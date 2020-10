História do iPhone da Apple: veja o quanto o iPhone mudou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já se passou mais de uma década desde o primeiro iPhone da Apple . Sim, realmente.

O iPhone da Apple foi colocado à venda em 29 de junho de 2007, cerca de cinco meses depois de ter sido originalmente anunciado em 9 de janeiro de 2007. O então CEO da empresa, Steve Jobs, apresentou o novo smartphone a um público lotado, incluindo Pocket-lint: "Este é o dia que estou esperando há dois anos ", disse ele durante o discurso de abertura da MacWorld 2007, antes de fazer a primeira ligação por telefone para Jony Ive .

Difícil de imaginar agora, mas a primeira iteração do iPhone não tinha uma série de recursos que consideramos normais hoje, como copiar e colar, 3G e definitivamente não 5G , ou mesmo aplicativos. Heck, você também só pode sincronizá-lo via iTunes no desktop.

Desde 2007, a Apple adaptou e mudou o design do iPhone várias vezes, trocando o design de metal por um de plástico com o iPhone 3G e 3GS , antes de passar para o vidro no iPhone 4 . Ele estava de volta ao metal com o iPhone 5 , antes que o vidro fizesse seu retorno para os modelos do iPhone 8 , iPhone X e iPhone XS . Em 2020, agora temos iPhones com 5G, câmeras atualizadas e muito mais.

O iPhone não escapou das críticas ao longo dos anos - houve "bendgate", "antennagate" e até mesmo uma afirmação de que sua barba ficou presa na caixa, mas ainda é uma grande história de sucesso. Veja como o iPhone evoluiu ao longo de sua vida.

Uma tela de 3,5 polegadas com resolução de 480 × 320 para 163ppi e um processador ARM de 412MHz. Foi aqui que tudo começou para o iPhone. Em muitos aspectos, não foi o primeiro, mas foi certamente o lançamento de smartphone mais importante.

Então, poderíamos nos inscrever para um contato de 2 anos? É difícil.

O iPhone é um ótimo aparelho, mas também é um aparelho que vem com várias desvantagens. Vamos dar-lhe as melhores notas, mas antes de se inscrever, deve certificar-se de que está ciente das suas muitas limitações.

Em grande parte idêntico ao iPhone original, mas com borda externa metálica mais fina e a adição de conectividade 3G. Observe também a aparência do ícone da App Store. A mudança para lojas de aplicativos centralizadas mudou a maneira como usamos nossos telefones.

Ame ou odeie, não há como negar que a Apple elevou a barra na frente da interface. Pode não ser a especificação de tecnologia em comparação com modelos como o HTC Diamond , mas do ponto de vista da usabilidade para o consumidor, é difícil de bater. Quanto ao usuário do BlackBerry que deseja transferir, você perderá a pesquisa, perderá o "ler tudo" e o recortar e colar.

Apesar da melodia pessimista, é um sinal de positivo da nossa parte, mas se você tem um iPhone antigo e não se preocupa com 3G ou GPS, a atualização do software do iPhone 2.0 significará que o telefone "zumbido" do momento é quase virtualmente em seu bolso já.

Semelhante ao 3G em design, mas com uma CPU ARM A8 de 600 MHz mais rápida, o dobro da RAM em 256 GB e revestimento de tela resistente a impressões digitais. Tratava-se de refinar a experiência para trazer velocidade, com a adição de coisas como uma bússola digital e captura de vídeo.

Há tantas coisas que funcionam bem aqui, tornando o iPhone 3GS um prazer de usar: a entrada de texto é rápida e responsiva; os novos recursos MMS trazem-no atualizado; e-mail, calendários e contatos são todos bem tratados; navegar é bom e rápido; e a tela é nítida e brilhante (mas não é a melhor). Os novos recursos, como bússola e controle de voz, tornam-no um pouco mais fácil de usar.

Pode oferecer uma das melhores experiências que a telefonia móvel tem a oferecer, mas ainda há espaço para melhorias, o que significa que todos podemos esperar atualizações futuras com a mesma sensação palpável de entusiasmo.

É aqui que o design e a potência realmente aumentaram, com uma tela de 3,5 polegadas com resolução de 960 x 480 e a introdução da tela Retina. O design de vidro achatado agora é bastante icônico e introduziu uma câmera frontal com FaceTime.

