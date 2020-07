Redmi Note 9 Pro recebe desconto de £ 60 nas vendas da Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Existem descontos em alguns dispositivos Redmi nas vendas de verão da Amazon, incluindo o Redmi Note 9 Pro. É um aparelho de grande valor, mas a Amazon está fazendo com que seja £ 60 mais barato nas vendas .

Isso significa que você pode obter este telefone por 189 libras, em vez de 249 libras, o que é bastante.

O Redmi Note 9 Pro é um telefone de gama média com Qualcomm Snapdragon 720G, 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, além de suporte para microSD. Há várias opções de cores sendo oferecidas, mas o Interstellar Grey é o modelo que achamos melhor.

Você obtém uma tela de 6,67 polegadas com resolução Full HD + na frente com uma câmera de perfuração, enquanto a parte traseira do telefone oferece um sistema de câmera quádrupla com uma câmera principal de 64 megapixels, sensor ultra amplo, macro e de profundidade.

O telefone roda o Android 10 com MIUI e oferece uma ótima experiência pelo preço.

Avaliamos o Redmi Note 9 altamente - e o Redmi Note 9 Pro eleva as coisas um pouco.