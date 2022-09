Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Antes do iPhone X que chegou em 2017, tirar uma foto de tela no iPhone era o mesmo há gerações do dispositivo. Bastava pressionar brevemente o botão de ligar e desligar e, assim mesmo, uma imagem de tela era tirada e salva em sua galeria. Este ainda é o caso dos iPhones com o botão Home Touch ID.

É ligeiramente diferente para os iPhones que têm o ID da Apple e nenhum botão de casa, incluindo os modelos iPhone 11, iPhone 12, os modelos iPhone 13 e os últimos modelos iPhone 14.

Veja como tirar uma foto da tela dos modelos iPhone X, XS, XS Max, XR, iPhone 11, iPhone 12, os modelos iPhone 13 e os modelos iPhone 14.

Como fazer uma captura de tela no iPhone

Para tirar uma foto de tela em um iPhone com identificação facial, como o último iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, pressione o botão Side e o botão Volume Up juntos.

Ao pressionar os dois ao mesmo tempo, será salva uma imagem da tela e mostrará uma prévia no canto inferior esquerdo. Se você não quiser editá-la ou marcá-la para cima, basta deslizar ou não fazer nada, e ela salvará uma cópia em seu aplicativo Photos, na categoria screenshots, assim como em sua Biblioteca.

Markup

Se você tirou a captura de tela mas quer editá-la ou marcá-la de qualquer forma, então você pode tocar na imagem de pré-visualização na parte inferior esquerda da tela.

Aqui você terá uma série de opções, incluindo o ícone de marcação na parte superior que lhe permitirá rabiscar na captura de tela e fazer vários ajustes. Há uma caneta, marcador, lápis, borracha, laço para cortar, e opções de paleta de cores. Você também pode pressionar o símbolo '+' para obter mais ferramentas como Texto, Assinatura, uma Lupa e formas pré-definidas como círculos e quadrados.

Você também pode cortá-lo na forma desejada, compartilhá-lo usando o ícone Share no canto superior direito, ou usar o recurso Live Text tocando o ícone no canto inferior direito.

Salvando e compartilhando

Você pode salvar a captura de tela ou apagá-la, a qualquer momento, clicando em 'Feito', no canto superior esquerdo da tela. Aqui você tem a opção de Salvar em Fotos ou Apagar imagem de tela.

Se você quiser compartilhar a captura de tela com outra pessoa ou salvá-la em Arquivos, você pode pressionar o ícone Compartilhar e então escolher o serviço relevante.

Depois de salvá-la ou enviá-la, você pode clicar em 'Concluído' e apagar a captura de tela se não quiser mais.

Deseja outra dica?

Se você estiver tirando uma screenshot de uma página do Safari, há uma pequena dica útil que vale a pena conhecer. Temos um recurso separado que você pode ler aqui, mas em poucas palavras, siga estes passos abaixo para obter uma captura de tela de página inteira de uma página inteira sem rolar:

Abra a página web do Safari que você deseja fazer a captura de tela > Pressione e mantenha pressionado o Botão Lateral e o Volume para cima ao mesmo tempo > Toque na visualização da captura de tela no canto inferior esquerdo de sua tela > Toque na guia 'Página inteira' > Toque em 'Concluído' no canto superior esquerdo > Pressione 'Salvar PDF em Arquivos' > Selecione onde e pressione 'Salvar'.

Escrito por Britta O'Boyle.