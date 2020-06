O que é o Apple Pay, como funciona e como você o configura?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Apple Pay é uma tecnologia de pagamento sem contato para dispositivos Apple . Ele foi projetado para afastar os consumidores das carteiras físicas para um mundo em que seus cartões de débito e crédito estão no seu iPhone ou Apple Watch , permitindo que você pague usando seu dispositivo em vez de um cartão.

Esse recurso é tudo o que você precisa saber sobre o Apple Pay, incluindo como ele funciona, como configurá-lo, quais bancos o suportam e onde você pode usá-lo.

• Melhores ofertas para iPhone da Apple

O Apple Pay suporta a maioria dos principais fornecedores de cartões de crédito e débito, incluindo Visa, MasterCard e American Express. O Apple Card da Apple também é suportado, sem surpresa.

Você precisa usar um banco participante, mas a maioria dos grandes bancos agora oferece suporte ao Apple Pay. Você pode encontrar listas completas de todos os bancos suportados em cada país clicando nos links relevantes abaixo:

Sim. O sistema de pagamento móvel da Apple funciona com cartões de pagamento federais, incluindo o Seguro Social e benefícios de veteranos que são pagos através de cartões de débito.

Isso inclui a rede de pagamento Direct Express e cartões governamentais emitidos pelo GSA SmartPay. O Apple Pay também é suportado por transações com o governo federal, o que significa que você pode usar o Apple Pay para comprar ingressos e itens de loja de presentes em parques nacionais, etc.

O Apple Pay funciona em qualquer lugar que aceite pagamentos sem contato. Se você vir o símbolo de pagamentos sem contato ou o Apple Pay perto dos leitores no checkout, eles aceitarão o Apple Pay.

É suportado por centenas de milhares de lojas e restaurantes em todo o mundo. Mais de 75% das lojas e restaurantes nos EUA suportam o Apple Pay e mais de 85% no Reino Unido. A Austrália tem suporte em 99% de suas lojas e restaurantes.

Algumas das lojas e restaurantes dos EUA que aceitam o Apple Pay incluem: Bloomingdales, Disney, Duane Reade, Macys, McDonalds, Nike, Petco, Staples, Subway, Unleashed, Walgreens, Whole Foods, etc. Você pode ver uma lista completa de lojas aqui

O Reino Unido possui um sistema de pagamento sem contato estabelecido e você poderá usar o Apple pay em todas as lojas e restaurantes em que você já usa o contato.

Você também pode usar o Apple Pay em muitos aplicativos e no navegador Safari, bem como no transporte público.

Não. Ao contrário dos pagamentos com cartão sem contato que o limitam a um gasto de £ 45, não há limite para o Apple Pay.

Isso significa que você pode pagar por sua loja semanal ou abastecer seu carro com combustível, tudo com seu iPhone ou Apple Watch.

Vários aplicativos oferecem suporte ao Apple Pay, abrangendo aplicativos de viagem, aplicativos de compras, aplicativos de entretenimento e aplicativos de serviço.

Aqui estão apenas alguns dos aplicativos que suportam o Apple Pay: Starbucks, Deliveroo, Apple Store, Topshop, Zara, ASOS, Uber, British Airways, Booking.com, Emirates, StubHub, DesignMyNight, Made.com.

Você precisa usar o aplicativo Apple Wallet para configurar o Apple Pay no seu iPhone ou iPad. A Apple Wallet armazenará seus cartões de crédito e débito, puxando os dados quando você autentica o Apple Pay para pagar pelas mercadorias.

No seu iPhone, abra o Wallet. No seu iPad, vá para Configurações> Carteira e Apple Pay. Toque em Adicionar cartão de crédito ou débito. Você pode usar a câmera do seu dispositivo para capturar as informações no seu cartão de crédito, débito ou armazenamento. Em seguida, preencha todas as informações adicionais necessárias.

Seu banco verificará suas informações. Pode ser necessário fornecer uma verificação adicional, o que pode significar que você precisa telefonar para o seu banco ou receber uma mensagem de texto com um código exclusivo que precisará digitar. O processo muda dependendo do banco.

Após a verificação do seu cartão, toque em Avançar e comece a usar o Apple Pay.

Para configurar o Apple Pay no Apple Watch, primeiro você precisa abrir o aplicativo Watch no seu iPhone. Verifique se você está na guia Meu relógio (canto inferior esquerdo)> Role para baixo até Carteira e Apple Pay> toque em Adicionar cartão.