O iPhone 4 não é apenas um novo hardware. É o próximo veículo para o mundo do iOS 4 e da App Store. Mas essas mudanças de hardware são bem-vindas. A inclusão de uma tela de especificações mais altas é a etapa mais significativa, combinada com um processador mais rápido, o que significa que pode capturar e reproduzir conteúdo HD da nova câmera de 5 megapixels.

O iPhone é perfeito? Claro que não. A experiência é muito bem gerida pela Apple e muitos adoram essa intuitividade. No entanto, muitos vão odiar as restrições que você encontrar no lugar. O design, embora tenha uma boa aparência, não é o telefone mais confortável de segurar ou usar, e os problemas de recepção apenas agravam uma longa história de desconforto em torno de realmente fazer uma chamada.

A Apple fez sua jogada com o iPhone 4, que esperamos que seja seu aparelho nos próximos anos. Outros fabricantes responderão na mesma moeda, mas ganhar a força do ecossistema da Apple não é tarefa fácil. Embora haja espaço para melhorar o iPhone, você não necessariamente sente que está perdendo. O que você tem é um dispositivo que é uma excelente plataforma multimídia e aberta a uma nova geração de possibilidades de desdobramento.

Bem parecido com o iPhone 4, mas com a adição de mais velocidade e a introdução do Siri como assistente pessoal . O iPhone 4S anunciado pelo CEO Tim Cook em 4 de outubro de 2011; Steve Jobs faleceu no dia seguinte, em 5 de outubro.

O iPhone 4S é totalmente um smartphone, e um excelente nisso. A gama de funcionalidades que oferece, juntamente com todo o ecossistema que habita, ainda o tornam um dos melhores telefones do mercado. A Apple fez um excelente trabalho promovendo coisas como a App Store e incorporando recursos que têm uma adoção mais ampla, como o AirPlay , seu sistema de streaming sem fio, por exemplo.

A tela pode ser maior; a vida da bateria deve ser mais longa; iOS ainda pode ser melhorado; não há NFC; e suporte para Flash ou opções para expansão de memória. Mas você precisa decidir se essas coisas são importantes para você. Se forem, agora você tem muitas opções em outro lugar. Para nós, o iPhone 4S parece ter respondido à competição.

Ele adaptou um sistema de notificações melhor e novos recursos, mas de muitas maneiras, não podemos deixar de sentir que ele adotou algumas das coisas boas do Android. Para alguns, a preocupação pode ser que ele também tenha adaptado o problema de gerenciamento de bateria do Android. É provável que o iPhone 4S seja exatamente o que algumas pessoas procuram. Para outros, a empolgação em outros setores de smartphones pode muito bem chamar sua atenção.

Outro salto para a Apple, com uma tela maior de 4 polegadas rodando em resolução 1136 x 640, trazendo consigo uma mudança no aspecto do iPhone. Ele também introduziu um novo conector, Lightning.

O que a Apple criou com o iPhone 5 é um smartphone extremamente polido que exala apelo. É incrivelmente bem construído, fácil de usar, possui uma bela tela e vem com velocidade e potência suficientes para atender a todos os seus requisitos. O hardware é simplesmente impressionante. É realmente impressionante o quanto está amontoado em uma caixa tão pequena. No front do software, a história não é tão simples.

Embora o hardware e o design sejam de última geração, o software funciona com mais segurança do que gostaríamos. Para aqueles de vocês que já trocaram o ecossistema da Apple pela Samsung ou HTC, por exemplo, o iPhone 5 provavelmente não o atrairá de volta. Você pode se maravilhar com a construção e o design, mas a Apple com o iPhone 5 criou um smartphone que é muito seguro para você: você se sentirá muito mal-humorado.

Em vez disso, a Apple criou um telefone para o qual os milhões de usuários atuais do iPhone desejarão atualizar. Os proprietários de iPhone vão adorar, desfrutar de todos os novos recursos e apreciar todo o trabalho árduo, design e engenharia que foram necessários para ele. O iPhone 5 é um telefone que faz você se sentir seguro. Um telefone que você sabe exatamente como usar assim que o tira da caixa e que é perfeito para muitos. É um telefone que, até você começar a desejar o iPhone 6, irá atendê-lo muito bem.

Basicamente igual ao iPhone 5, mas com corpo de plástico. O iPhone 5C tinha tudo a ver com cor e diversão, com uma variedade de caixas para fazer designs contrastantes.

