Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No início de 2019, a Apple admitiu o que muitas pessoas já suspeitavam por um tempo: o AirPower, seu tão esperado tapete de recarga, estava morto.

Ele foi morto pelo desejo da Apple de poder carregar dispositivos onde quer que você os coloque no tapete, em vez de ter uma única posição para o Apple Watch , por exemplo.

De acordo com algumas fontes, o tapete poderia ser lançado no final de 2020 - apenas três anos depois de ter sido anunciado pela primeira vez. Pode custar até US $ 250 (por semana). No entanto, isso ainda parece muito improvável e achamos que a Apple apresentará uma alternativa. Pode não incomodar de todo, dado que o mercado de acessórios já está bastante saturado, não menos importante com vários iPhone triplo do estilo AirPower, relógios e tapetes AirPods.

Além de iPhones compatíveis, o AirPower também carregaria o Apple Watch e o AirPods 2 com estojo de carregamento sem fio e AirPods Pro

Teria carregado qualquer dispositivo compatível com Qi

O AirPower da Apple foi criado para ser um tapete de carregamento sem fio que, como outros, se conecta à parede, mas transfere carga elétrica para dispositivos compatíveis apenas por meio do contato. Basta colocar seus dispositivos nele e eles serão carregados sem fio e com o mínimo de barulho.

O iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone XS, XS Max, XR, iPhone série 11, iPhone SE (2020) e iPhone 12 série apresentam carregamento sem fio e funcionam com centenas de tapetes de carregamento Qi existentes e acessórios .

O AirPower também carregaria o Apple Watch , além do iPhone e AirPods 2 com estojo de carregamento sem fio e AirPods Pro. Seria grande o suficiente para você carregar todos os três ao mesmo tempo - seu iPhone, relógio e AirPods. Existem agora vários tapetes de terceiros que fazem o mesmo, mas não com a capacidade de colocar dispositivos aleatoriamente que a Apple queria.

No início de 2020, o vazador da Apple Jon Prosser fez com que fontes o confirmassem que o projeto ainda está em andamento e que a Apple não está desistindo de seu sonho de carregamento sem fio. Bloomberg também parece apoiar essa ideia. No entanto, Prosser foi enganado por uma maquete claramente falsa que vazou para ele - a qual ele fez o possível para defender - e não temos mais certeza de que ele é uma fonte confiável.

Prosser disse na época que o tapete tinha o codinome C68 e custaria nada insignificante $ 250 com uma data de lançamento provável no final de 2020. Sem nenhum sinal do tapete no lançamento da série 12 do iPhone ou no lançamento do Apple Watch Series 6, o sonho está diminuindo lentamente, embora a Apple tenha anunciado outro evento para 10 de novembro, então ainda não está totalmente morto.

Aparentemente, haverá um chip Apple A11 dentro para gerenciar o calor e regular a tensão de carregamento.

Não atendeu aos altos padrões da Apple

Projeto cancelado como resultado

O tapete de carregamento foi originalmente anunciado em 2017 e, subsequentemente, pensamos que poderíamos vê-lo lançado em vários pontos depois. Isso nunca aconteceu.

A Apple disse em um comunicado por e-mail que o AirPower simplesmente não atendia aos seus altos padrões:

"Depois de muito esforço, concluímos que o AirPower não atingirá nossos altos padrões e cancelamos o projeto. Pedimos desculpas aos clientes que estavam ansiosos por este lançamento. Continuamos a acreditar que o futuro é sem fio e estamos comprometidos em impulsionar a experiência sem fio adiante ”, disse Dan Riccio, vice-presidente sênior de engenharia de hardware da Apple, em um comunicado.

O tapete foi claramente cancelado bem tarde - no início de 2019 ele foi visto novamente no servidor web da Apple, enquanto a caixa do AirPods 2 que recebemos menciona AirPower pelo nome, como você pode ver abaixo.

Outra versão da caixa - que acreditamos ser uma versão de pré-lançamento - mostrava um diagrama do AirPower na parte de trás.

Além do mais, pensamos que ele tinha entrado em produção. O ChargerLAB conversou com alguém da cadeia de suprimentos da Apple no final de 2018, que disse que a produção do AirPower havia começado .

