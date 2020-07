Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você tem um novo iPhone e deseja mover tudo do seu antigo iPhone para o novo? Sem problemas.

Felizmente, passar do iPhone para o iPhone é fácil, mas detalhamos um guia passo a passo para ajudá-lo a tornar o processo o mais suave possível.

Aqui está como garantir que tudo o que estava no seu iPhone antigo seja limpo e transferido para o seu novo iPhone sem falhas.

Para começar, você precisa fazer backup do seu iPhone atual para a versão mais recente possível. Mesmo se você tiver uma configuração de backup automático - o que você deveria, em regra - vale a pena fazer um backup manual antes de passar para o seu novo iPhone.

O backup automático ocorre quando o iPhone está conectado, bloqueado e conectado ao Wi-Fi, o que para a maioria das pessoas provavelmente ocorrerá durante a noite. Portanto, fazer um backup manual garantirá que todas as fotos ou mensagens enviadas durante o dia após você desconectar o iPhone cheguem ao seu novo dispositivo.

Para fazer isso, acesse Configurações> Clique no seu nome na parte superior> iCloud> Backup do iCloud> Fazer backup agora. Como alternativa, conecte seu iPhone, bloqueie-o e verifique se você está conectado ao Wi-Fi se tiver uma configuração de backup automático.

No menu do iCloud, você pode ativar e desativar várias coisas, como fotos, contatos, calendários e carteira, além de vários aplicativos como WhatsApp, Slack e Uber. Verifique se tudo o que você deseja transferir para o seu novo iPhone está ativado.

Vale ressaltar que, para o WhatsApp , você precisará fazer backup de seus bate-papos no aplicativo WhatsApp se quiser que todos os seus bate-papos sejam transferidos. O WhatsApp também oferece backup automático, mas para aqueles que não o têm ativado, veja como fazer backup de seus bate-papos no WhatsApp: Abra WhatsApp> Configurações> Bate-papo> Backup de bate-papo> Backup agora.

Vai demorar um pouco, se você nunca fez isso antes e você é um defensor do WhatsApp, vale a pena ativar o Backup automático enquanto estiver nesta seção para facilitar a próxima vez e garantir que você não perca as conversas se você perde o seu telefone.

Para quem possui um Apple Watch , também é necessário desemparelhar o Apple Watch do iPhone antigo antes de configurar o novo. Para fazer isso: Abra o aplicativo Watch> toque em seu relógio na parte superior> pressione o "i" no círculo> Desemparelhe o Apple Watch.

O próximo passo depois de fazer backup de tudo no seu iPhone antigo é mover o SIM do iPhone antigo para o novo. Você vai apenas definir o idioma e a sua rede Wi-Fi antes de precisar de um SIM no seu novo iPhone para fazer qualquer outra coisa, então é melhor movê-lo antes de começar.

Obtenha o pino que acompanha o seu iPhone, cole-o na lateral do seu iPhone e troque o SIM do seu iPhone antigo para o novo. Se ele não se registrar imediatamente, não entre em pânico, basta pressionar o pino e reinserir o slot e ele deverá pegá-lo.

Ao entrar, você terá a opção de ativar os serviços de localização e configurar o Touch ID ou o Face ID , dependendo do modelo de iPhone em que você está se mudando.

Depois disso, você tem várias opções. Você pode restaurar seu novo iPhone usando o iPhone existente, restaurá-lo a partir de um backup do iCloud, transferir seus dados e conteúdo adquirido usando um backup do iTunes ou do Finder ou configurar seu novo iPhone do zero.

Um recurso chamado Início Rápido permite que você configure seu novo iPhone usando o iPhone antigo - desde que esteja executando o iOS 11 ou posterior. Há também um recurso chamado migração do iPhone que chegou com o iOS 12.4 para permitir a transferência de todos os seus dados de um iPhone para outro sem fio.

Para restaurar seu novo iPhone usando o Início rápido:

Ligue o seu novo iPhone e coloque-o próximo ao seu iPhone antigo Verifique se o ID da Apple que aparece no cartão é o que você deseja usar para o seu novo iPhone Pressione Continuar Quando a animação aparecer, segure seu novo iPhone sobre o iPhone antigo Toque em Concluir no novo iPhone Digite a senha do seu iPhone antigo no seu novo iPhone Configure o ID do rosto ou o Touch ID Digite sua senha de ID Apple no seu novo iPhone Escolha entre restaurar aplicativos, dados e configurações do seu backup mais recente do iCloud ou atualizar o backup do seu dispositivo atual e depois restaurar. Depois de selecionar um backup, você pode optar por transferir algumas configurações relacionadas ao local, privacidade, Apple Pay e Siri.