O iPhone 5C é um telefone adorável que é sólido em seu desempenho e divertido em sua abordagem. A combinação do exterior colorido combina perfeitamente com o mais recente sistema operacional iOS 7 e como uma atualização para o iPhone 4S, o 5C é uma opção perfeita e atualiza o iPhone 5 de uma forma que o torna muito mais divertido do que o iPhone 5 sempre foi.

Mas não há como negar que o 5C é apenas uma pitada de tinta em um dispositivo com um ano de idade, um não upgrade para o iPhone 5. Alguns verão isso como regressivo, água corrente. No entanto, de alguma forma, isso ainda funciona no mundo de hoje. A seleção de aplicativos do telefone, capacidades de câmera e abordagem sem complicações ainda significa que ele se mantém contra os dispositivos HTC One Mini deste mundo, para os usuários certos.

Este é um telefone projetado para atrair o público do iPhone 4S, que não pode comprar um iPhone 5S e não quer comprar uma marca diferente. O iPhone 5C não é um produto carro-chefe - o iPhone 5S da Apple é para isso - nem corrige nenhum dos problemas irritantes que você talvez tenha começado a sentir com o seu iPhone atual, mas se deseja ficar com a Apple, mas não consegue justificar o 5S e seu preço, então esta opção colorida é para você. Apesar das reservas iniciais, amamos o iPhone 5C - é colorido, alegre, capaz e simplesmente funciona.

Seguindo o design do iPhone 5, o iPhone 5S largou o botão home e introduziu o Touch ID, fornecendo uma maneira de desbloquear o telefone e autenticar compras na App Store.

O iPhone 5S cumpre o destino pré-determinado de todos os dispositivos Apple "S" - é aquele que normalmente é conhecido pela multidão como "meh". Porém, quanto mais brincamos com ele, mais o usamos e mais fica claro que a Apple fez grandes melhorias aqui. De muitas maneiras, a Apple lançou um telefone para o amanhã. É difícil de vender, mas também é a parte empolgante.

O scanner Touch ID ainda não foi totalmente realizado, assim como os processadores A7 e M7 e o suporte de 64 bits. Mas o potencial para esse poder é enorme - ele tem mais força do que seus concorrentes próximos e isso o torna ainda mais emocionante. Ainda temos uma lista de compras de desejos. Por um lado, gostaríamos de uma tela maior e de resolução mais alta. Ainda não há NFC e o software, apesar de parecer mais limpo, não move o 5S muito longe de onde o iPhone 5 estava.

Se você quer um telefone que simplesmente funcione, o iPhone 5S é um bom lugar para começar. A Apple fez com que parecesse fácil, o que não é uma tarefa simples, e ao fazer isso - fazendo com que pareça quase fácil demais - você às vezes pode perder a beleza e o poder em sua mão. É impressionante de usar, tem muito poder, não tem truques nem um aceno para o futuro. São esses elementos simples que tornam o iPhone 5S, para nós, um dos melhores telefones do mercado. Há muito o que admirar nisso.

Este modelo teve um salto de tamanho para uma tela de 1334 x 640 de 4,7 polegadas com 326 ppi, com uma mudança para um corpo de metal. Ele também introduziu o Apple Pay , mas foi prejudicado pelo "bendgate".

Com o iOS 8 e o novo tamanho de tela do iPhone 6, a Apple praticamente removeu todas as desculpas para não atualizar os aparelhos mais antigos, além de tornar o iPhone 6 um telefone difícil de ignorar para quem está em outras plataformas. Claro que ainda há muito faltando: você não obtém a tela de maior resolução disponível, não há carregamento sem fio, bateria substituível, sem impermeabilização e sem cartão microSD.

Também não há NFC real além do Apple Pay e nenhum sistema operacional totalmente aberto para todos usarem de qualquer maneira. Mas muitos não se importarão. A escolha do aplicativo da Apple é excelente, a cota de armazenamento de 128 GB é suficiente (contanto que você possa pagar), e realmente precisamos do emparelhamento NFC? Adicione isso a um sistema operacional incrivelmente polido no iOS 8 e você terá um telefone que venderá cargas de caminhão.

Para usuários do iPhone 5 ou 5S que desejam atualizar, a decisão é óbvia: o iPhone 6 é superior em todos os aspectos aos dispositivos anteriores, apresentando um design melhor, uma tela melhor, uma experiência melhor em todos os aspectos. A qualidade de construção do iPhone 6 é excelente, deixando você com uma decisão realmente difícil: escolher o iPhone 6 ou o muito maior iPhone 6 Plus . Independentemente de qual você escolher, este é o melhor iPhone de todos os tempos.

