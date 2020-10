Evento do Apple iPhone 12: como assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa provavelmente revelará o próximo iPhone, que se pensa se chamar iPhone 12, durante o evento transmitido ao vivo. Normalmente, a Apple anuncia seu mais recente smartphone em setembro. No entanto, devido à pandemia do coronavírus, as coisas estão um pouco mais tarde do que o normal este ano. Ele teria dito no verão passado que poderíamos esperar que o próximo iPhone chegasse tarde. Então, em setembro, a Apple lançou apenas novos Apple Watches e iPad, sem nenhuma palavra sobre o iPhone 12.

Mas agora, como prometido, novos convites para eventos chegaram .

O evento da Apple acontecerá na terça-feira, 13 de outubro de 2020, começando às 10h PDT - horário local de Cupertino. Aqui estão os diferentes horários regionais:

Oeste dos EUA: 10h PDT

10h PDT Leste dos EUA: 13h EDT

13h EDT Reino Unido: 18h BST

18h BST Europa Central: 19h CEST

19h CEST China (Pequim): 1h CST (16 de setembro)

1h CST (16 de setembro) Japão: 2h JST (16 de setembro)

2h JST (16 de setembro) Austrália (Sydney): 3h AEST (16 de setembro)

Provavelmente, você poderá assistir ao evento aqui, já que a Apple normalmente transmite o evento no YouTube. Iremos hospedá-lo aqui assim que o vídeo estiver disponível.

Alternativamente, você poderá assistir em sua Apple TV, através do aplicativo Apple Events da App Store para Apple TV, ou você pode transmitir de seu dispositivo iOS via AirPlay. Certifique-se de que é uma Apple TV de segunda geração, com o software Apple TV ou tvOS mais recente.

A estrela do show será, obviamente, o iPhone 12.

O próximo telefone da Apple deve ser, na verdade, uma linha de quatro aparelhos diferentes, cada um com novas bordas quadradas e suporte para 5G. Você pode esperar uma gama de tamanhos entre 5,4 polegadas a 6,7 polegadas. A empresa também pode revelar uma série de outros produtos, incluindo AirPods de ouvido , um HomePod mais barato e AirTags.

A atualização anual do iPhone é um dos maiores eventos da tecnologia: é o telefone que muitos aspiram ter, que define tendências e o telefone que todos os outros procuram melhorar. Aparentemente, podemos até obter vários modelos do iPhone 12 este ano, e todos eles terão 5G. Eles também estão chegando com um novo design. Alguns renderizadores mostram bordas mais quadradas como no iPhone 4 ou 5 em comparação com as bordas arredondadas com as quais estamos acostumados desde o iPhone 6 .

Até agora, os últimos rumores apontam para um modelo de 5,4 polegadas, um modelo de 6,1 polegadas e um modelo de 6,7 polegadas (no lugar dos modelos de 5,8 polegadas, 6,1 polegadas e 6,5 polegadas que temos no momento). Pode haver duas versões do aparelho de 6,1 polegadas - um iPhone 12 padrão e outro iPhone 12 Pro.

O modelo de 5,4 polegadas é conhecido como o iPhone 12 Mini.

Há uma pequena montanha de evidências que sugerem que a Apple está desenvolvendo um par de fones de ouvido intra-auriculares sem fio de última geração que serão lançados em breve.

Os fones de ouvido não serão fones de ouvido Beats . Em vez disso, eles terão a marca Apple e podem ser chamados de AirPods X ou AirPods Studio. Houve vazamento de código iOS 14 , relatórios de observadores conhecidos da Apple e até mesmo uma lista do Target, sugerindo que esses fones de ouvido são reais e estarão disponíveis em breve. Mais recentemente, a Apple supostamente instruiu todas as suas lojas a pararem de vender fones de ouvido de terceiros. Talvez seja mais um sinal de que a Apple planeja expandir a linha de AirPods.

Espera-se que um alto-falante HomePod menor e mais barato chegue no segundo trimestre de 2020. Há rumores de que se pareça com o HomePod existente, mas será mini, ou cerca de metade do tamanho. O HomePod parece fantástico, mas uma crítica comum é que a implementação do Siri deixa um pouco a desejar e é muito mais caro do que a concorrência. A Apple certamente terá que produzir um HomePod de segunda geração para competir com seus rivais, e parece que o tempo finalmente chegou.

As vendas dos dispositivos Amazon Echo e Google Home mostram que ainda há um enorme mercado para alto-falantes inteligentes. De acordo com a Strategy Analytics, a Apple conquistou 4,7% do mercado de alto-falantes inteligentes em 2019, vendendo cerca de 2,6 milhões de unidades no período que antecedeu o Natal. Em contraste, a Amazon tem cerca de 26%.

A Apple está supostamente trabalhando em novos produtos para rivalizar com o Tile , um rastreador de hardware popular que se conecta a itens para localizá-los por Bluetooth ou crowdsourcing. Da mesma forma, os rastreadores da Apple, supostamente chamados de AirTags, permitirão que os usuários localizem itens perdidos ou roubados. A existência desses dispositivos tem sido amplamente divulgada pela mídia e por vazamentos desde o ano passado. Eles devem se parecer com discos circulares e devem apresentar a tecnologia de banda ultra larga da Apple.

Eles provavelmente usarão o aplicativo Find My padrão do iOS, junto com o crowdsourcing, para localizar precisamente seus dispositivos, mesmo em uma sala.

Bem, pode haver algumas outras surpresas na loja, talvez até o primeiro Mac baseado em ARM. Marque esta página e volte no dia do evento para saber mais.

Escrito por Maggie Tillman.