Para transferir dados diretamente do seu iPhone antigo para o seu novo iPhone:

Verifique se o seu dispositivo antigo está executando o iOS 12.4 ou posterior Escolha sem fio ou com fio. Se você optar pela conexão sem fio, mantenha seus dispositivos próximos por toda a configuração. Se você optar por com fio, siga estas etapas no site da Apple . Depois de escolher, siga as etapas 1 a 8 das instruções de início rápido acima Toque em Transferir do iPhone para começar a transferir seus dados do seu iPhone antigo para o seu novo iPhone. Mantenha seus iPhones próximos um do outro durante o tempo e conectados à energia

Se você optar por restaurar o seu novo iPhone a partir de um backup do iCloud, primeiro precisará seguir as etapas da tela "Olá" no seu novo iPhone até chegar à tela Wi-Fi. Toque em uma rede Wi-Fi para ingressar e siga as etapas novamente até acessar a tela Aplicativos e dados. A partir daqui, siga estas etapas:

Selecione Restaurar no iCloud Backup Entre no iCloud com seu ID e senha Apple Você terá algumas opções de backup. Eles consistirão no backup mais recente e no backup anterior ao desconectar o dispositivo, se você tivesse a configuração automática. Selecione o backup mais recente e faça o download do software mais recente. Se você adquiriu conteúdo do iTunes ou da App Store usando vários IDs da Apple, precisará fazer login em cada um. Mantenha-se conectado e aguarde o término do processo de restauração

Tome um café enquanto o processo de restauração está sendo concluído, porque, embora seja simples chegar ao ponto de restaurar o seu novo iPhone do antigo, levará um tempo para concluir o processo. Não perca a paciência, isso será feito mesmo que você não pense que algo está acontecendo.

Estas são as etapas que você deseja seguir se estiver transferindo dados pessoais e conteúdo adquirido para o seu novo iPhone a partir de um backup que você fez com o iTunes ou no Finder.

Ligue o seu novo iPhone para que a tela "Olá" apareça Siga as etapas até chegar na tela Aplicativos e dados Selecione Restaurar do Mac ou PC Conecte seu novo iPhone ao computador que você usou para fazer backup do seu iPhone antigo Abra o iTunes ou o Finder no seu computador e escolha o seu iPhone Selecione Restaurar backup e escolha um backup. Verifique se é o caminho certo Se você precisar restaurar a partir de um backup criptografado, digite sua senha quando solicitado Aguarde a conclusão do processo de restauração

Depois que o novo iPhone terminar de restaurar - qualquer que seja o método usado - você precisará concluir algumas etapas extras para concluir o processo.

Primeiro, você precisará digitar as senhas novamente para Mail, Contatos e Calendários. Vá para Configurações> Senhas e contas> Toque em cada conta> Digite a senha, se solicitado.

Também vale a pena abrir o Mail e aguardar o download dos seus e-mails, abrir os Contatos e garantir que você tenha todos os seus números, além de verificar novamente se o seu Calendário foi sincronizado.

Você também precisará baixar conteúdo e restaurar compras de aplicativos, ativar notificações para aplicativos, emparelhar seus acessórios Bluetooth e adicionar seus cartões ao Apple Pay.

Configure o quanto você quiser ou o quanto tiver tempo. Se você tiver pouco tempo, tudo será fácil de configurar depois, então não se preocupe.

Seu novo iPhone precisará de algum tempo para baixar tudo, especialmente se você é um acumulador de aplicativos. Conecte-o para ter mais energia e pegue outro café enquanto todos os seus aplicativos e mídia são baixados. Novamente, não é um processo rápido, mas não seja muito duro, está fazendo o seu melhor. Enquanto espera, passe o mouse pelo iPhone antigo e verifique se tudo foi transferido.

Você pode achar que alguns dos aplicativos estão acinzentados no seu novo iPhone e nada acontece quando você toca neles, enquanto outros dizem esperar abaixo deles. Os que dizem esperar estão baixando, mas os acinzentados sem nada por baixo podem ter ficado presos.

Para separá-los, a maneira mais fácil é forçar o download na App Store. Se eles não aparecerem na lista da App Store, procure-os e pressione a pequena nuvem com a seta apontando para baixo à direita. Eles devem começar a baixar e, eventualmente, aparecer na tela inicial, não acinzentados.

Você precisará digitar as senhas novamente, mas depois de fazer tudo isso, o novo iPhone deverá ter tudo o que o iPhone antigo fazia. Vale a pena aproveitar a oportunidade para excluir os aplicativos que você não usa, se você quiser acelerar o processo.

O último passo, depois que tudo foi baixado no seu novo iPhone, é limpar o iPhone antigo e restaurá-lo às configurações de fábrica. Certifique-se de verificar se está feliz com tudo o que há no seu novo iPhone antes de fazer isso, porque, uma vez que ele é limpo, ele não volta.

Verifique se você desemparelhou o Apple Watch se você possui um e não o fez no início da transferência de dados para o seu novo iPhone.

Depois disso, você precisará excluir sua conta do iCloud do seu iPhone antigo. Vá para Configurações> Toque no seu nome na parte superior> Role para baixo até Sair. Siga as instruções no iPhone até excluir sua conta. Novamente, você precisará do seu ID Apple.

O próximo passo é apagar o dispositivo. Para fazer isso, volte para Configurações> Geral> Redefinir> Apagar todo o conteúdo e configurações. Você será solicitado a fornecer sua senha, insira-a e toque em Apagar iPhone.

O logotipo da Apple aparecerá e, eventualmente, seu dispositivo retornará à tela de inicialização "Olá" que você viu no seu novo iPhone. Isso pode levar alguns minutos novamente, então seja paciente, mas, depois que você o vir, estará pronto.