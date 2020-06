O que é o Apple Face ID e como ele funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Face ID da Apple é uma tecnologia de reconhecimento facial lançada no iPhone X em 2017. A tecnologia substitui o sistema de digitalização de impressões digitais Touch ID da Apple pelos mais recentes iPhones da empresa, incluindo o iPhone 11 , 11 Pro e 11 Pro Max, e provavelmente será encontrado em futuros iPhones também.

O Face ID usa um "sistema de câmera TrueDepth", que consiste em sensores, câmeras e um projetor de pontos na parte superior da tela do iPhone no entalhe para criar um mapa 3D detalhado do seu rosto. Toda vez que você olha para o telefone, o sistema realiza uma verificação de autenticação segura, permitindo que seu dispositivo seja desbloqueado ou que seu pagamento seja autorizado de forma rápida e intuitiva, se ele o reconhecer.

Veja como o Face ID funciona.

Cada vez que você olha para o seu iPhone X (ou mais recente), o sistema de câmeras TrueDepth detecta seu rosto com um iluminador de inundação, mesmo no escuro.

Uma câmera infravermelha tirará uma imagem e um projetor de pontos projetará mais de 30.000 pontos infravermelhos invisíveis. Este sistema usa a imagem infravermelha e os pontos infravermelhos e os empurra através das redes neurais para criar um modelo matemático do seu rosto.

O seu iPhone X (ou mais recente) verifica as digitalizações (ou modelos matemáticos) do seu rosto contra o que você configurou e armazenou no seu dispositivo para ver se é uma correspondência e, se for, desbloqueia o telefone ou autoriza um pagamento no Apple Pay .

Tudo isso acontece em tempo real e de forma invisível. A Apple disse que trabalhou com milhares de pessoas em todo o mundo e captou mais de um bilhão de imagens e, com isso, desenvolveu várias redes neurais para formar sua tecnologia Face ID.

Para processar todos os dados necessários para o Face ID, através do aprendizado de máquina, a Apple precisou desenvolver o mecanismo neural A11 Bionic. Este chip foi atualizado para o mecanismo neural A12 Bionic nos dispositivos iPhone XS, XS Max e XR, oferecendo mais melhorias na tecnologia Face ID, seguida pelo A13 nos iPhones mais recentes.

Em poucas palavras, os chips são hardware especializado desenvolvido para um conjunto de algoritmos de aprendizado de máquina. Eles podem lidar com centenas de bilhões de operações por segundo e, portanto, podem ser usados para tecnologia, como reconhecimento de Face ID em tempo real.

É claro que você realmente não precisa entender nada disso, porque, como usuário, o Face ID é simples de usar e funciona quase sempre. Agora é 30% mais rápido do que era quando foi lançado pela primeira vez e também são suportados mais ângulos, permitindo que você desbloqueie o dispositivo quando estiver na mesa, desde que você esteja por perto, e quando o ID da chegada chegou, você teve que pegar o seu iPhone.

Veja como configurar o Face ID:

Toque em Configurações Toque em Face ID e senha digite sua senha Toque em Registrar rosto (em ID do rosto) Toque em Introdução e siga as instruções na tela Você será solicitado a posicionar seu rosto dentro de um quadro Mova sua cabeça para que possa ser digitalizada corretamente

Ao configurar o Face ID, você precisará mover seus ouvidos lentamente para que o Face ID possa reconhecer completamente seu rosto. O processo de configuração fará duas digitalizações no seu rosto e é isso.

As digitalizações permitem que o Face ID aprenda seu rosto; portanto, se você mudar seu estilo de cabelo, usar óculos escuros ou deixar barba, o Face ID poderá se adaptar e continuar funcionando. Também funcionará durante o dia e a noite.

Sim, além de desbloquear o iPhone X ou um dispositivo mais recente, o Face ID pode ser usado para pagar as coisas via Apple Pay.

Você precisará tocar duas vezes no botão Power / Wake ao lado do iPhone X ou dispositivo mais recente, como de costume. Você precisará olhar para o seu dispositivo para autenticar e, uma vez autenticado, segure-o próximo ao terminal de pagamento sem contato.

Sim, o Face ID também funciona com vários aplicativos de terceiros, incluindo muitos aplicativos e aplicativos bancários, incluindo Mint, One Password e E-trade.

Quando o Face ID foi lançado, a Apple disse que trabalhava duro para garantir que o Face ID não pudesse ser enganado por coisas, como fotografias. Até trabalhou com fabricantes de máscaras e maquiadores profissionais de Hollywood para treinar suas redes neurais e, assim, proteger o Face ID contra esse tipo de tentativa de desvio.

Seus dados de rosto também são protegidos por um enclave seguro nos chips Bionic, e todo o processamento é feito nos chips, sejam eles A11, A12 ou A13. Isso significa que seus dados de rosto não são enviados para um servidor.

O Face ID também requer sua atenção para desbloquear; portanto, se seus olhos estiverem fechados ou se você estiver olhando para o outro lado, ele não será desbloqueado. De acordo com a Apple, as chances de alguém conseguir desbloquear seu iPhone X (ou mais recente) usando o Face ID são de um em um milhão - uma melhoria em relação ao Touch ID, que a Apple alegou ter uma classificação de falso positivo de um em 50.000.

Essa estatística é reduzida se você tem um irmão gêmeo, então você realmente precisará configurar uma senha nesse caso.

De acordo com o chefe de engenharia de software da Apple, Craig Federighi - que respondeu notavelmente a um e-mail de um desenvolvedor, Keith Krimbel, que perguntou à empresa o que impediria um ladrão de pegar o iPhone X (ou mais recente) de alguém e depois apontá-lo para o rosto deles, e fugindo com o dispositivo desbloqueado - a Apple se certificou de que havia duas atenuações: "Se você não olhar para o telefone, ele não será desbloqueado", disse ele.

"Além disso, se você apertar os botões nos dois lados do telefone ao entregá-lo, ele desativará temporariamente o Face ID", explicou Federighi . Portanto, apertar os botões nos dois lados do iPhone X (ou mais recente) desativa o Face ID.

O ID da cara também funciona com emoji. A Apple desenvolveu um tipo de emoji chamado Animoji quando lançou o iPhone X em 2017 e desde então também desenvolveu o Memoji. Estes são emoji animados. Você as controla com o rosto, pois elas realmente correspondem aos movimentos do seu rosto.

Para criar e compartilhar Animoji ou Memoji, use o aplicativo Mensagens da Apple.