Como no iPhone, seu banco verificará suas informações. Pode ser necessário fornecer uma verificação adicional novamente. Você receberá uma notificação no Apple Watch de que seu cartão está pronto para o Apple Pay.

O Apple Pay requer a antena de comunicação de campo próximo (NFC) e Touch ID ou Face ID no iPhone 6 e posterior. Depende de qual iPhone você possui e como inicia o Apple Pay. Cada transação deve ser autorizada pelo Touch ID, Face ID ou seu código de acesso.

Para iPhones com Touch ID, toque duas vezes no botão inicial do Touch ID e mantenha-o pressionado até a tela exibir "Hold Near Reader". Se sua impressão digital não for reconhecida, você poderá escolher a opção "Pagar com senha".

Para iPhones com Face ID, pressione duas vezes o botão de suspensão / ativação no lado direito do seu iPhone para iniciar o Apple Pay. A autorização ocorrerá através do Face ID, ou você poderá escolher a opção "Pagar com código" se o seu rosto não for reconhecido. Uma vez autorizado, sua tela exibirá novamente "Hold Near Reader".

Quando o iPhone disser "mantenha o leitor próximo", você poderá colocá-lo perto de um terminal sem contato e de uma vibração sutil ou um ping se o telefone não estiver no modo silencioso, confirmar o pagamento. Um recibo é registrado no aplicativo Wallet para que você possa ver quais são suas transações mais recentes. Não é necessário abrir um aplicativo ou ativar a tela do iPhone para iniciar o Apple Pay, não importa qual modelo de iPhone você possui.

Para iniciar o Apple Pay no seu Apple Watch, clique duas vezes no botão ao lado da Coroa digital. Seu cartão de pagamento padrão será exibido na tela do Apple Watch com "Segure perto do leitor para pagar" abaixo. Depois disso, você poderá colocar o relógio no terminal de pagamento e um sinal sonoro confirmará que o pagamento foi efetuado.

Passar da direita para a esquerda no visor do Apple Watch apresentará outros cartões que você registrou.

Os aplicativos da Apple para iPhone também funcionam com o Apple Pay, o que significa que você poderá selecionar o Apple Pay na finalização da compra ao solicitar qualquer coisa em um aplicativo. Você também precisa colocar o dedo no Touch ID ou usar o Face ID ao pagar.

Você também pode usar o Apple Pay através do navegador Safari. Você pode usar o Touch ID se tiver um MacBook Pro com Touch Bar ou pagar através do seu dispositivo iOS.

O Apple Pay está disponível em mais de 40 países. Isso inclui os EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Rússia, China, Nova Zelândia, Cingapura, Japão, Taiwan e Hong Kong, além de vários outros países.

Você pode ver a lista completa de países aqui .

O Apple Pay funciona com os seguintes dispositivos Apple:

Sim. A Apple disse que não salva suas informações de transação ou números de cartão em seus servidores, embora suas compras mais recentes sejam mantidas no aplicativo Wallet.

O Apple Pay, que possui uma infraestrutura de back-end tokenizada, protege os pagamentos com cartão, criando um número ou token que substitui os detalhes do seu cartão. Mais especificamente, ele cria um número de conta de dispositivo para cada um dos seus cartões.

De acordo com a Apple, o Número da conta do dispositivo é atribuído, criptografado e armazenado com segurança no Elemento Seguro, um chip dedicado no iPhone e no Apple Watch e, quando um pagamento é iniciado, o token é passado ao varejista ou comerciante. O varejista ou comerciante, portanto, nunca tem acesso direto aos detalhes do seu cartão.

Perder o iPhone ou o Watch já é estressante o suficiente, mas com o Apple Pay, as chances de isso acontecer se tornam muito mais assustadoras.

Como todas as transações do Apple Pay precisam ser autorizadas por sua impressão digital, rosto ou código de acesso, quem encontrar seu iPhone não poderá pagar por nada, a menos que tenha seu código de acesso. Eles poderão ver seu endereço de cobrança e os quatro últimos dígitos dos seus cartões armazenados, mas não mais informações do que isso.

O Find My iPhone pode ser usado em outro dispositivo iOS para colocá-lo no Modo Perdido. Isso bloqueará tudo e impedirá que outras pessoas acessem seu conteúdo, incluindo dados do Apple Pay ou da Carteira. Como alternativa, você também pode usar o aplicativo Find My para limpar seu iPhone completamente.