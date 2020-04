Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Vamos comprar um iPhone de gama média mais barato em breve. A Apple surpreendeu um pouco a indústria em 2016 quando lançou uma versão renovada de um design antigo. O iPhone SE era o que tantos estavam gritando - um telefone pequeno com capacidades poderosas e preço acessível.

Com esse telefone há muito descontinuado, rumores e especulações sobre um acompanhamento fluíram dentro e fora da conversa nos últimos dois anos.

Agora parece que finalmente vamos conseguir um substituto. Ele não será chamado de iPhone SE 2 (ou iPhone 9), em vez disso será apenas iPhone SE novamente, ao qual todos provavelmente adicionarão o ano - iPhone SE (2020) se você quiser.

Aqueles que esperam outro poderoso pequeno iPhone 5S sósia pode ficar desapontado - provavelmente vai se assemelhar e substituir o iPhone 8, mas com iPhone XR ou iPhone 11 dentro relacionados.

Cerca de $400/£400

Prazo de lançamento de abril/maio de 2020

Preços e tempo de lançamento são bastante cruciais para o iPhone SE (2020). Dada a sua nomeação - e o ethos por trás disso - ele provavelmente vai ser o iPhone mais barato disponível quando ele é lançado.

Bloomberg afirmou que a Apple estava aumentando a produção em massa em fevereiro. Dizia-se que a Apple realizaria um evento em 31 de março, mas dado o atual estado das coisas globalmente que não aconteceu - e recebemos comunicados de imprensa sobre o MacBook Air e novo iPad Pro em vez disso.

Embora a Apple tenha sugeridoque a produção de iPhones tenha sido atingida por eventos globais, parece que este lançamento está no caminho certo.

Notável analista Ming-Chi Kuo afirmou sua crença de que o iPhone SE 2 virá em menos de US $400. Especificamente, que vai custar US $399. Se for preciso, provavelmente é cerca de £399 no Reino Unido. Nós pensamos que ele irá substituir o iPhone 8 que provavelmente foi devido a ser removido do intervalo este setembro de qualquer maneira.

O novo iPhone SE é para 2020 o que o iPhone SE foi para 2016: o corpo de um telefone antigo, mas com os internos e hardware de um carro-chefe moderno.

Depois de um vazamento de abril de 2020 , parece que a Apple realmente usará o nome do iPhone SE mais uma vez.

A segunda escola de pensamento é que, porque parece uma renovação do iPhone 8, que pode ser chamado de iPhone 9. Há um pequeno problema com esta sugestão: a Apple já pulou através de X (10 em algarismos romanos), XS e agora é até 11 em sua seqüência de nomes, e então pular de volta para 9 pode ser apenas um pouco confuso demais.

Parece o iPhone 8

Alumínio talvez substituído por aço polido

Vidro fosco volta como iPhone 11 Pro

Os primeiros renderizações publicados - a partir de uma fonte que geralmente é estrondo no dinheiro - sugere que o iPhone SE será muito semelhante ao iPhone 8, que provavelmente será descontinuado este ano.

Isso significa que o visor tem alguns moldura bastante pesada na parte superior e inferior, com este “queixo” inferior tocando em casa para o sensor de impressão digital Touch ID. Com este design mais antigo, parece muito improvável que vejamos o reconhecimento facial Face ID - Touch ID permanecerá por enquanto. O iPad Air e o iPad mini do ano passado revelaram que a Apple não tem medo de ficar com o Touch ID em modelos com preços mais baixos.

A

Apple também pode estar abandonando o alumínio anodizado, optando pelo aço polido mais pesado que ele usou nos telefones iPhone X, XS e 11 Pro Series. Isso é apenas especulação baseada no acabamento brilhante do metal nas fotos embora.

Se o objetivo principal da Apple é criar um dispositivo compacto e acessível, poderoso, o aço pode não ser realista devido ao custo em comparação com o alumínio.

Um ponto mais interessante é que parece que o vidro na parte de trás poderia ser fosco assim como o acabamento do vidro no iPhone 11 Pro. Novamente, este é apenas um detalhe adicionado pela pessoa que cria os renderizadores, não é necessariamente uma representação precisa do telefone .

Pensamos que é improvável que a Apple lance um modelo 'Plus' ao lado do iPhone SE normal, deixando esse papel para o iPhone XR.

Painel LCD de 4,7 polegadas

Resolução 750 x 1.334

326 ppi

Alguns rumores sugeriam originalmente que o iPhone mais barato reteria o tamanho de tela extremamente popular e menor de 4 polegadas do iPhone SE. A tela 326ppi Retina que vimos pela primeira vez no iPhone 5 permanece clara e nítida, mesmo que sua resolução 1,136 × 640 esteja agora datada.

Se o design levar após o iPhone 8, parece mais provável que estejamos falando de uma tela semelhante de 4,7 polegadas desse dispositivo também. Isso significa que ele ainda deve ser afiado e detalhado. Não temos certeza se ele vai apresentar o recurso True Tone.

