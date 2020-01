Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple surpreendeu um pouco a indústria em 2016, quando lançou uma versão renovada de um design antigo. O iPhone SE era o que muitos esperavam: um pequeno telefone com recursos poderosos e preço acessível.

Com esse telefone agora descontinuado, rumores e especulações sobre um acompanhamento diminuíram e surgiram nas discussões nos últimos anos.

Pesquise "iPhone SE 2" on-line e não faltará menção, mas 2020 pode finalmente ser o ano em que este smartphone há muito procurado chega ao mercado, mas aqueles que esperam outro poderoso parecido com o iPhone 5S podem ficar desapontados.

Sob $ 400 / £ 400

Prazo de lançamento da primavera de 2020

Os preços e o tempo de lançamento são bastante cruciais para o iPhone SE 2. Dado o nome - e o ethos por trás disso - provavelmente será o iPhone mais barato disponível quando (ou se) for lançado.

O notável analista Ming-Chi Kuo afirmou que acredita que o iPhone SE 2 chegará a menos de US $ 400. Especificamente, isso custará US $ 399. Se for preciso, é provavelmente cerca de £ 399 no Reino Unido.

O que é um pouco confuso é que está muito próximo do preço do iPhone 8 e 8 Plus já disponível. É realmente provável que a Apple mantenha os dois dispositivos no mercado ao mesmo tempo, especialmente quando há rumores de que o iPhone SE 2 será o mais poderoso dos dois?

Este está em debate. Existem duas escolas de pensamento aqui. O primeiro sugere que a Apple pode simplesmente chamá-lo de iPhone SE 2, porque - para esta geração de dispositivo - o crachá "Special Edition" ainda é válido, mesmo que não pareça o último.

Em espírito, é para 2020 o que o iPhone SE era para 2016: o corpo de um telefone antigo, mas com o interior e o hardware de um carro-chefe moderno.

A segunda escola de pensamento é que, por parecer uma reformulação do iPhone 8, pode ser chamado de iPhone 9. Há um problema com esta sugestão: a Apple já passou por X (10 em algarismos romanos), XS e é agora até 11 em sua sequência de nomes, e voltar para 9 pode ser um pouco confuso.

Outra sugestão - e apenas para divulgá-lo: se ele acaba substituindo o iPhone 8, poderia ser o iPhone 8S?

Parece muito com o iPhone 8

Alumínio talvez substituído por aço polido

Vidro fosco de volta como o iPhone 11 Pro

As primeiras renderizações publicadas - de uma fonte que geralmente oferece dinheiro - sugerem que o iPhone SE 2 será muito semelhante ao iPhone 8, que provavelmente será descontinuado este ano.

Isso significa que a tela possui um painel bastante robusto na parte superior e inferior, com esse queixo mais baixo sendo usado para o sensor de impressão digital Touch ID. Com esse design mais antigo, parece muito improvável ver o reconhecimento facial do Face ID .

Olhando para a estrutura de metal em todo o dispositivo, parece que a Apple também pode estar abandonando o alumínio anodizado, optando pelo aço polido mais pesado usado nos telefones das séries iPhone X, XS e 11 Pro. Isso é apenas especulação baseada no acabamento brilhante do metal nas fotos.

Se o objetivo principal da Apple é criar um dispositivo compacto, poderoso e acessível, o aço pode não ser realista devido ao custo comparado ao alumínio.

Um ponto mais interessante é que parece que o vidro na parte de trás pode estar fosco, assim como o acabamento do vidro no iPhone 11 Pro.

Painel LCD de 4,7 polegadas

Resolução 750 x 1334

326 ppi

Alguns rumores sugeriram originalmente que o iPhone mais barato manteria o tamanho de tela menor e popular de 4 polegadas do iPhone SE. A tela de retina de 326ppi que vimos pela primeira vez no iPhone 5 permanece clara e nítida, mesmo que sua resolução de 1.136 × 640 esteja datada.

Com isso dito: se o design for posterior ao iPhone 8, parece mais provável que também estamos falando de uma tela semelhante de 4,7 polegadas desse dispositivo. Isso significa que ainda deve ser nítido e detalhado. Não temos certeza se ele apresentará o recurso True Tone.

O júri ainda está no 3D Touch, a tecnologia de exibição sensível à pressão da Apple. Agora que ele foi deixado de lado nos telefones mais recentes, e o iOS 13 está adotando gestos de substituição por pressão longa, não faria sentido incluí-lo em um novo dispositivo em 2020, mesmo que o iPhone 8 o apresentasse originalmente.

Única câmera

Especificações exatas desconhecidas, possíveis 12MP

Uma coisa que parece relativamente clara na câmera do iPhone SE 2 é que ela possui apenas um sensor. Com base nas renderizações e no fato de o iPhone 8 ter apenas uma câmera, é a aposta mais segura supor que nenhuma câmera dupla ou tripla aparecerá nela.

Quanto às especificações e capacidades exatas da câmera: isso é desconhecido. Dado o histórico recente da Apple de usar sensores de 12 megapixels, essa parece outra aposta segura, provavelmente com a gravação de vídeo em 4K. Se tiver a mesma câmera que o iPhone 8, também será capaz de fotografar até 60 quadros por segundo.

Por outro lado, muito disso se resume a onde o SE 2 se encaixa no portfólio da Apple. Se o iPhone 8 for descontinuado em favor deste dispositivo, faz sentido ter algum hardware atualizado. Se ele foi projetado para chegar a um preço ainda mais baixo que o iPhone 8, provavelmente haverá comprometimento em algum lugar, e isso pode incluir a câmera.

Se a Apple deve lançar um telefone mais barato do que qualquer um de seu alcance atual, como já dissemos, é preciso haver algum compromisso em algum lugar. Com isso dito, alguns dos primeiros rumores de 2019 sugeriram que veríamos o processador A13 Bionic dentro do SE 2.

Isso o tornaria mais poderoso que o iPhone 8 e forneceria o mesmo poder que o iPhone 11. Se for verdade, isso certamente significaria a descontinuação do iPhone 8. Não faria nenhum sentido ter os dois dispositivos juntos, não se a previsão de preço for precisa.

Também foi sugerido que o iPhone SE 2 terá 64 GB de armazenamento e 3 GB de RAM.

Aqui estão todos os rumores e vazamentos em torno do iPhone SE 2 até agora.

As renderizações em 3D são publicadas , dando-nos a nossa primeira olhada adequada no telefone. Parece muito com uma versão renovada do iPhone 8, com uma ligeira mudança nos materiais.

Outro boato prevê que o telefone não será chamado de iPhone SE 2. Em vez disso, será o iPhone 9 e pode até estar disponível em duas versões diferentes.

Outra previsão de um analista, desta vez sugerindo que o iPhone acessível e atualizado, custará apenas US $ 399 . Não temos certeza, dada a proximidade de preço com o iPhone 8. Talvez a Apple descontinue o 8.

Ming-Chi Kuo, um analista conhecido, afirmou acreditar que a Apple lançará o iPhone SE de segunda geração em 2020.

Não é a primeira ou a última vez que você vê o nome de um determinado analista mencionado. Uma das primeiras previsões de um lançamento para 2020, mas também mencionamos possíveis especificações de hardware . Podemos esperar um processador A13 Bionic.

Um dos primeiros olhares para um telefone que nunca aconteceu. Este realmente parecia o iPhone SE de 2016, mas a Apple não o lançou.