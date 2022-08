Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A T-Mobile, em colaboração com a Elon Musk's SpaceX, anunciou planos para fornecer conectividade por telefone celular em todos os Estados Unidos.

Usando a constelação de satélites Starlink do SpaceX, a T-Mobile deve ser capaz de fornecer uma cobertura quase completa, mesmo nos locais mais remotos.

Atualmente, mais de meio milhão de milhas quadradas dos EUA são completamente inacessíveis por sinais celulares de qualquer provedor. A única solução disponível para as pessoas nessas regiões é transportar um telefone via satélite caro e incômodo.

Este anúncio é o primeiro passo para tornar as regiões desconectadas um problema do passado.

"Mais do que uma aliança inovadora, isto representa dois inovadores da indústria desafiando as velhas maneiras de fazer as coisas para criar algo inteiramente novo que irá conectar ainda mais os clientes e assustar os concorrentes", disse Mike Sievert, CEO da T-Mobile.

A declaração de Elon Musk aponta para o objetivo mais ambicioso de expandir esta conectividade em todo o mundo. Ele disse que "o importante sobre isto é que significa que não há zonas mortas em nenhum lugar do mundo para seu telefone celular". Estamos incrivelmente entusiasmados para fazer isto com a T-Mobile".

Inicialmente, no entanto, a T-Mobile está se preparando para fornecer cobertura de texto para todo o continente americano, Havaí, partes do Alasca, Porto Rico e águas territoriais.

Ela planeja ter um beta em áreas selecionadas até o final do próximo ano, após o SpaceX ter acrescentado ainda mais satélites a sua constelação expansiva.

Os CEOs emitiram um convite aberto às operadoras móveis do mundo para colaborar na conectividade móvel verdadeiramente global.

Escrito por Luke Baker.