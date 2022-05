Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Eric Migicovsky, o homem por trás do relógio Pebble smartwatch, colocou sua mira em uma nova missão: fazer com que os principais telefones andróides ficassem menores.

Isto é algo como um projeto paralelo para Migicovski, que passa seu tempo trabalhando principalmente em um aplicativo de bate-papo chamado Beeper, que visa trazer o iMessage para o Android.

Migicovsky adora telefones pequenos porque cabem bem no bolso, são muito mais leves, são mais fáceis de usar com uma só mão e não caem do bolso enquanto você anda de bicicleta.

Todas estas são razões sólidas em nossa opinião, mas apesar disso, não há atualmente nenhum carro-chefe Android com um tamanho de tela inferior a 6 polegadas.

Assim, a fim de divulgar sua mensagem, Migicovsky criou o smallandroidphone.com um site que detalha suas preocupações com uma petição para assinar.

O objetivo é "reunir o apoio da comunidade e convencer o Google (idealmente) ou outro fabricante de aparelhos Android a construir este telefone".

Em sua busca por um telefone pequeno, ele mudou para o iPhone 13 Mini, mas ele está preocupado que este telefone acabará desaparecendo em breve também.

O iPhone Minis representa apenas cerca de 5% das vendas de smartphones da Apple, portanto há um risco de que este telefone seja considerado indigno pelo gigante da tecnologia.

Se isso acontecer, Migicovsky acha que um pequeno dispositivo Android, com seu aplicativo Beeper para iMessage, seria uma alternativa viável.

Com tal variedade de opções Android no mercado, é bastante surpreendente que não existam opções compactas premium disponíveis. Será interessante ver como isso se desenvolve.

Escrito por Luke Baker.