Android 11 Beta Launch Show: Como assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google anunciou que lançará o primeiro teste beta público do Android 11 em junho. A empresa planeja lançar o novo lançamento após um evento on-line que está chamando de Android 11 Beta Launch Show . Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o evento, incluindo como assistir.

O evento somente on-line do Google para visualizar a próxima versão do Android está marcado para o dia 3 de junho às 11h ET. Vai durar até 12h ET.

O Google publicará o vídeo ao vivo em seu site . Esperamos incorporá-lo aqui quando estiver disponível. O vídeo acima é um teaser do Google.

O próximo grande lançamento do sistema operacional Android é o Android 11. Esperava-se que o Google anunciasse um teste beta público desta atualização de software, como todos os anos para o Android, na conferência de desenvolvedores de E / S do Google em maio. Esse evento foi cancelado devido à pandemia do COVID-19, mas o Google aparentemente quer manter o lançamento da versão beta do Android 11 dentro do cronograma.

Agora, a versão beta pública do Android 11 será lançada em 3 de junho. Incluirá as APIs finais do SDK e NDK. O lançamento da versão beta 2, quando o Google espera alcançar a "Estabilidade da plataforma", está programado para ser lançado em julho. A versão beta 3, incluindo versões para testes finais, será lançada em agosto. Isso deve concluir a fase pública de testes beta, e o Android 11 deve ser lançado para todos usarem.

O vice-presidente de Android, David Burke, escreveu em um post de blog que o Google está adiando o cronograma de lançamento da versão beta pública em cerca de um mês para dar a todos "um pouco mais de espaço" durante a pandemia de coronavírus - enquanto também se mantém no caminho para o lançamento final "mais adiante. Q3 ", ele escreveu.

O Android 11 Beta Launch Show do Google apresentará uma palestra com Burke e a diretora sênior de gerenciamento de produtos do Android, Stephanie Cuthbertson. Também haverá uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. O objetivo é destacar os principais novos recursos do Android 11.

Para saber mais sobre a próxima atualização de software, confira nossa análise da pré-visualização do Android 11, apenas para desenvolvedores.