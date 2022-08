O que é o modo avião?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quer você viaje muito de avião ou não, você pode ter notado um cenário proeminente em um monte de seus dispositivos que oferece o "modo avião", sem saber exatamente o que o recurso realmente faz.

Em resumo, é um ajuste para desativar um monte da conectividade sem fio que telefones e tablets normalmente usam, como suas bandas de rádio celular e Wi-Fi, para eliminar potenciais interferências com um avião que você embarcou.

Na maioria dos dispositivos modernos, é bastante simples ativar o modo avião.

Por exemplo, em um iPhone ou em um telefone Android, você pode deslizar do topo da tela para acessar suas configurações rápidas, e tocar no ícone do avião para ativar o modo.

Também é muito fácil em um laptop ou tablet com Windows - toque no símbolo Wi-Fi no canto inferior direito e você verá um modo de avião alternar para usar.

Em um Mac você tem que ser um pouco mais manual, e na verdade desligue ambas as conexões Wi-Fi e Bluetooth para fazer um equivalente ao modo de avião.

A principal coisa que o modo avião faz para desativar o rádio celular de seu dispositivo. Isto significa que você não pode receber chamadas de voz ou mensagens de texto.

Em muitos dispositivos, ele também desligará a conectividade Wi-Fi e Bluetooth, embora estas conexões sejam cada vez mais permitidas na maioria dos vôos, portanto, talvez não sejam desligadas.

Em muitos casos, você também pode ligar Wi-Fi e Bluetooth manualmente enquanto ainda deixa o modo avião ligado, como no iOS.

Um bom uso para o modo avião é realmente manter sua bateria um pouco mais longa - se você estiver ficando sem carga e quiser apenas manter seu telefone ligado sem usá-lo, ligar o modo avião pode de fato economizar um pouco mais de tempo para você.

Isto porque o uso de dados móveis, especialmente 5G, pode ser bastante drenador de bateria, portanto, manter seu telefone isolado pode ajudá-lo a minimizar o consumo de energia que ele requer.

A diferença não será sísmica, e achamos que a maioria das pessoas não vai querer usar o modo avião para isso com muita freqüência, mas pode ser útil em um piscar de olhos.

Escrito por Max Freeman-Mills.