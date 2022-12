EE Pocket-lint Awards 2022: Telefone de bandeira do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tem sido um ano movimentado para smartphones com algumas opções verdadeiramente excelentes lançadas em toda a linha, muitas das quais ampliam os limites e ampliam as capacidades - não apenas em termos de desempenho da câmera, mas também em termos de potência.

Com vários modelos de muitas empresas - a Samsung tem cinco, a Apple quatro e o Google dois sozinhos - há muita escolha quando se trata de escolher o melhor telefone. É sempre uma categoria muito disputada para o EE Pocket-lint Awards, estocado com excelentes aparelhos.

Temos visto displays deslumbrantes, grandes melhorias nos telefones dobráveis e algumas velocidades de carregamento seriamente rápidas, com alguns dispositivos agora carregando em minutos em vez de horas.

Telefone de bandeira do ano: Apple iPhone 14 Pro

squirrel_widget_12855421

O iPhone 14 Pro da Apple o arrasou absolutamente do parque este ano, oferecendo uma fabulosa qualidade de construção, atualização no desempenho da câmera e uma gama de novos recursos para jogar.

O Dynamic Island facilita muito mais o multitarefa, enquanto oferece uma nova maneira de interagir com seu dispositivo, enquanto as capacidades da câmera do novo sensor de 48 megapixels foram incríveis. Esta é uma categoria difícil e o iPhone 14 Pro teve alguma competição acirrada, mas este ano é preciso a coroa para fornecer um smartphone verdadeiramente bem completo. É caro, mas vale a pena.

Altamente elogiado: Google Pixel 7 Pro

squirrel_widget_12856085

O Google Pixel 7 Pro pode ter sido conduzido até o topo pelo iPhone 14 Pro da Apple este ano, mas não se engane, ainda é um dispositivo incrível. Oferecendo uma experiência de software limpa e na frente da fila de atualizações, ele tem uma das melhores câmeras do ramo.

Há muita energia, uma grande tela, tudo isso em um telefone sólido e bem parecido.

O melhor do resto

Enquanto o Apple iPhone 14 Pro levou o prêmio máximo, com o Google chegando em um segundo com o Pixel 7 Pro, o resto da competição foi feroz. O Samsung Galaxy S22 Ultra, é claro, precisava de uma menção de apoio para a caneta S e oferecer uma grande experiência geral com uma grande câmera. Esse não foi o único telefone em funcionamento, porém, com o Samsung Galaxy Z Flip 4 em disputa e oferecendo uma experiência de telefone dobrável refinada. O modelo superior da Oppo - o Find X5 Pro - também merece sua menção com um design de luxo. Talvez o outsider do grupo seja o ROG Phone 6 Pro. É um telefone dedicado a jogos, oferece uma surpreendente vida útil da bateria, ótimo desempenho e uma boa relação custo-benefício em geral.

O que são os Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento acontecendo no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

5 razões pelas quais você deve comprar o Google Pixel 6a Por Pocket-lint International Promotion · 26 Julho 2022 O Google Pixel 6a finalmente chegou e está disponível para encomenda, por isso é o momento perfeito para analisar o que torna este telefone

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.