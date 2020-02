Prévia do desenvolvedor do Android 11: Novos recursos explorados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A primeira pré-visualização do desenvolvedor do Android 11 caiu, o que significa que temos uma prévia de alguns dos novos recursos que o Google reserva para nós em sua próxima versão do software para smartphones.

Atualmente, ele está disponível apenas para download em alguns telefones Pixel e não é uma versão beta pública. Isso significa que, para instalá-lo, você precisa passar pelo processo de limpeza e atualização do telefone.

Parece meio legal e nerd quando você faz isso, mas não vale a pena tentar se o seu Pixel é o seu telefone principal. Esta é uma visualização do desenvolvedor, portanto, trate como tal por enquanto. A versão beta pública estará aqui em algumas semanas, então aguarde até lá.

Então, veja aqui os novos recursos até agora.

Quando você recebe uma mensagem por meio do aplicativo de mensagens regulares, é possível que ele apareça uma notificação em uma bolha flutuante na tela, semelhante à forma como o Chat Headers do Facebook Messenger funciona.

Eventualmente, isso estará disponível para outros aplicativos de terceiros, mas atualmente é apenas esse. Para usá-lo, pressione e segure uma notificação de mensagem e toque em "mostrar em uma bolha" e agora você obtém suas bolhas.

A partir deste ponto - até você remover o balão da tela - quaisquer novas mensagens aparecerão como uma janela desse balão. Presumimos que esse mesmo método será aplicado se e quando os desenvolvedores de aplicativos como o WhatsApp e o Telegram implementarem o recurso em seus aplicativos.

Um novo recurso interessante que outros telefones Android já possuem - como os telefones das séries OnePlus 7 e 7T - é a fácil gravação da tela. Desça a sombra de configuração rápida e a opção estará lá.

Depois de tocar no bloco de configuração rápida de gravação de tela, há uma janela pop-up solicitando que você confirme se deseja iniciar definitivamente a gravação. Uma vez confirmado, ele gravará o que você estiver fazendo no telefone antes de decidir parar e salvar as imagens. Você também pode cancelar a gravação a qualquer momento.

O legal é que o Android 11 interrompe e classifica as notificações em grupos relevantes, para que as conversas - como as mensagens SMS mencionadas acima - apareçam na parte superior em sua própria seção de fácil leitura, facilitando a rápida resposta e a execução de suas tarefas. Separando-os de outras coisas com as quais você provavelmente não se importa tanto.

O Modo Escuro apareceu pela primeira vez como uma configuração geral do sistema no Android 10 e, com o Android 11, você pode agendá-lo e automatizá-lo. Defina a hora em que você deseja ativar ou desativar todos os dias manualmente, definindo a hora nas configurações.

Como muitos aplicativos e outros telefones Android, você também pode optar por ligá-lo ao pôr do sol e desligar ao nascer do sol.

Permissões únicas são talvez um dos maiores recursos baseados em privacidade. Ele permite que você diga a um aplicativo que ele só pode acessar sua localização apenas uma vez que estiver usando o aplicativo, em vez de ter que escolher entre o tempo todo, apenas quando o estiver usando ou nunca. Dá muito mais controle.

Por fim, em nossa lista de coisas que podemos mostrar, você está fixando os aplicativos na parte superior da sua planilha de ações. Se você usa regularmente os mesmos aplicativos para compartilhar links ou arquivos, pode tê-los na parte superior da janela de compartilhamento pop-up, facilitando o acesso.

Claro que existem outras mudanças. Os usuários do Pixel 4 estão recebendo novos gestos no ar que podem usar para controlar o telefone usando o chip sensor de movimento Soli de frente.

Também existem aprimoramentos e melhor suporte para monitores dobráveis e telefones com diferentes entalhes de estilo e recortes de furos, além de um melhor suporte 5G que pode indicar quando é apropriado aumentar a qualidade do vídeo ou da música que você está transmitindo. Assim como outros desenvolvedores, as mudanças foram focadas.

Existem outras mudanças sutis, mas muito do que está por vir será revelado no Google IO um pouco mais tarde este ano, quando também esperamos ver a versão beta pública chegar.