O mesmo que o iPhone 6 em grande parte exceto por uma tela maior de 5,5 polegadas com resolução de 1920 x 1080 para 401ppi, além de uma bateria maior de 2915mAh para mantê-lo funcionando. Era a Apple reconhecendo a tendência crescente dos grandes telefones.

O iPhone 6 Plus é certamente aquele para os usuários avançados e certamente para aqueles que procuram uma experiência de tela grande. Mas com uma bateria maior e uma tela maior vem um dispositivo que para muitos será muito grande no geral. Tendo o benefício de usar o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus na semana passada, continuamos voltando ao iPhone 6 Plus, apenas para voltar ao iPhone 6 todas as vezes.

Tudo se resume a como você deseja usar seu telefone. Se você normalmente está sentado ou tendo um momento mais ponderado para verificar algo, o 6 Plus é perfeito. Se você é o tipo de pessoa que anda sempre em movimento, checando e-mails enquanto luta com um guarda-chuva, suspeitamos que você se sairá melhor com o iPhone 6 normal.

Quanto à comparação com a concorrência, os gostos da gama Samsung Galaxy Note são uma proposta muito diferente. O Note com sua caneta S Pen é muito bom no que faz e a Apple não está tentando lidar com essa abordagem, mesmo que, de alguma forma, devesse ser. O iPhone 6 Plus é algo diferente que alguns dirão que é confuso e outros não entenderão. Mas para aquele nicho que quer ter tudo da Apple e tudo na tela grande, o iPhone 6 Plus está lá para eles.

Nenhuma mudança de design visual do iPhone 6, mas uma atualização para o alumínio usado para torná-lo mais forte, junto com mudanças no desempenho e duração da bateria e recursos avançados como 3D Touch e captura de vídeo 4K. Ele se prendeu à resolução de 1334 x 750 pixels de 4,7 polegadas e incluiu o chip A9 da Apple.

Um ano de atualização do iPhone S geralmente significa alguns novos recursos que a maioria das pessoas pode pegar ou largar, mas o iPhone 6S é o modelo S mais interessante por muito tempo. Ele vai contra a tendência usual, oferecendo um telefone que oferecerá muito para usuários do iPhone, novos e antigos. Na prática, o elemento Touch 3D provou ser um artifício sem o qual poderíamos facilmente viver.

Maior vida útil da bateria, câmeras aprimoradas, operabilidade eficiente do iOS 10, tudo isso torna o iPhone 6S excelente para usar, mesmo se a resolução da tela ainda estiver atrás da curva principal atual. A adição de Live Photos, vídeo 4K e Hey Siri integrado pode ser menos essencial para todos, mas eles são o tipo de recursos divertidos que as pessoas desejam e que a Apple oferece bem.

Para os leitores do iPhone 5S que buscam uma atualização, você vai avançar muito além do que espera do seu telefone, enquanto até mesmo os usuários mais interessados do iPhone 6 também verão os benefícios. O iPhone 6S não decepciona.

A versão maior do 6S, também ofereceu um corpo mais forte para evitar bendgate, enquanto a tela ficou em 5,5 polegadas com resolução de 1920 x 1080 pixels, alimentado pelo chip A9.

Assim como o original, o Apple iPhone 6S Plus é o telefone da Apple em grande escala para o tipo de usuário que usa duas mãos e não se preocupa com o peso ou espaço necessário para colocar uma no bolso. Embora a maioria das atualizações do S traga pequenos ajustes, o iPhone 6S Plus vê vantagens notáveis no 3D Touch. Seja para escrever na tela grande ou pressionando fortemente para interagir com o iOS 9 de uma forma mais rápida e elegante do que antes, é o modelo S para contrariar a tendência anual.

Há uma recompensa ainda maior em outras áreas para ir mais longe: você obterá uma tela grande e adorável, quase como a de um tablet (embora ainda não seja a resolução Quad HD principal); uma câmera fantástica com estabilização ótica de imagem (que falta no 6S padrão); e uma bateria que vai durar muito mais do que um dia. Para alguns, porém, esses mesmos fatores serão anulados pela escala do dispositivo. O 6S Plus é um smartphone adorável, mas também grande e pesado.

