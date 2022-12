EE Pocket-lint Awards 2022: Melhor telefone (£250-£500)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Após alguns anos relativamente calmos no mercado de smartphones, 2022 viu uma infinidade de modelos lançados por uma grande variedade de fabricantes. Como sempre, o mercado de gama média é um espaço muito disputado com muitos dispositivos muito semelhantes, e é preciso algo especial ou fora do comum para se destacar em um espaço muito lotado.

Há tanta escolha no segmento de £250-£500 que pode ser difícil fazer uma escolha. Já vimos vários aparelhos das submarcas Xiaomi, Poco e Redmi, assim como a série A da Samsung, a série Edge 30 da Motorola, OnePlus' Nord e até mesmo marcas como Google e Apple se envolverem. Em resumo: havia muitos dispositivos para classificar para o EE Pocket-lint Awards 2022.

O que é excitante neste mercado é ver a tecnologia normalmente reservada para as bandeiras caras começar a se escoar para os dispositivos mais acessíveis. Quer sejam câmeras de carregamento super-rápido ou câmeras top-tier.

Melhor telefone de £250-£500 do ano: Google Pixel 6a

O Pixel 6a se destacou em um mercado muito lotado graças ao foco do Google em oferecer a experiência principal do Pixel, mas em um telefone que custa muito menos e tem todo o charme do Pixel 6 que veio antes dele. Isso significa que ele é alimentado pelo processador Google Tensor e tem um sistema de câmera dupla alimentado pelos fantásticos algoritmos computacionais do Google. Ele torna a captura de uma boa foto muito fácil em praticamente qualquer condição.

Altamente elogiado: OnePlus Nord 2T

Como seu predecessor, o OnePlus Nord 2T tem tanta razão e proporciona a experiência rápida e suave que é sinônimo de OnePlus. A abordagem da empresa em relação ao software e fluidez faz deste telefone um prazer de usar. Ele é apoiado pela grande vida útil da bateria e carregamento rápido, tudo isso em um telefone que não custa a terra.

O melhor do resto

Como mencionamos, havia muitos telefones para classificar nesta categoria e muitos deles mereciam ser elogiados este ano. As submarcas da Xiaomi - Poco e Redmi - ambas entregaram alguns aparelhos rápidos e poderosos com grandes displays e grandes baterias. Destes, destacaram-se o Poco F4 e o Redmi Note 11 Pro+ 4G. Também vimos o primeiro telefone da empresa de Carl Pei, Nada. O Nothing Phone (1) se destacou puramente por seu design arrojado, com glifos iluminados na parte de trás. A Motorola lançou seu Edge 30, que tem um design deslumbrante e fino e uma grande experiência de software leve.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

