o iPhone X manteve seu valor mais alto do que qualquer outro modelo da Apple lançado nos últimos anos. Depois de seis meses no mercado, o iPhone X teve um preço de troca de £ 610 - uma taxa de depreciação de 39%. O valor de troca do iPhone XS era de apenas £ 404 após seis meses.

Compare e Recycle sugerem que a série do iPhone 11 está seguindo o mesmo padrão em termos de capacidades menores retendo uma porcentagem maior de seu valor. O iPhone 11 de 64 GB detém 72 por cento de seu valor no momento, em comparação com o iPhone 11 Pro Max de 256 GB, que é 53 por cento.

Já sabemos há algum tempo que os iPhones tendem a reter valor melhor do que outros aparelhos. Comparado com os dispositivos Samsung, os preços da Apple permanecem muito favoráveis em comparação com rivais como a Samsung.

Cinco meses após o lançamento, o S8 Plus reteve 52%, o S9 Plus 51% e o S10 Plus apenas 41%.

O Google Pixel 3a perdeu impressionantes 62% de seu valor, enquanto o Huawei P30 (não o P30 Pro, observe) tem um valor de troca de apenas £ 75, perdendo massivos 89%.

A Apple também oferece seu próprio programa, chamado Apple GiveBack nos Estados Unidos, ou o link aqui no Reino Unido, que permite que você troque vários dispositivos (eles não precisam ser feitos pela Apple) em troca de um cartão-presente da Apple Store.

No entanto, os preços cotados muitas vezes não oferecem um negócio tão bom quanto você pode encontrar em outro lugar. Recicladores rivais são rápidos em aderir a isso, é claro, com SellMyMobile indo tão longe no ano passado a ponto de emitir um gráfico de comparação de preços contrastantes oferecidos para o iPhone X. Como sempre, nosso conselho é fazer compras.

Escrito por Dan Grabham.