O iPhone SE fez uma mudança incomum voltando ao design antigo dos modelos do iPhone 5. Fez isso para oferecer uma opção menor e mais barata, mas manteve as entranhas poderosas do 6S, ou seja, o chip A9 e a câmera mais recente, mas com uma tela de 4 polegadas com 1136 x 640 pixels.

O iPhone SE é um ótimo smartphone que traz muita potência em um pacote pequeno. Ele foi projetado para atrair aqueles que não se incomodam com os telefones principais de hoje, tipicamente grandes. Se você estiver atualizando do iPhone 5S ou iPhone 5 e não quiser um telefone maior, o SE é um acéfalo. É mais rápido em todos os aspectos e oferece um telefone que parecerá familiar, mas fornecerá produtos no nível atual de especificações superiores.

Embora os usuários do iPhone 6S provavelmente torçam o nariz para o SE, durante nosso tempo de análise nós realmente gostamos do jeito libertador do SE, especialmente quando está correndo. Talvez seja uma ideia radical, mas podemos ver facilmente alguns usuários mais ricos do iPhone 6S e Plus achando atraente no iPhone SE ser um fim de semana ou um telefone funcionando.

No que diz respeito às deficiências, o SE carece de alguns dos melhores recursos de som do 6S, como o 3D Touch, enquanto a câmera frontal não é particularmente boa. Além disso, quase nem é preciso dizer, essa tela de 4 polegadas não vai agradar a todos. Normalmente, maior é sempre melhor, mas às vezes grandes coisas vêm em embalagens pequenas também.

A Apple não fez um grande redesenho para o iPhone 7, embora a introdução do Jet Black tenha causado agitação, assim como a evolução do (Produto) Red. O iPhone 7 é alimentado pelo chip A10 e adiciona impermeabilização, enquanto o tamanho da tela e a resolução permanecem como antes.

O iPhone 7 não é a reforma que a Apple costuma nos apresentar a cada dois anos, mas há o suficiente aqui para manter felizes aqueles que estão atualizando o iPhone 6. À primeira vista, no entanto, talvez não seja o telefone para atrair fãs do iPhone 6S, que podem ficar chateados porque seu telefone agora é antigo e precisa ser substituído - pois o iPhone 7 quase poderia ser visto como uma versão "S" do iPhone 6S.

A remoção do fone de ouvido de 3,5 mm pode permanecer brevemente controversa, enquanto os AirPods de aparência estranha (£ 159) também levantaram algumas sobrancelhas. Mas esse maior ponto de mudança não afetará a maioria dos usuários tanto quanto pode parecer. Em última análise, são as outras alterações mais sutis do iPhone 7 - o novo botão Home e acabamentos em preto brilhante / fosco com antenas ocultas melhores - que aumentam o refinamento, sem rasgar o livro de regras e começar de novo. São também essas tecnologias que continuam a garantir que o iPhone 7 seja um smartphone de última geração.

Então, Tim Cook está certo: o iPhone 7 é o melhor iPhone da empresa até o momento. Acontece que o melhor é apenas um pouco melhor do que o que já tivemos no ano passado.

Esta versão maior do telefone marcou sua chegada fazendo algo que a Apple não tinha feito antes: apresentou uma grande diferença no conjunto de recursos com a introdução da câmera dupla na parte traseira. Enquanto o resto do telefone passa gradualmente do 6S Plus, em parceria com o novo iPhone 7, a câmera dupla é totalmente nova, oferecendo bokeh retrato e zoom ótico 2x para close-ups de qualidade.

O Plus certamente obtém os recursos mais novos - tornando-o uma atualização mais valiosa do iPhone 6 Plus ou do iPhone 6S Plus. O design principal do iPhone 7 Plus não é uma revisão, porém, é sobre refinamento, com mudanças sutis. O novo botão Home e acabamento em preto brilhante / fosco com antenas ocultas melhores - elevando o design sem rasgar o livro de regras e começando de novo.

A falta de um fone de ouvido irá enfurecê-lo ou passar despercebido. A maior mudança é com as câmeras. Claro, o efeito de profundidade é um trabalho em andamento, mas não precisa ser usado e não prejudica a excelência geral das câmeras. Em última análise, são as imagens resultantes que são excelentes e o zoom ótico 2x é bem-vindo.

No entanto, como sempre dissemos da gama Plus, é um aparelho grande e pesado que vai dividir opiniões pelo seu corpo largo. Da mesma forma, é um dispositivo incrivelmente bem construído que não decepcionará - especialmente nas frentes de energia e vida útil da bateria - porque você terá dificuldade em encontrar um smartphone tão capaz e completo em outro lugar.

