A linha Redmi Note 12 foi vazada antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ainda não é oficialmente oficial, mas parece que podemos aguardar três versões da Redmi Note 12 em breve, com base em um novo vazamento.

Embora ainda não tenhamos tido a confirmação oficial da Redmi ou da empresa matriz Xiaomi dos três aparelhos, três já quebraram a cobertura em um site de comércio eletrônico antes de sua revelação oficial. E embora não tenhamos preços ou uma folha de especificações completa para examinar, pensamos ao menos agora que sabemos como será a linha e quais os nomes de marketing que cada aparelho terá.

Com base nas informações extraídas de um site de comércio eletrônico anônimo por 91mobiles, podemos assumir agora que o alinhamento terá três aparelhos; Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, e Note 12 Pro+ 5G. Sim, todos eles virão com conectividade 5G, mas isso é praticamente tudo o que existe para continuar lá. Todos os três modelos também têm o mesmo preço de portabilidade listado, portanto não podemos colocar muito estoque nisso.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Um detalhe interessante é a menção de uma velocidade de carga rápida de 210W, embora apenas para um dos três modelos listados nesse mesmo site. Se isso é um lapso, ou se devemos esperar que a Nota 12 Pro+ 5G tenha uma carga mais rápida do que os demais, teremos que esperar para ver. No entanto, há um novo carregador listado, capaz daquela velocidade de 210W. 91mobiles acredita que 67W será o limite para o modelo padrão, enquanto que o Pro será o máximo em 120W, no entanto.

É a Semana de Segurança Doméstica em Pocket-lint Por Britta O'Boyle · 8 Agosto 2022 É a Semana de Segurança Doméstica toda esta semana em Pocket-lint. Aqui está o que esperar.

Além de tudo isso, esperamos uma câmera principal de 50 megapixels atrás e um visor plano com uma câmera de furo central na frente - com um lançamento no final de outubro ou por volta do final de outubro.

Escrito por Oliver Haslam.