A UE estende o roaming de dados móveis até 2032

(Pocket-lint) - Os cidadãos de países da União Européia podem continuar usando seus telefones celulares em outros estados membros da UE sem incorrer em encargos extras por mais uma década. A comissão prorrogou o prazo do regulamento de roaming.

Com o acordo original expirando ontem, 30 de junho de 2022, um novo regulamento entrou em vigor hoje, 1 de julho de 2022. Ela agora vai durar até 2032.

Isso significa que os consumidores terão acesso aos mesmos serviços em toda a UE que têm em casa. Isso também inclui os serviços 5G, que foram escritos no regulamento melhorado.

É claro que alguns provedores podem estender esse serviço para mais longe. Eles também devem informar melhor os clientes "sobre os tipos de serviços que podem trazer custos adicionais", tais como ligar para números de serviços e helpdesks.

Qualquer custo adicional de roaming nesses casos deve ser informado por mensagens de texto SMS.

É claro que, após Brexit, isto não se aplica aos clientes móveis do Reino Unido. Os usuários de celulares do Reino Unido ainda incorrerão em tarifas de roaming em toda a UE, dependendo de sua rede. A maioria das redes no Reino Unido agora reintroduziu as tarifas de roaming ao viajar para os estados membros da UE.

Somente a Virgin Media O2 optou por não reintroduzir as tarifas. No entanto, as outras possuem tarifas máximas para o uso do telefone europeu, que geralmente é de cerca de £2 por dia.

Escrito por Rik Henderson.