O tamanho e a resolução da tela podem ser iguais aos do iPhone 7 no iPhone 8, mas a Apple adicionou a tecnologia True Tone , fez voltar ao vidro sobre o metal e dobrou as capacidades de armazenamento disponíveis. Ele também adicionou recursos de carregamento sem fio e atualizou o processador para o chip A11.

Comparado com o iPhone 7, o iPhone 8 traz atualizações mínimas. Mas, em comparação com o iPhone 6 / 6S, uau, você ficará muito satisfeito com o avanço - principalmente se estiver procurando um telefone familiar e compacto. A Apple não está balançando o barco no iPhone 8, mas seus aprimoramentos de recursos trazem melhorias notáveis em todos os lugares certos. A parte traseira de vidro significa que o carregamento sem fio é possível, enquanto o aumento de potência é perfeito para aplicativos de RA e operação suave do iOS 11.

No entanto, o iPhone X que foi lançado junto com ele é difícil de ignorar. Ele pode compartilhar o mesmo processador do iPhone 8, mas é aí que as semelhanças terminam. Então, se você não for atraído por seu ID facial de reconhecimento facial , seu painel OLED de super alta resolução com design quase sem moldura, ou as câmeras duplas, o iPhone 8 menor vai economizar dinheiro e mantê-lo contente com seu mais forma familiar.

No geral, o iPhone 8 é pequeno, compacto, poderoso e proporcionará a experiência de telefone ideal para muitos - especialmente para aqueles que não se preocupam com os melhores e mais recentes recursos e os custos associados a eles. Só porque tem atualizações mínimas, não significa que não ofereça satisfação máxima.

Como o modelo menor, o iPhone 8 Plus oferece tecnologia True Tone, carregamento sem fio, um novo processador em relação ao seu antecessor e o dobro de armazenamento. Ele, e o menor iPhone 8, foram o último modelo a oferecer Touch ID como uma opção biométrica com o iPhone X definindo o padrão para os futuros iPhones com Face ID.

Como sucessor do iPhone 7 Plus, o iPhone 8 Plus é um avanço lógico que oferece uma experiência mais rápida em um shell novo e um pouco melhorado. Carregamento sem fio, câmeras aprimoradas e a tela True Tone para conteúdo HDR Netflix são todos novos recursos positivos. Nenhum dos quais, entretanto, são necessariamente recursos de descarte e atualização.

Apesar de seu nome 8 Plus, em última análise, este iPhone poderia ser visto como um "7S Plus". E com o iPhone X lançado, estamos meio surpresos que não foi a convenção de nomenclatura aplicada. E esse é o problema: não podemos mencionar o 8 Plus sem mencionar a atração do iPhone X. Muitas pessoas parecem não saber que o 8 Plus existe, frequentemente se referindo ao "novo iPhone" no discurso da Apple. Esse é o verdadeiro dispositivo de próximo nível, que muda a proposta do iPhone deste ano.

No geral, o iPhone 8 Plus é o telefone comum da Apple. É o grande telefone perfeito para as massas; para as pessoas que não precisam de um smartphone com leitura facial voltado para o futuro; para aqueles que desejam familiaridade em larga escala e pontos fortes conhecidos que farão o trabalho. Para essas pessoas, o iPhone 8 Plus atende em massa.

O iPhone X foi o aniversário de 10 anos do iPhone, marcando a maior mudança no design desde o dispositivo original de 2007. Ele foi lançado com uma tela OLED, engastes mínimos e reconhecimento facial com ID facial, eliminando uma das interações mais icônicas do iPhone: a casa botão.

A Apple disse que este telefone daria início à próxima década do iPhone e não estava errado. Todos os três novos iPhones roubam o design do iPhone X. A tela é impressionante, o dispositivo é menor para essa abordagem de ponta a ponta e a tecnologia subjacente é mais do que capaz de fazê-lo brilhar.

O aço inoxidável polido, a tela OLED e a aparência geral do pacote exalam qualidade e estética premium. Isso não mudou em um ano também. As ramificações do que o iPhone X se propôs a fazer são amplas: o iPhone 8 torna-se insípido em termos de design, mesmo que ainda seja um telefone muito capaz.

