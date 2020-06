Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está preparando a próxima grande atualização para seu sistema operacional móvel. Chamado iOS 14, espera-se que seja compatível com todos os modelos de iPhone e iPod touch que estão executando a atualização do iOS 13 do ano passado. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Todos os anos, a Apple apresenta uma grande nova atualização de software para o iPhone. Este ano, acredita-se que essa atualização seja chamada iOS 14, como segue o iOS 13 do ano anterior e iOS 12 no ano anterior, e assim por diante. Como as iterações anteriores, uma versão de teste inicial do software vazou, revelando os principais recursos que podemos esperar na versão final, provavelmente atingindo os iPhones neste outono.

Se a Apple seguir o mesmo cronograma de lançamento do iOS 13, podemos esperar que o iOS 14 seja pré-visualizado na Worldwide Developers Conference neste verão. Uma vez lançado, uma versão beta do iOS 14 será fornecida aos desenvolvedores para teste e, assim, eles poderão preparar seus aplicativos. O grupo público de testes beta da Apple, do qual qualquer um pode participar de graça, poderá testar o software a seguir.

Quando o desenvolvedor e os testes beta públicos terminarem no final deste ano, o iOS 14 será lançado oficialmente ao lado da próxima safra de iPhones. Estamos detalhando tudo o que sabemos sobre o iOS 14 neste guia , que planejamos atualizar regularmente.

O iOS 14 deve ser compatível com todos os modelos de iPhones e iPod touch que já executam o iOS 13, de acordo com o site israelense The Verifier .

Para ficar claro, o iOS 13 é compatível com o iPhone 6s e posterior. Aqui está uma lista de todos os dispositivos, para que você possa verificar se o seu iPhone ou iPod touch será capaz de executar o iOS 14 antes de entrar no ar:

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 e iPhone 8 Plus

iPhone 7 e 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6s e 6s Plus

iPod touch (7ª geração)

Nota: lembre-se de que a Apple não confirmou oficialmente esta lista de dispositivos suportados, portanto está sujeita a alterações.

