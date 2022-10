Osom Saga, a reinicialização do Essential Phone, finalmente tem especificações oficiais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Saga Osom, o telefone que está sendo desenvolvido pelas pessoas que deixaram a Essential após o desaparecimento da empresa, agora tem especificações oficiais para ser chamado de seu próprio telefone.

Mas, primeiro, algumas tarefas domésticas. Osom é a empresa criada pelas pessoas por trás do Essential Phone, quando a empresa dobrou. Ela primeiro anunciou o novo telefone como o Osom OV1, antes de renomeá-lo para a Saga. Agora ele é chamado de Solana Mobile Saga depois que as duas empresas fizeram um acordo. Tudo em dia? Muito bem.

Em relação às coisas boas.

A lista completa das especificações foi lançada através do site da Solana Mobile, com a conta do Osom Twitter compartilhando a versão cortada. Isso inclui o fato de que o telefone será enviado com um chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 sentado abaixo de um visor OLED de 6,67 polegadas de 120Hz. Além disso, o Snapdragon terá 12GB de RAM, com 512GB de armazenamento que pode ser expandido via cartão microSD.

TL;DR:

* Snapdragon 8+ Gen1

* Visor OLED de 6,67" 120HZ

* 12GB de RAM

* 512GB de armazenamento (microSD expansível)

* Bateria de 4110 mAh

* Android 13

* Traseira de cerâmica, estrutura de aço inoxidável e acentos de titânio

* IP68- OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) 20 de outubro de 2022

Outras partes notáveis do tweet Osom incluem uma bateria de 4110mAh e Android 13. Em termos de construção, também sabemos que haverá um dorso de cerâmica, estrutura de aço inoxidável e acentos de titânio para combinar com o IP68 de resistência ao pó e à água.

Solana Mobile tem mais detalhes, no entanto. Em seu site, ficamos sabendo que haverá uma câmera principal de 50 megapixels e uma ulterior de 12 megapixels ao redor da parte traseira. Na frente, será utilizada uma câmera de 16 megapixels autofixantes. Aprendemos também que a tela terá uma taxa de atualização máxima de 120Hz, sugerindo que isso é variável. E o visor será FHD+, também.

A segurança será tratada por um sensor de impressão digital montado atrás, o que é importante considerando que a Solana está comercializando isso como um telefone para pessoas em criptografia e Web3. Então, isso é uma coisa.

Ainda não sabemos exatamente quando esta coisa estará à venda, mas a Solana Mobile diz que ela será enviada no início de 2023. Você pode pré-encomendar, mas há algo em torno de um depósito de $100 USDC ao qual você pode querer prestar atenção.

Escrito por Oliver Haslam.