A única reclamação é o custo do prêmio. Quando foi lançado, o iPhone X começou em £ 999, que é o mesmo que o iPhone XS agora. Você pode conseguir encontrar o X a um bom preço após o lançamento do XS, mas você tem o iPhone XR de £ 750 para considerar, que oferece o mesmo poder de processamento que o XS e XS Max, tornando-o mais rápido e capaz do que o iPhone X, mesmo que não seja de construção premium.

O iPhone XR está na parte inferior da linha 2018 do iPhone X, oferecendo uma estrutura de alumínio sobre aço inoxidável, uma única câmera sobre dupla e um display LCD sobre OLED. Ele trouxe bastante potência, uma grande tela, ótima câmera e cores, tornando-o uma ótima compra para a maioria.

Claro, o iPhone XR não oferece uma configuração de tela ou câmera tão boa quanto a de última geração, mas essa é a vantagem de ter um aparelho mais acessível. Além disso, muitos ficarão perfeitamente satisfeitos com o que é oferecido, especialmente porque não há compromisso no poder.

Como uma opção de atualização sobre, digamos, o iPhone 7, a tela maior do XR, acabamentos de cores brilhantes e potência considerável serão apelativos. Sim, sentimos falta de não poder tirar uma foto de nosso cachorro no modo retrato, mas achamos que podemos viver sem esse recurso na maior parte.

Para quem quer o design mais recente da Apple sem gastar uma fortuna, este é o iPhone para você.

O iPhone XS oferece uma câmera aprimorada em relação ao iPhone X, suporte dual-SIM, chip A12 Bionic e uma opção de armazenamento de 512 GB, bem como uma bateria de longa duração e um novo acabamento Gold. O design permanece o mesmo do modelo de aniversário de 10 anos.

Tal como acontece com todas as atualizações do modelo "S" do iPhone, o iPhone XS traz um novo poder de processamento para um telefone que já parece muito bom. O Apple iPhone XS oferece uma experiência mais rápida, um revestimento mais resistente e uma câmera muito melhor aprimorada que realmente impressiona. Ele move o iPhone para ser um dispositivo melhor, para continuar a conter a competição.

O iPhone X foi um dispositivo inovador em muitos aspectos. Ele introduziu o aço inoxidável como um material de corpo premium e mudou para uma tela que dominava o design frontal, afastando o botão home e trazendo com ele o ID Facial. Foi uma celebração dos 10 anos do iPhone e, de certa forma, em comparação com o iPhone 8, foi ousado.

O iPhone XS oferece um telefone tecnicamente melhor, mas não é a grande mudança que tivemos em 2017. O XS Max agora é a opção arriscada, a resposta à questão do tamanho da Apple, deixando você decidir se o XS é suficiente para iPhone para voce. Para muitos, suspeitamos que será: embora os proprietários do X provavelmente tenham dificuldade em justificar a atualização, ela exala apelo para aqueles que usam dispositivos mais antigos.

O iPhone XS Max introduziu a opção de um modelo maior do iPhone X um ano após o modelo de aniversário de 10 anos, com todas as mesmas melhorias do iPhone XS, mas em um pacote maior, caro e fabuloso.

Mesmo depois de mais de um ano de uso, o iPhone XS Max é difícil de culpar. É fluido, rápido e sem esforço, e é um pacote premium que parece e se sente bem na mão.

Claro, você pode olhar a lista de especificações e dizer "OnePlus 7 Pro tem uma tela muito melhor" ou "o Pixel 3 tira fotos melhores", mas nenhum desses elementos são tão notavelmente diferentes que você sente que perderia. Além do mais, o iPhone ainda oferece uma experiência completa e fantástica graças ao design de qualidade, tela, câmera, duração da bateria e - não vamos esquecer - é um ecossistema muito forte.

Pode ser muito grande para alguns ou muito caro para outros, mas sempre há o iPhone XS para quem pensa o primeiro, e o iPhone XR para quem pensa o segundo. Se você quer o maior e pior iPhone da cidade, o XS Max é o ideal para você. É glorioso.

O iPhone 11 sucede ao iPhone XR e, embora seja idêntico em tamanho, adiciona uma câmera secundária na parte traseira, junto com uma nova caixa de câmera com acabamento fosco. Existem também algumas novas cores excelentes. O iPhone 11 tem novo hardware em relação ao XR e alguns ótimos recursos de câmera graças à câmera grande angular.

Adoramos o Apple iPhone XR quando foi lançado em 2018. Era, e ainda é, um excelente dispositivo. O iPhone 11 se baseia nessa excelência.

