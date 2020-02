O que é o Amazon Go, onde está e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon está abrindo mais lojas de conveniência físicas da Amazon Go nos EUA - a mais recente é uma mercearia em tamanho real chamada Amazon Go Grocery .

No entanto, ao contrário de outras lojas físicas, ele não possui registros ou check-out. Você simplesmente entra, escolhe o que quer e sai. A Amazon está chamando isso de experiência de compra "Just Walk Out".

Há rumores de que a Amazon, no ano passado, abrisse uma loja Amazon Go no Reino Unido, em meio a especulações de que se instalou em um site de Londres .

A Amazon descreve o Amazon Go como "um novo tipo de loja sem necessidade de checkout". Isso significa que, quando você compra na Amazon Go, nunca precisa esperar na fila. A loja funciona com um aplicativo Amazon Go - você entra no Amazon Go, pega os produtos que deseja e, graças ao aplicativo, sai novamente. O primeiro Amazon Go é basicamente um pequeno supermercado (loja de conveniência) com aproximadamente 1.800 pés quadrados de espaço de varejo.

Ele funciona usando os mesmos tipos de tecnologias encontradas em carros autônomos, como visão por computador, fusão de sensores e aprendizado profundo. Essa tecnologia pode detectar quando os produtos são levados ou devolvidos às prateleiras e os acompanha em seu carrinho virtual.

Quando você sai da loja com suas mercadorias, sua conta da Amazon é cobrada e você recebe um recibo.

My Take por Dan Grabham Editor associado do Pocket-lint

Eu visitei a loja Seattle Amazon Go original da Amazon para experimentar o "futuro do varejo". A primeira coisa a observar é que a tecnologia funciona extremamente bem - recebi meu recibo por e-mail em pouco tempo e o sistema não se deixou enganar quando pegamos as coisas e as colocamos de volta por indecisão.

A coisa mais fascinante da experiência é como você se sente ao pegar as coisas e colocá-las de volta. É um pouco como a sensação que você sente ao remover algo do minibar do hotel - você foi cobrado apenas levantando-o do lugar no armário? E há uma sensação definitiva de que você poderia estar roubando "apenas saindo" - a segurança vai parar e parar você? Você está sendo sobrecarregado? Você vai receber uma carga insuficiente?

A loja em si é como uma loja de conveniência normal - não espere entrar lá e comprar livros, tecnologia ou roupas ou qualquer outra coisa que a Amazon venda on-line.

É basicamente comida rápida e fácil e outras compras. Só que não há caixa. Foi definitivamente uma experiência - e estamos muito orgulhosos da caneca que compramos ... que diz "apenas desista" dela!

Para começar a usar o Amazon Go, você precisa de uma conta Amazon, de um smartphone compatível e do aplicativo Amazon Go gratuito.

Você digitaliza o aplicativo ao entrar na loja para passar por uma catraca. Em seguida, você guarda o telefone e começa a fazer compras. - pegando itens, colocando-os em uma cesta ou em sacolas (sem a necessidade de digitalizar cada item).

Você pode simplesmente sair quando terminar. Você não precisa fazer o check-out e pode substituir itens a qualquer momento.

O aplicativo Amazon Go possui uma barra de navegação na parte inferior com guias para quatro telas: "Chave", "Recibos", "Sobre" e "Mais". A tela Key parece exibir o código QR que as catracas da loja digitalizam para permitir a entrada, enquanto a tela Receipts mostra o que você comprou depois de sair.

A Amazon disse que está usando uma combinação de inteligência artificial, visão computacional e dados extraídos de vários sensores para garantir que os clientes sejam cobrados apenas pelas coisas que compram.

As câmeras são usadas para rastrear itens à medida que são retirados das prateleiras. Um pedido de patente apresentado pela Amazon no início de 2015 revelou primeiro detalhes sobre um novo tipo de loja de varejo que permitiria que os clientes da Amazon escolhessem itens e saíssem sem parar em uma caixa registradora ou quiosque. A patente descreveu uma loja que funcionaria usando um sistema de câmeras, sensores e / ou leitores de RFID para identificar compradores e seus itens.

Há também uma menção a "reconhecimento facial" e informações do usuário, que podem incluir imagens do usuário, detalhes sobre o usuário, como altura e peso, biometria do usuário, nome de usuário e senha, e até histórico de compras do usuário.

Não temos certeza se este pedido de patente descreve precisamente a iteração final da tecnologia Just Walk Out. No entanto, é um sistema de rastreamento de câmera e também deve usar algum tipo de IA na forma de reconhecimento facial.

Atualmente, existem cerca de 20 lojas Amazon Go, incluindo a maior Amazon Go Grocery ( uma das quais é uma concessão menor em uma Macys ). Confira a lista mais recente de locais do Amazon Go .

Sabemos que a Amazon também planeja lançar uma loja Amazon Go no West End de Londres , a primeira fora dos EUA. Mas, apesar dessas informações serem divulgadas no início de 2019, ainda não há sinal de que elas se tornam realidade.

De acordo com um relatório do Wall Street Journal , a Amazon espera um dia abrir 2.000 supermercados e lojas de conveniência nos EUA. Essas lojas podem até ter vários formatos, permitindo rivalizar melhor com a Target, o Walmart e outras grandes lojas.