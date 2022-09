A Bullitt provoca um telefone com mensagens via satélite, lançando no início de 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Bullitt pode não ser uma marca que você conhece, mas a empresa britânica há muito tempo vem fazendo telefones difíceis, mais comumente sob a marca CAT.

Embora seus dispositivos possam não ser a primeira escolha de seu típico comprador de smartphone, a empresa jogou seu chapéu no anel de comunicação via satélite, com uma nota em seu site convidando os clientes interessados a se inscreverem para atualizações.

O novo smartphone - ainda sem nome - deverá ser lançado no primeiro trimestre de 2023 e supomos que o local de lançamento poderá ser o Mobile World Congress 2023 - o que sugeriria algum tempo por volta do final de fevereiro.

A empresa confirmou que o telefone irá mudar sem problemas entre Wi-Fi, celular e comunicação via satélite e que isto exigiu o uso de um chipset personalizado, um aplicativo para lidar com o envio de mensagens e infra-estrutura nas estações terrestres de satélite.

A empresa recusou-se a dizer o que poderia ser esse chipset personalizado, mas sabemos que tanto a Qualcomm quanto a MediaTek estão trabalhando na conectividade via satélite.

Também vimos recentemente a Huawei lançar mensagens via satélite no Mate 50 usando o hardware da Qualcomm - e a Qualcomm alimenta o CAT S62 Pro construído pela Bullit, então supomos que seja o hardware da Qualcomm também neste futuro dispositivo.

A Bullitt recusou-se a confirmar que rede(s) de satélite o telefone poderia usar, mas confirmou que você precisará de um plano de mensagens via satélite para usar o serviço proprietário executado pela Bullitt. O usuário é então livre para usar qualquer rede terrestre que escolher para conexões normais.

Mas por que você quer o serviço de mensagens via satélite? A idéia é eliminar os pontos mortos, para que você possa permanecer em contato com o trabalho ou a família quando estiver em regiões remotas que não têm conectividade celular terrestre.

Estamos esperando muita conversa sobre comunicação via satélite nos próximos anos e parece que a Bullitt quer fazer parte dessa conversa.

Escrito por Chris Hall.