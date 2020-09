Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Comprar em 2020 para a maioria de nós pode ter mudado irreconhecível, mas isso não impediu a Apple de continuar a abrir novas lojas com arquitetura de tirar o fôlego em todo o mundo.

A Apple é conhecida por suas lojas impressionantes, sejam elas nos Estados Unidos, Europa ou Ásia. Quer sejam construídos especificamente ou adaptados em edifícios antigos, e quer você goste da Apple ou não, você tem que admitir que é diferente de qualquer outra rede de varejo no mundo.

Então, nós escolhemos as lojas mais impressionantes de todo o mundo, incluindo sua última loja em Cingapura. A nova loja, inaugurada em setembro de 2020, fica em Marina Bay Sands, em Cingapura, e é a primeira loja da Apple a ficar diretamente sobre a água.

Totalmente cercado por água, o Apple Marina Bay Sands oferece aos visitantes da loja vistas panorâmicas ininterruptas de 360 graus da cidade e seu horizonte espetacular enquanto compram o mais recente iPhone .

Aqui estão as nossas lojas favoritas de todo o mundo. Em quantos você já foi?

Apple Dubai Mail, Dubai

Inaugurado em abril de 2017 a poucos passos do famoso Burj Khalifa, o edifício projetado pela Foster + Partners apresenta uma fachada curva de 186 pés e varanda com vista para o arranha-céu mais alto do mundo e a Fonte de Dubai nas proximidades. Na verdade, a Apple incentiva seus clientes a usar o local para assistir aos espetaculares shows noturnos de fontes, além de comprar um Mac ou iPhone. Para lidar com o calor intenso, a loja é protegida por “asas solares” de fibra de carbono inspiradas no tradicional Mashrabiya árabe para manter a temperatura da loja e, com 180 metros de largura, os 18 painéis formam uma das maiores instalações de arte cinética do mundo.

Apple Regent Street, Londres

A primeira loja da empresa na Europa foi reaberta em outubro de 2016 após meses de reformas. Foi uma das primeiras lojas a apresentar a nova filosofia de design de varejo da Apple e apresenta árvores e pedra Castagna em quase todos os lugares. Trabalhando em estreita colaboração com a Foster + Partners, a Apple limpou e preservou a fachada externa de pedra Portland, mármore de Carrara e ladrilhos de vidro veneziano cortados à mão para garantir que o prédio de propriedade da Crown Estate permanecesse em sintonia com o resto da rua.

Apple Krntner Strae, Viena

Inaugurada em fevereiro de 2018, a primeira loja austríaca da empresa fica entre a Catedral de Santo Estêvão e a Ópera Estatal de Viena. Ele foi projetado com o edifício histórico original em mente e apresenta dois níveis, uma entrada de canto e colunas expostas restauradas com grandes aberturas de janela.

Apple Schildergasse, Colnia

A Apple Schildergasse em Colônia é a primeira loja na Alemanha a apresentar o mais recente design de loja da Apple, que está sendo lançado lentamente em todo o mundo. O grande salão de pé direito duplo da Apple Schildergasse em Colônia apresenta uma escada circular de vidro suspensa. Inaugurado em março de 2017, a Apple chegou ao ponto de restaurar a fachada histórica.

Centro de visitantes do Apple Park, Cupertino

Inaugurado em novembro de 2017, o Apple Park Visitor Center fica próximo à sede da empresa em Cupertino. Embora não seja tão grande quanto muitas das lojas da Apple ao redor do mundo, ainda é uma loja em pleno funcionamento e vende máquinas do Apple Park que você não encontrará em nenhum outro lugar. O telhado em balanço de fibra de carbono do Centro de Visitantes parece flutuar e é suportado apenas por núcleos revestidos de pedra e nenhuma outra coluna externa para suporte. Os visitantes da loja poderão explorar o Apple Park por meio de um modelo 3-D do campus, que ganhou vida por meio de realidade aumentada por meio de um iPad ou iPhone. Os hóspedes também podem subir até o terraço da cobertura para vistas do campus principal. E sim, há até uma cafeteria “Cafe Macs” onde você pode trabalhar.

Apple Piazza Liberty, Milo

Mesmo à saída do Corso Vittorio Emanuele, uma das ruas pedonais mais populares de Milão, esta loja tem uma fonte de vidro que serve tanto de entrada para a loja como de pano de fundo para o grande anfiteatro exterior.

A praça está aberta ao público 24 horas por dia e haverá eventos durante todo o ano.

Apple Sanlitun, Pequim

Reconstruída na base da loja original da Apple em Sanlitun, esta nova versão tem o dobro do tamanho e é encontrada na praça aberta da Taikoo Li em Sanlitun.

No telhado está um painel solar que fornecerá energia para a loja abaixo, que, como todas as instalações da Apple em todo o mundo, funciona exclusivamente com energia renovável.

Apple Central World, Bangkok

Apple Central World, seu segundo e maior local de varejo na Tailândia.

A loja fica no coração de Ratchaprasong, o icônico cruzamento de Bangkok, e apresenta um design todo em vidro, instalado sob um telhado de árvore em balanço.

Uma vez dentro, os clientes podem viajar entre dois níveis através de uma escada em espiral que envolve um núcleo de madeira (foto). E quando terminar, você pode simplesmente embarcar no Skytrain adjacente.

Avenida Apple Michigan, Chicago

Inaugurada em outubro de 2017, a loja, localizada na Pioneer Court, tem vista para o Rio Chicago. Envolvida em vidro, ao invés de tentar lutar contra a paisagem, a loja abraça o design do terraço com duas escadas de cada lado da área comercial principal e o espaço do Fórum no andar inferior.

Apple Union Square, So Francisco

Você esperaria que a Apple Store da cidade natal da Apple fosse algo especial, mas em vez de modernizar um prédio antigo como faz em muitas de suas lojas na Europa, a loja Union Square é um edifício moderno independente por si só. Inaugurada em maio de 2016, a loja possui portas de correr de 42 pés de altura ao longo da frente da loja, permitindo que as pessoas andem ininterruptamente fora da Post Street e Union Square para desfrutar da praça repleta de arte oferece assentos, Wi-Fi público, um “parede verde” alta e performances acústicas regulares. Aproveitando o sol da Califórnia, a loja é alimentada por energia 100 por cento renovável, incluindo energia produzida por painéis fotovoltaicos integrados ao telhado do prédio.

Apple Marche Saint-Germain, Paris

Apple Marché Saint-Germain, a primeira loja da Apple na margem esquerda e a terceira em Paris. Inaugurada em dezembro de 2016, a loja é revestida com calcário Sebastopol Saint Maximin. O site remonta a 1400, mas a Apple só mudou recentemente.

Apple Marina Bay Sands, Singapura

Totalmente cercada por água, a loja Apple Marina Bay Sands inaugurada em 2020 oferece aos visitantes vistas panorâmicas ininterruptas de 360 graus da cidade e seu horizonte espetacular enquanto compram a mais recente tecnologia da Apple.

De acordo com a Apple, a esfera é uma estrutura de cúpula totalmente em vidro e totalmente autossustentada, composta por 114 peças de vidro com apenas 10 montantes verticais estreitos para conexão estrutural. Impressionante.

Escrito por Stuart Miles.