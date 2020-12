60 melhores presentes de Natal de última hora 2020: ideias, decorações, jumpers e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sim, é aquela época do ano em que você come tortas de carne moída e bebe vinho quente e não se sente culpado por isso.

Aqui na Pocket-lint, o que importa é o Natal - temos muitas ideias de presentes que não custam nada, então confira os links para todos os guias de compra abaixo.

O tempo para as entregas pode estar acabando, mas ainda há presentes que você pode comprar e que estão com você em segundos. Estamos encobrindo alguns presentes abaixo que serão ótimas ideias para presentes de última hora:

Reunimos seis guias úteis que devem lhe dar muitas ideias para amigos e familiares e, ao contrário de muitos guias de presentes na Internet, temos sido sensatos ao escolher gadgets acessíveis.

Quando se trata de crianças e presentes, certifique-se de conferir nosso recurso de brinquedos de alta tecnologia e os melhores conjuntos de Lego para o Natal para lhe dar algumas idéias. Ou que tal os presentes de Star Wars ?

Se fazer compras para seus filhos o deixa nostálgico, faça uma viagem pelo caminho da memória com nossos 23 brinquedos de tecnologia que você queria no Natal, mas nunca ganhou destaque. Sim, sempre quisemos o boneco de ação Six Million Dollar Man também. Também compilamos uma lista dos brinquedos e tecnologia de Natal mais populares dos últimos 40 anos .

Não precisa ser apenas sobre presentear. Que tal decorar sua árvore com bugigangas de gadget, usar um suéter de Natal ou escolher o papel de embrulho certo para aquele fã de Star Wars em sua vida.

Se você tem Alexa, Google Home ou Siri da Apple em sua casa, pode usar um plugue inteligente para conectar suas luzes de Natal à internet. Isso permite que você, em um nível básico, defina temporizadores e recursos de geolocalização quando estiver fora, mas também faça coisas divertidas como desligar as luzes de Natal sem ter que subir no chão e subir embaixo da árvore todas as noites

Confira nosso guia sobre como desligar as luzes com um plugue inteligente e nosso guia sobre qual plugue inteligente comprar .

E então, quando você comprar seus presentes, comer suas tortas de carne picada, vestir seu casaco de Natal, você pode sentar e assistir a uma seleção de filmes de Natal que reunimos:

E então à noite. Certifique-se de usar a Internet da melhor maneira possível, rastreando o Papai Noel enquanto ele entrega os presentes para aqueles que têm sido bons em todo o mundo.

E por que não conferir os vencedores do 2020 EE Pocket-lint Gadget Awards ? A premiação mostra os melhores gadgets do ano, escolhidos por quase 50 jornalistas do setor e você pelo público.

Feliz Natal e um Feliz Ano Novo!

Escrito por Stuart Miles. Edição por Dan Grabham.