Como digitalizar um documento com seu telefone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você tem um documento impresso e precisa de uma cópia digital, então não se preocupe, pois você pode facilmente digitalizar documentos em papel com seu telefone. Você pode não saber, mas pode capturar uma digitalização digital com seu telefone em questão de segundos, então transforme-o em um PDF e salve-o para a nuvem. Estamos aqui para lhe mostrar como.

Já escrevemos antes sobre como você pode digitalizar e assinar um documento com seu Apple iPhone, iPad e até mesmo iPod Touch. Agora vamos mostrar que você tem que fazer isso com um telefone Android.

Assim como tirar qualquer tipo de foto com seu telefone, uma boa iluminação também é a chave para bons resultados na digitalização. Certifique-se de ter um bom espaço livre para capturar sua varredura, de preferência com boa luz natural perto de uma janela.

Recomendamos colocar o documento que você está tentando escanear em uma mesa onde você possa ter uma boa visão do mesmo, em vez de tentar fazer malabarismos segurando seu telefone e papel ao mesmo tempo. Então, prepare-se para digitalizar.

A maneira mais fácil que encontramos para digitalizar documentos é com o Google Drive. Isto é conveniente, pois você não só pode escanear com o aplicativo Google Drive, mas também pode então salvar como PDF e fazer upload para o Google Drive diretamente para que você possa então enviar o arquivo ou usá-lo quando precisar.

Para escanear um documento com seu telefone usando o Google Drive siga estes passos (assumindo que você o tenha baixado primeiro):

Clique para abrir o Google Drive em seu telefone Clique no ícone de mais no canto inferior direito do aplicativo e clique em scan Tire uma foto de seu documento como você normalmente faria qualquer outra coisa Então clique no ícone do tick quando você estiver satisfeito com a imagem

Uma vez feito isso, você verá que a foto é automaticamente convertida em um PDF. Você então tem a opção de editá-la de várias maneiras. Há ferramentas na parte inferior do aplicativo que você pode usar para recortar a imagem se ela não incluir tudo o que você precisa.

Você também pode mudar as configurações de preto e branco para cor e se você clicar nos três pontos no canto superior direito, você pode mudar as configurações de melhoria da imagem, orientação e muito mais.

Uma vez satisfeito, você pode então clicar para salvar, o que lhe dá a opção de renomear o arquivo e selecionar onde em sua pasta Google Drive você gostaria de carregá-lo.

Uma vez feito isso, você terá a opção de acessá-lo onde você precisar ou enviá-lo para quem precisar dele com facilidade.

Escrito por Adrian Willings.