Ele ainda faz alguns compromissos em comparação com os modelos do iPhone 11 Pro - o acabamento não é tão premium, a tela não é tão impressionante e a câmera carece de alguns recursos - mas no geral, o iPhone 11 é um dispositivo excelente que oferece o maior apelo em termos de tecnologia e preço dos iPhones de 2019.

O iPhone 11 Pro sucede ao iPhone XS com uma caixa de câmera totalmente nova e um tanto polarizada, um adorável acabamento de vidro fosco fosco e muitas atualizações de hardware - especialmente no departamento de câmeras.

Se você gosta do iPhone e do melhor da Apple, o iPhone 11 Pro é para você. É elegante, cheio de recursos e irá impressioná-lo facilmente com todos os recursos que oferece.

Isso é para aqueles que não querem apenas o iPhone "padrão", mas querem se sentir um pouco especiais, sentir que chegaram a um ponto em suas vidas onde podem justificar a tecnologia extra (e etiqueta de preço), apenas para que eles possam dizer que são "profissionais". Se for você, então este é o iPhone 2019 que você precisa.

O iPhone 11 Pro oferece um design idêntico ao iPhone 11 Pro, mas em uma escala maior, sucedendo o iPhone XS Max. É uma beleza de 6,5 polegadas - especialmente na cor verde meia-noite - e suas capacidades de câmera são excelentes, com o Modo Noturno tornando as fotos em pouca luz muito melhores.

O iPhone 11 Pro Max é o líder, o big daddy, o profissional dos profissionais quando se trata da linha do iPhone. Quando comparado com o iPhone 8 de 2018 ou o iPhone XS, as especificações deste dispositivo são monstruosas e está claro que a Apple está se esforçando para manter o domínio no espaço principal.

Mas a câmera é o novo recurso marcante aqui. A nova configuração de três câmeras é muito impressionante e, embora recursos como o modo retrato ainda não sejam perfeitos, é uma melhoria drástica em relação ao que estava disponível antes. Isso também apresenta um problema: o iPhone 11 carrega a câmera ultra-ampla, também tem o ótimo modo noturno e é quase tão poderoso - mas é muito menos dinheiro, o que o torna uma alternativa mais barata.

O Apple iPhone 12 foi revelado em setembro de 2020. Um smartphone que ostenta uma tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, uma moldura de material de cerâmica, um novo chip A14 Bionic, bem como câmeras atualizadas.

O foco do iPhone 12 está muito no 5G - com cada um dos modelos tendo recursos de 5G, mas apenas usando isso quando estiver disponível para economizar bateria.

Como o iPhone 11 anterior, o iPhone 12 oferece muitas das coisas importantes que você deseja do iPhone: uma câmera decente, 5G, ótima tela, processador rápido e deixa de fora muitos dos "bons para se ter" como gravação de vídeo a 60fps , uma lente telefoto ou o scanner LiDAR.

Observe com atenção e há diferenças, mas para aquele grupo de pessoas que querem um novo iPhone, mas simplesmente não podem justificar o preço da linha iPhone 12 Pro, esta é uma ótima escolha sem ter que sentir que está se contentando com o segundo melhor .

Os modelos premium da linha do iPhone 12 da Apple incluem o iPhone 12 Pro de 6,1 polegadas e o Pro Max de 6,7 polegadas. Cada um desses telefones possui um invólucro cirúrgico de aço inoxidável polido, classificação IP68 , uma tela Super Retina XDR e, é claro, recursos 5G.

O iPhone 12 Pro continuou a evoluir com novos recursos adicionados e novos aprimoramentos de software feitos. O modelo deste ano se duplica ainda mais na fotografia, trazendo a tecnologia que já usamos para todas as câmeras do iPhone 12 Pro ao invés de apenas algumas selecionadas.

O iPhone 12 Pro faz todo o possível para garantir esse rótulo Pro. A tela é deslumbrante, a capacidade da câmera é profissional e, quando você pode usá-la, as velocidades de download com 5G, rápido.

E isso significa que há muitos recursos aqui que a maioria dos usuários não usará ou precisará, mas tudo bem, isso não é para o modelo para eles, com o iPhone 12 oferecendo praticamente a mesma experiência em um pacote mais barato.

Para aqueles que se consideram um usuário "profissional", isso entrega, entrega mais do que o suficiente, o suficiente para significar que você realizará facilmente o trabalho que está fazendo.

Escrito por Stuart Miles e Britta O'Boyle. Edição por Adrian Willings.