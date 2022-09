De satélite para celular: Tudo o que você precisa saber sobre comunicação via satélite em smartphones

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A próxima grande coisa na telefonia móvel pode muito bem estar fora deste mundo, literalmente, à medida que surge a antecipação de uma gama crescente de opções para comunicação satélite-celular - ou comunicação via satélite.

O uso de satélites para conectar seu smartphone à rede pode ser uma mudança no jogo, oferecendo a capacidade de eliminar pontos mortos em todo o mundo e garantir que você esteja sempre em contato. Esperamos que haja toda uma gama de termos envolvidos com a nova tecnologia, mas você pode esperar ouvir sobre "comunicação via satélite" na frente do consumidor ou "redes não terrestres (NTN)" em conteúdo mais técnico - e provavelmente toda uma carga de termos mais também.

Tem havido uma discussão crescente sobre telefones e satélites recentemente, alimentada por várias vertentes diferentes de conversa.

Primeiramente, a T-Mobile e a SpaceX anunciaram uma colaboração que foi projetada para fornecer cobertura 100% para os EUA, permitindo aos clientes da T-Mobile acesso não importa onde eles estejam - mesmo em lugares remotos.

Em segundo lugar, o analista Ming-Chi Kuo sugeriu que o iPhone 14 poderia suportar a comunicação via satélite.

Em terceiro lugar, o Google SVP Hiroshi Lockheimer acabou de sair e confirmou que o Google suportaria a comunicação via satélite na próxima versão do Android.

Todos estes tópicos apontam para a conectividade via satélite dentro do hardware de smartphone existente, ao invés de precisar de um dispositivo dedicado. A T-Mobile, por exemplo, disse que muitos de seus dispositivos existentes já funcionariam com o sistema planejado, portanto, isto é muito diferente do que existe atualmente com os telefones por satélite.

A aprovação já foi concedida pela 3GPP - a organização que supervisiona o desenvolvimento de padrões para tecnologias de comunicação - para as NTNs 5G (ou seja, redes não terrestres, lembre-se), portanto há um esforço coordenado para desenvolver e pesquisar a comunicação via satélite para futuros dispositivos.

Atualmente sua rede de telefonia móvel depende de uma conexão terrestre. Seu telefone se conecta a uma torre de celular ou estação base através de ondas de rádio, e essa torre geralmente está fisicamente conectada à infra-estrutura para enviar esses dados para onde quer que precise ir. Normalmente você se conectará a várias torres de celular ao mesmo tempo, permitindo uma cobertura constante à medida que você se desloca de um lugar para outro - mas o sistema depende de uma coisa: você precisa da conexão terrestre para fazê-la funcionar.

Em locais remotos, além do alcance dessas torres de células terrestres, não há recepção. Você está em um ponto morto. Esse problema só pode ser resolvido se houver alguma forma de se conseguir uma conexão com esse local.

Os satélites resolvem esse problema removendo a necessidade da conexão terrestre. Se seu telefone pode se conectar a algo no céu, você resolve o problema da falta de infra-estrutura física no solo - mas então você precisa dessa infra-estrutura no céu.

É com isso que você se conectará - usando ondas de rádio - para permitir a comunicação via satélite.

Sim, eles existem. O acessório obrigatório para os heróis de Hollywood ou equipes de forças especiais atrás das linhas inimigas, a visão de alguém puxando um terminal volumoso com uma antena grande e gorda tem agraciado nossas telas por anos.

Os telefones satélites também não são incomuns - estão disponíveis comercialmente, mas normalmente são caros, projetados para trabalhar em áreas remotas e não têm realmente tempo para as características do consumidor.

As redes são fornecidas por alguns nomes que você pode reconhecer, como Inmarsat, Thuraya ou Iridium, com uma mistura de sistemas de satélite geoestacionários (para os dois primeiros) ou orbitais terrestres baixos (os últimos).

O orbital terrestre baixo (LEO) pode ser mais familiar recentemente, porque é assim que o Starlink do SpaceX opera, assim como o sistema OneWeb.

Algo mais familiar pode ser o Garmin InReach. Isto usa a rede Iridium para comunicação e custa a partir de US$ 14,95 por mês, juntamente com o preço de US$ 349 por algo como o InReach Mini - mas é efetivamente um comunicador via satélite.

Não mencionamos casualmente o Starlink apenas naquela época - o Starlink já está alinhado para fornecer o serviço T-Mobile nos EUA. E com o objetivo da Starlink de conseguir uma cobertura global com seu serviço via satélite, seria uma suposição justa que poderiam ser feitos acordos com outros provedores de rede em outras regiões para fornecer um serviço similar.

A rede que tem sido divulgada para alimentar o sistema da Apple é a Globalstar. A Globalstar é uma empresa americana de comunicação via satélite com 24 satélites LEO e já fornece uma gama de serviços.

O importante a se notar é que já existem satélites em órbita que podem fornecer as funções necessárias, portanto há potencial para uma gama de diferentes fornecedores para estes serviços. Muito disso pode depender do que o satélite pode fornecer a partir da tecnologia existente, como isso faz interface com o hardware de consumo, e como os acordos comerciais podem ser trabalhados.

De acordo com a T-Mobile e a SpaceX, o foco inicial será o envio de mensagens SMS. A fase inicial de conectividade se concentrará em formas mais simples de comunicação, mas aumentará com o tempo até oferecer o tipo de conectividade de voz e dados a que você está acostumado.

O objetivo, na realidade, é fornecer conectividade a lugares remotos para que os usuários possam permanecer em contato, e pode levar algum tempo até que você possa esperar realisticamente poder ir para a parte mais remota da selva e depois transmitir vídeo 4K em seu telefone.

Se você quiser fazer isso, talvez seja melhor adquirir um terminal Starlink. Sim, já é possível, mas não espere isso no primeiro dia da comunicação via satélite smartphone.

Mas, como a T-Mobile e a SpaceX delinearam, o objetivo é usar o hardware existente, para que você não tenha que sair e comprar um telefone satélite dedicado. Isso pode ser uma má notícia para aqueles fornecedores que já lidam com telefones via satélite.

A T-Mobile já anunciou a Cobertura Acima e Além, dizendo que estará em beta até o final de 2023.

Rumores sugerem que já ocorreram testes para o iPhone da Apple, embora não haja verificação, enquanto se espera que a Huawei lance o Mate 50 que funcionará no sistema BeiDou Navigation Satellite, permitindo novamente serviços de mensagens de emergência.

Enquanto isso, a MediaTek demonstrou trabalhar com uma NTN usando hardware 5G existente, e outros nomes como Qualcomm, Ericsson e Thales também estão envolvidos em pesquisas, de modo que tudo isso pode estar acontecendo mais cedo do que você imagina.

A 3GPP disse que é esperado que um padrão seja formalizado até 2022 e que produtos comerciais estejam disponíveis até 2024.

Nos próximos dois anos, os telefones celulares poderão se tornar muito mais móveis.

