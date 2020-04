O Apple AirPower vive! Tudo o que você precisa saber sobre o suposto carregador sem fio da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No início de 2019, a Apple admitiu o que muitas pessoas suspeitavam há algum tempo: o AirPower, seu tão aguardado tapete de carregamento, estava morto.

Mas, de acordo com algumas fontes, o tapete pode ser lançado em 2020 - apenas três anos após o anúncio. Pode custar até US $ 250 (eeek) e sair no final de 2020.

Além de iPhones compatíveis, o AirPower também teria carregado o Apple Watch e o AirPods 2 com estojo de carregamento sem fio, além do AirPods Pro

Teria cobrado qualquer dispositivo compatível com Qi

O AirPower da Apple era um tapete de carregamento sem fio que, como outros, se conecta à parede, mas transfere a carga elétrica para dispositivos compatíveis apenas por contato. Você apenas coloca seus dispositivos nele e eles carregam sem fio e com o mínimo de barulho.

O iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone XS, XS Max e XR plus iPhone 11 e iPhone SE (2020) apresentam carregamento sem fio e funcionam com centenas de tapetes e acessórios de carregamento Qi existentes.

O AirPower também cobrará o Apple Watch , além do iPhone e AirPods 2, com estojo de carregamento sem fio e AirPods Pro. Teria sido grande o suficiente para você carregar os três ao mesmo tempo - seu iPhone, Watch e AirPods.

Relatórios de analistas confiáveis

Mas os protótipos atuais não suportam o Apple Watch

O analista de tecnologia Jon Prosser recebeu fontes que lhe confirmaram que o projeto ainda está em andamento e que a Apple não está desistindo de seu sonho de carregar sem fio.

AirPower não está morto



O projeto está de volta internamente. Não há garantia de que eles finalizem e liberem, mas ainda não desistiram e estão tentando reprojetar as bobinas para deslocar o calor com mais eficiência. Prototipagem está em andamento.



pic.twitter.com/tjbbViwGM2 - Jon Prosser (@jon_prosser) 22 de março de 2020

Prosser diz que a prototipagem está em andamento, mas que nenhuma das iterações atuais oferece suporte ao Apple Watch e que a Apple não lançará uma versão sem a compatibilidade com o Apple Watch - compreensível, já que é praticamente a razão de ser da AirPower.

Uma maquete posterior de Prosser diz que o tapete tem o codinome C68 e custará US $ 250 não-insignificantes com uma provável data de lançamento no final de 2020 - presumivelmente, seria anunciado no evento de setembro da Apple (novamente). Aparentemente, haverá um chip Apple A11 para gerenciar o calor e regular a tensão de carregamento.

Aqui está o meu conceito de "C68"

Protótipo interno mais atual da Apple.



- Menos bobinas, com menos sobreposição

- Chip A11 dentro para gerenciar o calor

- Cabo de raio no lado direito

(Embora eu esperasse que isso mudasse nos modelos de varejo)



Se eles conseguirem - quarto trimestre de 2020 / primeiro trimestre de 2021



Replying to @Botafogo @botafogooficial - Jon Prosser (@jon_prosser) 13 de abril de 2020

Mencionado nas embalagens AirPods 2 recém-lançadas

Vários rumores de que estava em produção

O tapete de carregamento foi anunciado originalmente em 2017 e, posteriormente, pensamos que poderíamos vê-lo lançado em vários pontos depois. Isso nunca aconteceu.

A Apple afirmou em comunicado enviado por e-mail que o AirPower simplesmente não atendia aos seus altos padrões:

"Depois de muito esforço, concluímos que o AirPower não alcançará nossos altos padrões e cancelamos o projeto. Pedimos desculpas aos clientes que estavam ansiosos por este lançamento. Continuamos a acreditar que o futuro é sem fio e estamos comprometidos em impulsionar a experiência sem fio adiante ”, disse Dan Riccio, vice-presidente sênior de engenharia de hardware da Apple, em comunicado.

O tapete foi claramente cancelado muito tarde - no início de 2019, foi visto novamente no servidor da Apple, enquanto a caixa AirPods 2 que recebemos menciona o AirPower por nome, como você pode ver abaixo.

Outra versão da caixa - que acreditamos ser uma versão de pré-lançamento - mostrou um diagrama do AirPower na parte de trás.

Além do mais, pensamos que tinha entrado em produção. O ChargerLAB conversou com alguém da cadeia de suprimentos da Apple no final do ano passado que disse que a produção do AirPower havia começado .

A fonte citou a Luxshare Precision como fabricante, dizendo que a empresa também é fabricante de AirPods. Em janeiro, também foi relatado que o Lite-On Semiconductor estava fabricando hardware para o AirPower.

Muito quente, muitas bobinas

Não está de acordo com os "altos padrões" da Apple

De acordo com a Bloomberg no final de 2018, o tapete enfrentou vários problemas, incluindo detalhes técnicos com os circuitos internos. De acordo com Chongdiantou, o tapete teria incorporado 22 bobinas de carregamento impressionantes (esse número foi contestado, mas é muito).

Por que tantas bobinas? A idéia era que ele carregasse seu dispositivo onde quer que você o colocasse no tapete. Você não precisa ser preciso com a colocação de, por exemplo, um Apple Watch. E, aparentemente, havia diferentes tamanhos de bobinas que se sobrepunham. E isso causou problemas de calor e interferência.

O renomado blogueiro da Apple John Gruber, da Daring Fireball, disse no ano passado que o atraso da AirPower se deveu ao "design de bobinas múltiplas ficando muito quente - muito quente".

Sonny Dickson acrescentou que "o mecanismo usado para carregamento em vários dispositivos ... está se mostrando extremamente difícil de construir ou refinar e está resultando em uma quantidade significativa de interferência ... o que reduz a eficiência do tapete de carregamento e contribui aos problemas de calor enfrentados pelos engenheiros ".

De volta a Gruber: "No ano passado, a Apple aparentemente foi influenciada por argumentos de que eles poderiam descobrir uma maneira de fazê-la não esquentar. Eles estavam, claramente, errados". De acordo com Dickson, também havia problemas de software, com o tapete falhando ao enviar dados de carregamento do AirPod e do Apple Watch para o iPhone - o conceito original da Apple mostrava os níveis de carga em tempo real mostrados no seu iPhone (assim como você obtém o AirPod ou o Apple Watch agora em o widget da bateria do iOS).

Aqui está uma história dos rumores e vazamentos em torno do AirPower.

Prosser agora diz que o tapete tem o codinome C68 e custará US $ 250 não-insignificantes com uma provável data de lançamento no final de 2020. Aparentemente, haverá um chip bn da Apple A11 para gerenciar o calor e regular a tensão de carregamento enquanto o cabo Lightning se conecta no momento. lado; isso pode não ser

