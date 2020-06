Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Imagens vazadas revelaram o novo menu do botão liga / desliga na próxima grande atualização do Google para Android .

O Google deveria lançar o Android 11 em 3 de junho, mas atrasou o anúncio no fim de semana devido aos protestos nos EUA. Há rumores de que a atualização do software apresenta um novo menu do botão liga / desliga. E Mishaal Rahman, da XDA-Developers , acabou de compartilhar imagens, que, segundo ele, foram originadas da documentação vazada do desenvolvedor, fornecida pelo usuário do Twitter @deletescape .

Lembre-se de que os XDA-Developers relataram pela primeira vez o novo menu do botão liga / desliga , incluindo seus atalhos para casa inteligentes chamados Quick Controls, em março passado. Mas essas capturas de tela finalmente dão aos fãs ansiosos do Android uma idéia melhor de como será o menu e como ele funcionará quando o Android 11 finalmente se tornar disponível, seja como um teste beta público ou como a versão final para os consumidores.

Outra imagem mostra que os feeds da câmera ao vivo podem ser mostrados aqui, embora aposto que eles serão atualizados muito lentamente (ou sob demanda sempre que os Controles forem preenchidos).



H / t @ Quinny898 para detectar esta pic.twitter.com/I5oV0D1JSr - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 31 de maio de 2020

Observe que as opções Desligar, Reiniciar, Captura de tela e Emergência estão agora na parte superior da tela, acima de um atalho para o Google Pay, muito parecido com o que chegou ao Google Pixel há alguns meses . Este novo menu do botão liga / desliga pode incluir Controles rápidos, que controlam acessórios domésticos inteligentes, como luzes e travas, além de opções de pagamento e os botões normais Desligar e Reiniciar.

Os controles domésticos inteligentes ocupam grande parte da tela e o Android Police disse que você pode tocar neles para desligar ou ligar os dispositivos conectados. Você também pode pressionar demoradamente para ver mais opções ou abrir um aplicativo. Uma das imagens vazadas mostra um feed da câmera doméstica inteligente diretamente no menu.

Atualmente, não se sabe quando o evento Android 11 do Google - e o lançamento da versão beta pública - serão reagendados