Indo contra essa narrativa completamente, um rumor mais recente sugere que haverá uma versão do telefone com uma tela entalhada de 5,4 polegadas, preenchendo mais do espaço na frente. Dado quantos relatos estão cantando da folha de hinos 'iPhone 8', estamos cépticos em relação a isso.

Câmera única

Especificações exatas desconhecidas, possivelmente 12MP

Uma coisa que parece relativamente clara sobre a câmera do iPhone SE é que ela tem apenas um sensor. Com base nas renderizações, e no fato de que o iPhone 8 tinha apenas a única câmera, é a aposta mais segura para assumir que nenhuma câmera dupla ou tripla aparecerá nele.

Quanto às especificações e capacidades exatas da câmera: isso é desconhecido. Dada a história recente da Apple de furar com sensores 12 megapixels, que parece outra aposta segura, provavelmente com gravação de vídeo 4K. Se ele tiver a mesma câmera que o iPhone 8, ele será capaz de filmar até 60 quadros por segundo também. Há rumores de que a própria unidade de câmera é maior.

Então, novamente, muito disso se resume a onde o SE se encaixa dentro do portfólio da Apple. Se o iPhone 8 for descontinuado em favor deste dispositivo, então faz sentido ter algum hardware atualizado.

Se ele é projetado para escorregar em um preço ainda mais baixo do que o iPhone 8, então é provável que o compromisso será visto em algum lugar, e isso pode incluir a câmera.

Plataforma biônica Apple A13

Armazenamento de 64 GB?

Se a Apple quer lançar um telefone mais barato do que qualquer um de seu alcance atual, como já dissemos, tem que haver algum compromisso em algum lugar. Com isso dito, alguns dos primeiros rumores sugerem que vamos ver o processador Bionic A13 dentro do SE 2, e é um rumor que tem sido repetido muitas vezes.

Isso lhe daria o mesmo poder que o iPhone 11. Se for verdade, isso certamente significaria a descontinuação do iPhone 8. Não faria qualquer sentido ter os dois dispositivos juntos, não se a previsão do preço for exata.

Também foi sugerido que o iPhone SE terá 64, 128 ou 256GB de armazenamento e 3GB de RAM.

Aqui estão todos os rumores e vazamentos em torno do iPhone SE até agora.

Parece que o iPhone SE de entrada (2020) usará o shell do iPhone 8 e a tela após o vazamento de uma listagem protetora de tela que mostra que é do mesmo tamanho que o iPhone 7 e 8. Parece que terá os mesmos internos que o iPhone 11. Ele virá em vermelho, preto e branco e haverá três tamanhos de armazenamento - 64, 128 e 256GB.

Alguns rumores também sugerem 22 de abril para uma data de lançamento.

Ao contrário do SE original, parece que a Apple pode estar planejando lançar a nova série acessível como um modelo regular e 'Plus' . Se assim for, isso provavelmente significaria uma descontinuação do iPhone 8 e 8 Plus.

Encaixando-se com o narativo de uma revelação de primavera, o último rumor sugere que a Apple realizará um evento de primavera em 31 de março com o telefone à venda em 3 Abril. Também podemos obter uma lista de iPad revisada nessa data.

Como havia sido previsto anteriormente, parece que a Apple está se preparando para um lançamento na primavera de 2020. Um relatório afirma que o fabricante irá aumentar a produção em fevereiro de 2020, com o objetivo de revelá-la no mês seguinte.

Apenas para colocar um gato entre os pombos, outro rumor vai diretamente contra o pensamento atual e sugere que não vamos ver um sensor Touch ID, mas um longo e Face ID em vez disso. Não temos certeza sobre este.

Renderizações 3D são publicadas, dando-nos o nosso primeiro olhar adequado para o telefone. Parece muito com uma versão renovada do iPhone 8, com uma ligeira mudança nos materiais.

Outro rumor prevê que o telefone não será chamado de iPhone SE 2. Em vez disso, será o iPhone 9, e pode até estar disponível em duas versões diferentes.

Outra previsão de um analista, desta vez sugerindo o iPhone acessível atualizado custará apenas US $399. Não temos certeza, dada a proximidade no preço com o iPhone 8. Talvez a Apple interrompa o 8.

Ming-Chi Kuo, um analista conhecido, afirmou sua crença de que a Apple lançará a segunda geração do iPhone SE em 2020.

Não é a primeira ou última vez que você vê o nome de um determinado analista mencionado. Uma de suas primeiras previsões de um lançamento de 2020, mas também recebemos menção de possíveis especificações de hardware . Podemos esperar processador biônico A13.

Um dos primeiros olhares para um telefone que nunca aconteceu. Este realmente parecia o iPhone SE de 2016, mas a Apple não o lançou.