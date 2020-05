Apple WWDC 2020: como assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A conferência WWDC 2020 da Apple, também conhecida como Worldwide Developers Conference, será um evento somente online pela primeira vez este ano, sem nenhum componente presencial planejado devido à disseminação da destruição pandêmica de COVID-19 em todo o mundo.

O evento está agora em seu 31º ano e ocorrerá um pouco mais tarde em junho do que o habitual - a partir de 22 de junho.

Este evento ainda permitirá que os desenvolvedores obtenham acesso às próximas versões do iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, além de poderem interagir com os engenheiros da Apple. A Apple normalmente realiza sua conferência anual de desenvolvedores para mostrar novas atualizações de software e tecnologias que os desenvolvedores podem aproveitar para tornar seus aplicativos mais inovadores e atualizados.

A conferência, que normalmente acontece no McEnery Convention Center em San Jose, normalmente custa US $ 1.599 por ingresso para participar pessoalmente, mas desta vez será gratuito para desenvolvedores inscritos no Programa de Desenvolvedor da Apple. A Apple disse que planeja transmitir toda a experiência da WWDC, completa com sessões de desenvolvedor. Ele anunciará mais informações da sessão no site da Apple Developer nas próximas semanas.

Embora o evento seja para desenvolvedores, a Apple está conversando bastante com os consumidores ao mesmo tempo, permitindo que eles vislumbrem o que seu telefone, tablet, relógio, TV ou laptop poderá fazer nos próximos meses. Aqui está o que você pode esperar da WWDC 2020.

Como tal, parece que a palestra principal estará disponível para qualquer um transmitir on-line gratuitamente.

WWDC20 começa em 22 de junho, então espere a palestra principal naquele dia. Ele estará disponível para exibição on-line no site dedicado da Apple ou no aplicativo WWDC no iPhone, iPad e Apple TV.

Você também poderá assistir à transmissão ao vivo da palestra on-line nos navegadores de desktop Safari, Chrome e Firefox.

Provavelmente será um discurso de duas horas. O restante da conferência será restrito aos inscritos no Programa para Desenvolvedores da Apple.

Muita coisa acontece na WWDC, mas estamos nos concentrando nos anúncios importantes para clientes e usuários da Apple. Embora tenhamos certeza de que você deseja ouvir sobre novas APIs e tecnologias ocultas, na verdade, estamos focando apenas os produtos e serviços para os consumidores.

Todos os anos, a Apple apresenta uma grande nova atualização de software para o iPhone.

Este ano, acredita-se que essa atualização seja chamada iOS 14, como segue o iOS 13 do ano anterior e iOS 12 no ano anterior, e assim por diante. Como as iterações anteriores, uma versão de teste inicial do software vazou, revelando os principais recursos que podemos esperar na versão final, provavelmente atingindo os iPhones neste outono. Estamos detalhando tudo o que sabemos sobre o iOS 14 aqui e planejamos atualizar regularmente esse guia com as mais recentes.

Alguns recursos esperados incluem um novo aplicativo de condicionamento físico, um sistema de menção semelhante ao Slack para o iMessages e a capacidade de definir aplicativos de terceiros como padrão.

No ano passado, a Apple dividiu o iOS no iPadOS. Enquanto o iOS é para iPhone, o iPadOS é para iPad. Ambos estão tão alinhados que seguem o mesmo caminho de atualização. Portanto, o próximo grande iPadOS será o iPadOS 14. Ele provavelmente será lançado ao lado do iOS 14, mas terá recursos exclusivos para os usuários do iPad.

O código inicial descoberto no iOS 14 sugere que a Apple está trabalhando em um suporte de cursor mais avançado para iPads, deixando as linhas ainda mais distantes entre iOS, iPadOS e MacOS. Está implementando uma natureza de desaparecimento automático para o cursor. A teoria é que, uma vez que o mouse conectado fique imóvel / intocado, o cursor na tela desaparecerá. Depois que o mouse é movido, o cursor reaparece na tela.

A Apple está desenvolvendo a próxima versão do sistema operacional Apple Watch, chamada de watchOS 7 , e parece estar carregando o software com grandes mudanças e recursos, incluindo rastreamento de sono, novos infograph pro e watchfaces internacionais, a capacidade de compartilhar watchfaces e defina fotos como seu watchface, e até mesmo controles dos pais. A detecção de oxigênio no sangue também tem sido especulada. Confira nosso resumo de boatos para mais.

No ano passado, a Apple lançou o macOS Catalina , que na época era a próxima grande atualização de software para Macs. O MacOS Catalina está aqui agora e, para 2020, podemos esperar uma nova atualização do macOS. Esse será o macOS 10.16. No entanto, a Apple normalmente dá ao sistema operacional Mac um nome para um marco californiano. Ainda não sabemos qual o nome que a Apple escolherá.

Não. Suspeitamos que a Apple possa anunciar um novo decodificador da Apple TV e uma atualização para o tvOS . Provavelmente também ouviremos sobre atualizações do ARKit e Siri. Também achamos que será o momento em que a Apple anunciará o Apple Tag, seu rival no rastreador de azulejos.