A fonte citou a Luxshare Precision como fabricante, dizendo que a empresa também fabrica os AirPods. Em janeiro, também foi relatado que o Lite-On Semiconductor estava fabricando hardware para o AirPower.

Muito quente, muitas bobinas

O desejo de poder colocar os dispositivos em qualquer lugar era muito desafiador

De acordo com a Bloomberg no final de 2018, o tapete enfrentou vários problemas, incluindo detalhes técnicos com os circuitos internos. De acordo com Chongdiantou, o tapete teria incorporado 22 bobinas de carga colossais (este número foi contestado, mas é muito).

Por que tantas bobinas? A ideia era que ele carregasse seu dispositivo onde quer que você o colocasse no tapete. Você não precisa ser preciso quanto ao posicionamento de, digamos, um Apple Watch. E, aparentemente, havia diferentes tamanhos de bobinas que se sobrepunham. E isso causou problemas de calor e interferência.

O renomado blogueiro da Apple, John Gruber, da Daring Fireball, disse em 2018 que o atraso do AirPower foi de fato devido ao "design multi-coil ficando muito quente - muito quente".

Sonny Dickson acrescentou que "o mecanismo usado para carregamento de vários dispositivos ... está se mostrando extremamente difícil de construir ou refinar e tem resultado em uma quantidade significativa de interferência ... o que reduz a eficiência do tapete de carregamento e contribui aos problemas de aquecimento que os engenheiros estão enfrentando. "

De volta a Gruber: "A Apple aparentemente foi influenciada por argumentos de que poderia descobrir uma maneira de evitar que esquentasse. Eles estavam, claramente, errados." De acordo com Dickson, também havia problemas de software, com o tapete falhando em retornar os dados de carga do AirPod e do Apple Watch para o iPhone - o conceito original da Apple mostrava níveis de carga em tempo real mostrados no seu iPhone (assim como você obtém para AirPod ou Apple Watch agora em o widget de bateria do iOS).

Aqui está uma história dos rumores e vazamentos em torno do AirPower.

A Apple enviou convites para outro Evento Especial, marcado para 10 de novembro. O convite diz "Mais uma coisa", mas nenhuma dica ou detalhe adicional é revelado.

A Apple revelou a série do iPhone 12 durante um evento em 13 de outubro. Nenhum sinal do tapete, entretanto.

Se esse boato for verdadeiro, o novo carregador do iPhone se conectaria à parte traseira do iPhone da mesma forma que o carregador do Apple Watch faz com o relógio. É essencialmente um disco maior que potencialmente cobriria a parte central do seu iPhone.

A Apple realizou seu Evento Especial Time Flies em 15 de setembro, mas o evento se concentrou em novos iPads, bem como no Apple Watch Series 6, Apple Watch SE e novos serviços como Fitness +.

A Apple anunciou um Evento Especial virtual para 15 de setembro de 2020. Não está confirmado quais produtos seriam revelados no evento, mas o AirPower é possível, pois isso coincidiria com os rumores de um final de 2020 data de lançamento.

Um relatório da Bloomberg sugeriu que a Apple ainda está trabalhando em uma versão menos ambiciosa do tapete de carregamento sem fio AirPower. O relatório girou em torno de uma empresa iniciante sem fio chamada Aira, disse: "Mais de um ano após o fim do AirPower, a Apple está desenvolvendo um carregador sem fio menos ambicioso para o iPhone."

O analista técnico Jon Prosser compartilhou imagens do dispositivo (veja acima) e disse que ele usaria um cabo USB-C para alimentação em vez do Lightning. Ele também afirma que a Apple agora tem o Apple Watch trabalhando com o tapete.

Prosser agora diz que o tapete tem o codinome C68 e custará US $ 250 não insignificantes com uma data de lançamento provável no final de 2020. Aparentemente haverá um chip Apple A11 para gerenciar o calor e regular a tensão de carga, enquanto o cabo Lightning atualmente se conecta ao lado; isso pode não ser

O analista de tecnologia Jon Prosser tem fontes que confirmaram que o projeto ainda está em andamento . O projeto da bobina principal parece ter sido concluído com a realização da prototipagem. No entanto, Prosser diz que um problema chave é a falta de suporte do Apple Watch no protótipo.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Britta O'Boyle.